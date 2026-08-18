Codul Muncii 2026. Situațiile în care angajații nu pot fi concediați. Protecție specială pentru mai multe categorii de salariați

Codul Muncii 2026. Angajatorul nu poate decide concedierea unui salariat în orice moment și în orice împrejurare. Legislația muncii stabilește o serie de perioade și situații în care angajații beneficiază de o protecție suplimentară, de la incapacitatea temporară de muncă și concediul de odihnă până la sarcină, maternitate sau concediul pentru creșterea copilului. Există însă și excepții, iar protecția nu trebuie interpretată ca o imposibilitate absolută de încetare a raportului de muncă indiferent de circumstanțe.

Legislația muncii limitează dreptul angajatorului de a dispune concedierea în anumite situații în care salariatul este considerat vulnerabil sau își exercită un drept recunoscut de lege.

Protecția poate avea caracter temporar, fiind valabilă atât timp cât există situația prevăzută de lege, sau poate fi legată de motivul pentru care angajatorul ar dori să înceteze raportul de muncă.

Prin urmare, faptul că o persoană se află într-una dintre categoriile protejate nu înseamnă în toate cazurile că raportul de muncă nu poate înceta în nicio împrejurare. Contează atât situația concretă, cât și motivul concedierii.

Una dintre cele mai cunoscute situații este cea a salariatelor însărcinate. Codul Muncii prevede protecție pentru salariata gravidă atunci când angajatorul a luat cunoștință despre starea acesteia anterior emiterii deciziei de concediere.

Protecția este completată de prevederile OUG nr. 96/2003 și ale Legii nr. 202/2002, care împiedică angajatorul să concedieze o salariată pentru motivul că aceasta este însărcinată.

Protecția nu trebuie însă confundată cu o imunitate față de orice măsură disciplinară. Dacă există o abatere disciplinară gravă, concedierea poate avea o cauză distinctă de starea de graviditate și situația trebuie analizată prin raportare la regulile aplicabile răspunderii disciplinare.

Există, de asemenea, situații excepționale legate de încetarea sau restructurarea activității angajatorului în care protecția poate funcționa diferit.

În cazul falimentului sau dizolvării companiei, păstrarea raporturilor de muncă poate deveni imposibilă. În materia concedierilor colective există, de asemenea, jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene relevantă pentru situația salariatelor însărcinate, atunci când concedierea nu are legătură cu sarcina, ci cu restructurarea.

Protecția se aplică și salariatelor aflate în concediu de maternitate.

O categorie distinctă este reprezentată de părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului. Potrivit OUG nr. 111/2010, angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatului sau salariatei aflate în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Pentru copilul cu handicap, protecția vizează perioada concediului pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani.

Aceste prevederi urmăresc protejarea raportului de muncă în perioada în care părintele își suspendă activitatea pentru îngrijirea copilului.

Reguli speciale există și pentru părinții care revin la serviciu și beneficiază de stimulentul de inserție.

Stimulentul este acordat, în condițiile OUG nr. 111/2010, părinților care reiau activitatea și obțin venituri în perioada stabilită de legislație.

Pe durata protecției prevăzute de actul normativ, angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă în condițiile interdicției instituite de lege.

Există însă excepții asociate unor situații precum reorganizarea judiciară sau falimentul angajatorului.

O altă situație prevăzută de legislația muncii este concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.

Salariații aflați într-o asemenea perioadă beneficiază de protecție împotriva concedierii, în limitele și condițiile prevăzute de lege.

Regula vizează concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, protecția se poate aplica până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Concediul de odihnă reprezintă o altă perioadă în care salariatul beneficiază de protecție.

Pe durata efectuării concediului de odihnă, concedierea nu poate fi dispusă în condițiile interdicției stabilite de Codul Muncii. Practic, angajatorul nu poate utiliza perioada în care salariatul se află în concediu pentru a ocoli garanțiile prevăzute de legislația muncii.

Există însă excepții importante. În cazul reorganizării judiciare, al falimentului sau al dizolvării angajatorului, restricțiile prevăzute pentru anumite situații protejate nu mai funcționează în același mod.

Prin urmare, protecția oferită de concediul de odihnă nu trebuie interpretată ca o garanție că postul nu poate fi afectat indiferent de situația companiei.

