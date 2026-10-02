Vladimir Putin, declarație tranșantă despre Europa. Ce spune că se va întâmpla cu UE

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat joi noi mesaje la adresa Europei, în timpul intervenției susținute la reuniunea Clubului Valdai. Liderul de la Kremlin a susținut că Uniunea Europeană nu trebuie „dezmembreată” de Rusia, deoarece, în opinia sa, se va destrăma singură. În același timp, Putin s-a declarat deschis reluării relațiilor cu statele europene și a vorbit despre situația activelor companiilor occidentale din Rusia.

Vladimir Putin a abordat relația Rusiei cu Europa în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai. Președintele rus a susținut că principalele state europene au în prezent o atitudine mai agresivă față de Moscova decât Statele Unite.

„Țările europene de top au o poziție mai agresivă față de Rusia decât Statele Unite”, a declarat Vladimir Putin, potrivit Nexta, adăugând că „nu trebuie să dezmembrăm UE, ea se va destrăma singură”.

Afirmația privind viitorul Uniunii Europene reprezintă evaluarea făcută de liderul rus. Declarația referitoare la destrămarea UE a fost făcută după ce moderatorul discuției l-a întrebat dacă Rusia ar trebui să urmărească slăbirea Uniunii, în contextul restricțiilor impuse cooperării cu Moscova.

În același discurs, Putin a vorbit și despre posibilitatea restabilirii legăturilor cu statele europene. Liderul de la Kremlin a afirmat că Moscova nu ar avea condiții preliminare pentru reluarea dialogului și a relațiilor cu Europa.

Mesajul a fost însoțit și de declarații privind companiile occidentale care au active în Rusia. Putin a susținut că acestea și-ar putea recupera activele în cazul unui „scenariu favorabil”.

Reuters notează că declarația a fost făcută în contextul în care statul rus a plasat mai multe companii europene sub ceea ce Moscova numește administrare externă temporară. Putin a susținut că Rusia nu a naționalizat companiile străine și a prezentat măsurile adoptate de Moscova drept un răspuns la acțiunile statelor occidentale asupra activelor rusești.

Declarațiile liderului de la Kremlin apar într-un context în care formațiunile populiste, naționaliste și eurosceptice au câștigat teren în mai multe state europene. Pozițiile acestora față de Rusia și războiul din Ucraina diferă însă semnificativ.

În Parlamentul European există grupuri precum Patrioți pentru Europa (PfE) și Europa Națiunilor Suverane (ESN), care reunesc formațiuni naționaliste și eurosceptice din mai multe state membre.

Pozițiile partidelor încadrate în dreapta radicală europeană nu sunt însă uniforme în ceea ce privește Rusia. Unele formațiuni au cerut schimbarea politicii europene privind sancțiunile sau relația cu Moscova, în timp ce altele, precum Fratelli d’Italia din Italia și PiS din Polonia, au susținut NATO și sprijinul acordat Ucrainei.

Clubul Valdai este un forum internațional de dezbateri înființat în 2004, la care participă experți, politologi, economiști și reprezentanți ai mediului academic. Vladimir Putin participă frecvent la reuniunile organizației, unde își prezintă pozițiile privind politica externă și relațiile Rusiei cu Occidentul.

La reuniunea de joi, liderul rus a abordat mai multe teme legate de actuala ordine internațională și a susținut că probabilitatea continuării conflictelor internaționale rămâne ridicată în contextul schimbărilor geopolitice actuale. Putin a afirmat totodată că trebuie evitate scenariile catastrofale.