METRO pierde controlul asupra afacerii din Rusia. Decretul semnat de Vladimir Putin schimbă situația companiei

Metro AG și-a pierdut controlul operațional asupra filialei din Rusia, după ce Vladimir Putin a semnat un decret privind administrarea temporară a activelor companiei. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Germania, în contextul războiului din Ucraina.

Retailerul german Metro AG a pierdut controlul operațional asupra filialei sale din Rusia, după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care activele companiei au fost plasate sub administrare temporară. Măsura vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Germania și Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

Decretul transferă temporar gestionarea operațiunilor din Rusia ale Metro Cash and Carry către compania Torg RUS. Ordinul, publicat luni pe un site guvernamental rus, nu precizează motivul acestei acțiuni.

Decizia urmează unor măsuri similare luate împotriva operațiunilor din Rusia ale companiei alimentare Nestlé și ale retailerului francez Auchan, în baza unui decret din 2023 care viza afacerile asociate cu „țări neprietenoase”.

Administrarea temporară a dus, de asemenea, la preluarea operațiunilor din Rusia ale companiei franceze de lactate Danone și ale producătorului danez de bere Carlsberg de către proprietari locali, la prețuri foarte mici.

Metro a precizat că rămâne proprietarul oficial al filialei sale din Rusia, dar nu mai deține controlul operațional asupra acesteia, în timp ce analizează consecințele decretului. Compania a mai menționat că Torg RUS este deținută de Johannes Tholey, CEO-ul Metro Rusia. De asemenea, Metro a afirmat că și-a redus legăturile cu afacerea din Rusia încă de la invazia rusă în Ucraina, din 2022.

Metro a intrat pe piața rusă în 2001 și opera 91 de magazine de tip cash & carry în Rusia, având aproximativ 9.000 de angajați în această țară. Rusia rămâne o piață importantă pentru angrosistul german.

În primele nouă luni ale anului financiar 2025/2026, vânzările Metro în Rusia au crescut cu 10,3% în euro, ajungând la 2,14 miliarde de euro. Valoarea reprezintă aproximativ 8,7% din vânzările totale ale grupului Metro AG în perioada respectivă.

Măsura survine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai accentuate între Berlin și Moscova.

Germania a stabilit că Rusia a fost responsabilă pentru o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig și a dispus închiderea unui consulat rus la Bonn, precum și a unui centru cultural rus la Berlin. Rusia a ripostat prin închiderea consulatului german din Sankt Petersburg și a respins acuzațiile.

Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, s-a întâlnit sâmbătă cu omologul său german, Johann Wadephul, în marja Adunării Generale a ONU, dar a adoptat ulterior o atitudine disprețuitoare, afirmând că Wadephul „doar și-a reiterat poziția oficială publică de condamnare a Rusiei… puteți judeca singuri dacă acest lucru constituie sau nu un dialog”.

Wadephul a declarat că întâlnirea a fost necesară pentru a comunica direct Rusiei preocupările Germaniei privind securitatea, însă a precizat că nu a simțit nicio seriozitate din partea rusă, reiterând totodată că discuțiile nu semnalau nicio schimbare în ceea ce privește sprijinul Germaniei pentru Ucraina.

„Rușii intensifică presiunea asupra Germaniei în cadrul războiului lor hibrid. Se transmite clar mesajul că germanii ar putea pierde și mai multe companii și active în Rusia, cu scopul de a spori presiunea mediului de afaceri german asupra guvernului de la Berlin”, a declarat Stefan Meister, expert în probleme legate de Rusia în cadrul Consiliului German pentru Relații Externe.

El a explicat, de asemenea, că Rusia consideră Germania „un adversar-cheie, întrucât aceasta este cel mai important susținător individual al Ucrainei”.

Unele mari companii occidentale și-au încetat activitatea în Rusia și și-au trecut afacerile locale pe pierdere după anul 2022. De atunci, Kremlinul a impus condiții oneroase pentru vânzarea filialelor locale, solicitând reduceri masive de preț, taxe de ieșire și aprobarea guvernului.

Alte companii și-au restrâns operațiunile, în timp ce unele continuă să își desfășoare activitatea în mod obișnuit.