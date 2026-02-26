Creșterea prețului la benzină este determinată în primul rând de evoluțiile de pe piața globală a petrolului, unde cotațiile au urcat semnificativ în ultimele luni. După o perioadă în care litrul s-a menținut sub pragul de 8 lei, benzina intră acum într-un nou ciclu de scumpiri, similar celui deja înregistrat la motorină.

Experții subliniază că este vorba despre cele mai consistente majorări din 2022 până în prezent, generate de un cumul de factori externi și interni. În plan internațional, tensiunile dintre Statele Unite și Iran, războiul din Ucraina și alte instabilități au dus la o creștere de 18,7% a prețului petrolului Brent de la începutul anului.

Această evoluție nu s-a reflectat încă în totalitate la pompă, ceea ce înseamnă că există premise pentru noi scumpiri. Specialiștii avertizează că efectele întârziate ale acestor majorări ar putea fi resimțite în perioada următoare, odată cu ajustarea completă a prețurilor interne.

Pe lângă factorii globali, există și vulnerabilități regionale care influențează piața. La finalul lunii ianuarie 2026, livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte în urma unui incident produs pe teritoriul Ucrainei. Deși România dispune de capacități proprii de rafinare și stocuri suficiente, interconectarea piețelor regionale face ca orice dezechilibru să se reflecte rapid în prețuri.

Un alt factor major care influențează prețul la benzină este nivelul de taxare impus de stat, care reprezintă o pondere semnificativă în costul final plătit de consumatori. Creșterea fiscalității din ultimii ani a amplificat scumpirile, contribuind decisiv la nivelul actual al prețurilor.

În 2020, când benzina costa 5,27 lei pe litru, iar motorina 5,76 lei, aproximativ 46% din prețul unui plin de combustibil revenea statului. În prezent, după o majorare de circa 2,5 lei pe litru, mai bine de jumătate din sumă ajunge în bugetul public.

Datele arată că aproximativ 70% din creșterea prețului este generată de majorarea taxelor, în timp ce doar 30% reflectă costurile efective ale combustibilului, precum transportul și distribuția. Această structură explică de ce scumpirile sunt resimțite atât de puternic de consumatori.

Evoluția recentă a prețurilor confirmă trendul ascendent:

iulie 2025: motorină 7,42 lei/litru, benzină 7,09 lei/litru

august 2025: motorină 7,75 lei/litru, benzină 7,39 lei/litru

septembrie 2025: motorină 7,79 lei/litru, benzină 7,49 lei/litru

octombrie 2025: motorină 7,63 lei/litru, benzină 7,46 lei/litru

noiembrie 2025: motorină 8 lei/litru, benzină 7,59 lei/litru

decembrie 2025: motorină 7,79 lei/litru, benzină 7,54 lei/litru

ianuarie 2026: motorină 7,88 lei/litru, benzină 7,69 lei/litru

februarie 2026: motorină 8,30 lei/litru, benzină 8,04 lei/litru

Doar în luna februarie au fost înregistrate șase scumpiri consecutive la pompă, semn că volatilitatea pieței rămâne ridicată.

Pe termen scurt, există riscul unui impact suplimentar cauzat de oprirea temporară a uneia dintre cele mai mari rafinării din țară, care intră în revizie programată. În această perioadă, România va funcționa cu o singură rafinărie timp de aproximativ 20 de zile.

Ministerul Energiei susține că piața este stabilă și că nu există motive de îngrijorare, însă rămâne de văzut dacă această situație va influența în mod real prețurile. Cert este că majorările de la pompă se vor reflecta în costurile de transport și, implicit, în prețurile produselor de la raft, în condițiile în care transportul rutier domină logistica din România.