Perioadele care îți reduc vechimea în muncă. Ce se scade din anii lucrați. Concediul care poate conta mai târziu

Faptul că o persoană a avut un contract individual de muncă pentru o anumită perioadă nu înseamnă automat că întregul interval va reprezenta vechime în muncă. Concediile fără plată și absențele nemotivate pot fi scăzute din vechime, iar efectele pot deveni importante atunci când angajatul se apropie de pensionare.

Regulile au fost explicate în cadrul emisiunii „Pensia Ta”, prezentată de Cristina Ștefan, emisiune lunară dedicată informării publicului cu privire la sistemul de pensii, drepturile și obligațiile viitorilor pensionari.

Codul muncii leagă vechimea în muncă de activitatea desfășurată în baza unui contract individual de muncă. Există însă perioade care trebuie analizate separat.

„Prin urmare, vechimea este legată de activitatea desfășurată în baza unui contract individual de muncă, iar existența și executarea acestui contract reprezintă punctul de plecare în stabilirea vechimii.” Text lipit

Simpla existență a contractului nu înseamnă însă că întreaga perioadă va fi recunoscută fără excepție.

„Perioada în care o persoană a avut un contract de muncă nu trebuie privită automat ca o perioadă integrală de vechime.”

Una dintre regulile importante îi privește pe angajații care au avut concedii fără plată sau absențe nemotivate de-a lungul perioadei de activitate.

„Codul muncii prevede că absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, cu excepțiile prevăzute de lege.” Text lipit

Astfel, numărul anilor în care o persoană figurează ca angajată nu trebuie confundat automat cu vechimea efectivă acumulată.

„Prin urmare, faptul că o persoană a fost angajată o anumită perioadă nu înseamnă automat că întreaga perioadă se regăsește și în vechimea sa.”

Materialul explică separat și situația concediului fără plată, precizând că există o excepție în cazul celui acordat pentru formare profesională, în condițiile legii.

„În schimb, concediul fără plată, în condițiile reglementate de Codul Muncii, are un efect diferit. Perioada se scade din vechimea în muncă, cu excepția concediilor fără plată pentru formare profesională acordate în condițiile legii.”

Prin urmare, atunci când este calculată vechimea, trebuie verificat inclusiv motivul pentru care a fost acordat concediul fără plată.

Nu orice perioadă în care contractul individual de muncă este suspendat trebuie tratată precum concediul fără plată. În material este explicat că motivul suspendării trebuie analizat separat.

„Prin urmare, simplul fapt că un contract individual de muncă a fost suspendat nu ne spune de unul singur dacă perioada respectivă se regăsește sau nu în vechime și nici cum va fi valorificată pentru pensie. Trebuie să privim separat motivul suspendării, efectul asupra vechimii în muncă și apoi regimul acelei perioade în sistemul public de pensii.”

Această distincție devine relevantă mai ales pentru persoanele care au avut, de-a lungul carierei, mai multe perioade în care contractul a fost suspendat.

Pentru cei care se apropie de pensionare, materialul recomandă verificarea din timp a perioadelor de activitate și a stagiului de cotizare. Printre elementele care trebuie urmărite se numără tocmai concediile fără plată și absențele nemotivate.

„Este important să fie verificate perioadele în care a fost desfășurată activitatea în baza contractelor individuale de muncă, eventuale perioade lipsă din evidență sau din declarațiile transmise autorităților, precum și perioadele de concediu fără plată, absențele nemotivate și perioadele asimilate.”

O verificare făcută înainte de momentul pensionării poate ajuta la identificarea eventualelor neconcordanțe și la completarea documentelor necesare pentru perioadele de activitate care trebuie dovedite.