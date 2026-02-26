Adrian Negrescu atrage atenția că orice majorare a prețului la benzină și motorină are consecințe aproape imediate asupra costurilor bunurilor de consum, întrucât transportul rutier rămâne principalul mijloc de distribuție a mărfurilor în România. Potrivit acestuia, efectele vor fi vizibile într-un interval foarte scurt.

Într-o intervenție la Antena 3, economistul a explicat mecanismul prin care scumpirea combustibilului ajunge direct în buzunarul consumatorului, subliniind dependența economiei locale de transportul pe șosea.

„Orice scumpire a prețurilor la benzină și motorină se traduce în maxim zece zile în scumpire la raft pentru că da, folosim din păcate dube de marfă, TIR-uri. Noi nu transportăm mărfurile pe cale feroviară așa cum se întâmplă în țările civilizate, folosim transportul rutier. Această scumpire se va vedea și se va vedea din ce în ce mai puternic pe măsură ce și prețul petrolului e posibil să crească. E la 70 de dolari în momentul de față, dar am văzut niște estimări în piață spre 75-80 de dolari, în orizontul următoarelor două luni, mai ales în funcție de ce se întâmplă în Iran”, a spus economistul.

Analiza sa indică faptul că actualul nivel al petrolului, situat în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, ar putea crește în perioada următoare, în special dacă tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică. O eventuală escaladare a conflictului ar pune presiune suplimentară asupra pieței energetice globale, ceea ce ar genera noi scumpiri în lanț.

În aceste condiții, majorarea costurilor de transport devine inevitabilă, iar comercianții vor transfera diferențele către consumatori, ajustând prețurile la raft într-un interval de cel mult zece zile.

Pe termen scurt, perspectivele privind evoluția carburanților rămân nefavorabile pentru șoferi și pentru întreaga economie, consideră Adrian Negrescu. Analistul estimează că pragul de 8 lei pe litru de benzină nu va fi o situație temporară, ci un nou reper al pieței.

În același context, economistul a explicat că relansarea activității economice odată cu apropierea primăverii va duce la creșterea cererii de combustibili, ceea ce va menține presiunea asupra prețurilor.

„Trebuie să ne așteptăm ca prețul de 8 lei pe litru să devină regulă în orizontul următoarelor luni, mai cu seamă că se dezgheață și economia o dată cu ieșirea din zona asta de iarnp și transportul va fi mai acti, va fi cerere mai mare de carburanți, ca de fiecare dată când vine primăvara. Așa că e probabil să vedem un 8 lei pe litru și asta înseamnă scumpiri cu 3-5 la sută la majoritatea produselor și serviciilor pe care le consumăm”, a explicat Negrescu.

În prezent, la mai multe stații de alimentare din țară, un litru de benzină costă 8,04 lei, în timp ce motorina a ajuns la 8,30 lei. Nivelul actual este rezultatul mai multor factori care acționează simultan asupra pieței.

Tensiunile geopolitice influențează cotațiile internaționale ale petrolului, la care se adaugă vulnerabilitățile regionale și structura de taxare din România. Peste jumătate din prețul plătit la pompă reprezintă taxe și accize care ajung la bugetul statului, ceea ce amplifică impactul oricărei creșteri a cotațiilor externe asupra consumatorului final.