Prețurile petrolului se stabilizează, în timp ce riscurile privind aprovizionarea rămân

Prețurile petrolului au evoluat în general stabil vineri, în condițiile în care investitorii au analizat posibilitatea apariției unor noi tensiuni între Statele Unite și Iran, în paralel cu semnalele privind o redresare a aprovizionării din Orientul Mijlociu în această săptămână.

Cotația petrolului Brent a scăzut cu 3 cenți, echivalentul a 0,03%, până la 102,28 dolari pe baril, la ora 03:50 GMT. Contractul se tranzacționase ușor în creștere la începutul ședinței de vineri, însă se îndrepta spre o scădere săptămânală de aproximativ 2%, chiar dacă joi închisese sesiunea cu un avans de peste 4 dolari.

În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 19 cenți, respectiv 0,2%, ajungând la 92,68 dolari pe baril. În cazul acestui indice, piața anticipa o creștere săptămânală de aproximativ 0,3%.

„Piața evaluează un set distinct mixt de semnale în această săptămână”, a declarat analistul șef al KCM Trade, Tim Waterer, care a precizat că, după evoluțiile puternice de joi, traderii „pur și simplu iau o pauză”, potrivit Reuters.

Waterer a indicat că o îmbunătățire a exporturilor de petrol din Arabia Saudită este contrabalansată de informațiile privind deplasarea unui alt portavion american spre Golf, precum și de decizia Chinei de a reduce exporturile de produse rafinate.

„O imagine mai sănătoasă a exporturilor saudite este contrabalansată de rapoartele despre un alt portavion american care se îndreaptă spre Golf și de decizia Chinei de a reduce exporturile de produse rafinate.”

Prețurile petrolului au încheiat sesiunea precedentă în creștere, după ce Reuters a relatat că rafinăriile chineze au suspendat exporturile de produse petroliere pentru luna octombrie. Măsura a fost prezentată în contextul eforturilor Beijingului de a păstra stocurile disponibile pe piața internă.

Informațiile privind evoluția situației din Orientul Mijlociu au continuat să influențeze atenția participanților la piață. Wall Street Journal a relatat că Statele Unite trimiteau un al treilea portavion și până la 10.000 de soldați în regiune, în timp ce președintele Donald Trump lua în considerare reluarea atacurilor asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

„Preocuparea mai imediată este disponibilitatea și circulația țițeiului și a produselor rafinate din Orientul Mijlociu către restul lumii”, a declarat Priyanka Sachdeva, șefa departamentului de analiză a pieței la Phillip Nova.

Nivelul de 100 de dolari pe baril a devenit un prag important atât din punct de vedere psihologic, cât și pentru poziționarea participanților pe piață, potrivit lui Sachdeva. Ea a arătat că piața „evaluează din ce în ce mai mult o lume în care lanțurile de aprovizionare rămân vulnerabile pentru mai mult timp”.

În paralel cu evoluțiile de pe piața petrolului, administrația Trump a cerut Germaniei și Franței să reducă stocurile de motorină de urgență, pentru a contribui la limitarea creșterii prețurilor globale la combustibili. Potrivit unor persoane apropiate discuțiilor, cele două țări ar putea fi vizate de o eventuală interdicție a exporturilor de motorină din partea Statelor Unite dacă nu dau curs solicitării.

O sursă a declarat pentru Reuters că Statele Unite au solicitat Uniunii Europene să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele șase luni. Țările UE dețin aproape 109 milioane de tone de stocuri de țiței și combustibil destinate situațiilor de urgență.

„Presiunea SUA asupra națiunilor UE de a elibera petrolul contribuie, de asemenea, la această limitare a prețurilor”, a declarat Mukesh Sahdev, analist șef în domeniul petrolului la XAnalysts.