Incapacitatea temporară de muncă reprezintă una dintre cele mai importante situații de protecție.

Atunci când incapacitatea temporară de muncă este stabilită prin certificat medical conform legii, salariatul nu poate fi concediat pe durata perioadei respective în condițiile prevăzute de Codul Muncii.

Protecția este legată de perioada incapacității temporare și urmărește să împiedice pierderea locului de muncă tocmai în momentul în care angajatul nu își poate desfășura activitatea din motive medicale.

Și în acest domeniu trebuie însă făcută distincția între interdicția temporară de concediere și existența unor situații excepționale privind angajatorul.

Legislația prevede garanții și pentru persoanele alese să reprezinte interesele angajaților.

Reprezentanții salariaților beneficiază de protecție pe durata mandatului atunci când o eventuală concediere este determinată de îndeplinirea atribuțiilor pe care le-au primit de la angajați.

Scopul regulii este de a permite exercitarea efectivă a mandatului de reprezentare fără ca persoana respectivă să fie amenințată cu pierderea locului de muncă pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Protecția este, așadar, legată de motivul concedierii și nu trebuie interpretată drept o interdicție absolută pentru orice faptă sau situație care ar putea apărea pe durata mandatului.

Exercitarea dreptului la grevă reprezintă o altă situație în care legislația oferă protecție salariaților.

Atunci când participarea la grevă are loc cu respectarea condițiilor legale, angajatorul nu poate folosi exercitarea acestui drept drept motiv pentru concediere.

Protecția este importantă deoarece dreptul la grevă reprezintă unul dintre instrumentele prin care salariații își pot apăra interesele profesionale, economice și sociale.

Condiția esențială este ca dreptul să fie exercitat în limitele stabilite de legislație.

Un angajator nu poate folosi criterii discriminatorii pentru a decide cine își pierde locul de muncă.

Codul Muncii interzice concedierea pe criterii precum sexul, orientarea sexuală, vârsta, religia, etnia, handicapul sau apartenența sindicală, alături de celelalte criterii protejate de legislația împotriva discriminării.

În acest caz, problema nu este neapărat existența unei anumite perioade de protecție, ci motivul care stă la baza deciziei angajatorului.

O concediere nu poate fi justificată legal prin apartenența salariatului la una dintre categoriile protejate de legislația antidiscriminare.

O protecție particulară există și pentru responsabilul cu protecția datelor, cunoscut drept DPO.

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, responsabilul cu protecția datelor nu poate fi concediat sau sancționat de operator pentru îndeplinirea atribuțiilor sale specifice.

Regula urmărește să îi garanteze independența necesară pentru a semnala probleme privind protecția datelor fără teama unor represalii profesionale.

Protecția nu înseamnă însă că un DPO nu poate fi concediat niciodată. Încetarea raportului de muncă poate interveni din alte motive legitime, inclusiv disciplinare sau profesionale, dacă sunt respectate condițiile impuse de legislația muncii.

Codul Muncii include printre situațiile protejate și perioada carantinei, în condițiile stabilite de lege.

Regula a devenit mult mai cunoscută în perioada pandemiei de COVID-19, când numeroși salariați s-au confruntat cu măsuri sanitare care le-au afectat posibilitatea de a se prezenta la locul de muncă.

Existența unei asemenea situații nu poate fi folosită pur și simplu de angajator ca motiv pentru îndepărtarea salariatului, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile legale pentru aplicarea protecției.

Elementul esențial pentru salariați este diferența dintre o interdicție temporară de concediere și imposibilitatea definitivă a angajatorului de a înceta raportul de muncă.

În unele cazuri, legea împiedică luarea măsurii doar pe durata unei anumite situații, precum concediul de odihnă sau incapacitatea temporară de muncă. În altele, protecția privește motivul concedierii: o salariată nu poate fi concediată pentru că este însărcinată, un reprezentant al salariaților pentru exercitarea mandatului sau un DPO pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Falimentul, dizolvarea sau reorganizarea judiciară a angajatorului pot determina, de asemenea, aplicarea unor excepții prevăzute de legislație.

Din acest motiv, simplul fapt că un salariat se regăsește într-o categorie protejată nu permite concluzia că acesta nu poate fi concediat în nicio circumstanță. Motivul, momentul și procedura folosită de angajator sunt esențiale pentru a stabili dacă o concediere respectă sau nu legea.