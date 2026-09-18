Rusia preia temporar controlul afacerilor Nestlé și Auchan. Măsura vizează 16 companii

Rusia a plasat sub administrare temporară 16 companii locale care au legături cu grupuri occidentale, printre care Nestlé și Auchan. Decizia a fost luată printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin, iar administrarea participațiilor și acțiunilor vizate a fost încredințată unei companii rusești puțin cunoscute, L.E.V. Management.

Lista include Nestlé Russia și Nestlé Kuban, subsidiara din Rusia a retailerului francez Auchan, două entități locale ale FM Logistic și Le Monlid, compania care operează fostul lanț Leroy Merlin sub marca Lemana Pro.

Măsura nu reprezintă, din punct de vedere formal, confiscarea companiilor și nici nu modifică proprietarii acestora, potrivit avocaților ruși citați de publicația Kommersant.

Totuși, administrarea temporară a fost folosită anterior în Rusia înaintea vânzării sau transferării unor active deținute de companii occidentale către cumpărători ruși.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a legat decizia inclusiv de confruntarea dintre Rusia și statele occidentale.

„Desigur, unul dintre factorii luați în considerare la adoptarea acestei decizii a fost faptul că acestea sunt țări neprietenoase, care în prezent sunt implicate cel mai activ în operațiuni militare împotriva țării noastre”, a declarat Peskov.

Controlul temporar a fost atribuit L.E.V. Management, o companie înregistrată la Moscova în octombrie 2024. Identitatea acționarilor acesteia nu este publică.

Potrivit Kommersant, situațiile financiare disponibile public pentru 2025 nu indicau activități comerciale ale companiei.

Andrei Krayushkin a fost numit director general pe 10 septembrie, cu numai o săptămână înainte de emiterea decretului. Novaya Gazeta Europe a relatat că numele și data sa de naștere coincid cu cele ale unui general-maior din Ministerul rus de Interne. Informația nu a fost însă confirmată independent.

Nestlé a anunțat că analizează situația și variantele pe care le are la dispoziție.

„Nestlé se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja drepturile și pentru a asigura continuitatea operațiunilor comerciale în interesul tuturor părților implicate, în special al angajaților săi”, a transmis compania.

Grupul are aproximativ 7.000 de angajați și șase fabrici în Rusia. Nestlé a suspendat cea mai mare parte a vânzărilor de produse considerate neesențiale, precum și importurile, exporturile, publicitatea și investițiile de capital, continuând însă furnizarea produselor pe care le consideră esențiale.

Rusia reprezintă în prezent aproximativ 1% din vânzările totale ale Nestlé, față de aproximativ 2% înainte de război. Jean-Philippe Bertschy, de la banca elvețiană Vontobel, estimează astfel că impactul financiar asupra grupului va fi limitat.

Auchan Retail Russia a solicitat autorităților explicații privind decretul și a anunțat că va oferi mai multe informații după ce va primi clarificări. Magazinele și celelalte facilități ale companiei funcționează în continuare normal.

Auchan are aproximativ 30.000 de angajați în Rusia și operează aproximativ 230 de magazine, precum și o afacere online.

Lemana Pro a transmis, la rândul său, că nu primise încă informații oficiale din partea autorităților și că activitatea continuă normal. Grupul francez Adeo, proprietarul Leroy Merlin, transferase în 2023 controlul operațiunilor din Rusia către conducerea locală. Afacerea a fost ulterior redenumită Lemana Pro și operează în prezent 112 magazine.

FM Logistic nu prezentase o poziție publică.

După invadarea Ucrainei în 2022, numeroase companii occidentale și-au vândut operațiunile din Rusia sau le-au separat de restul grupului. Moscova a introdus ulterior condiții tot mai stricte pentru retragerea companiilor străine, inclusiv necesitatea aprobării prezidențiale pentru anumite tranzacții.

Un precedent important este Danone. Operațiunile rusești ale grupului au fost plasate în 2023 sub administrarea lui Yakub Zakriev, nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov. Danone și-a vândut ulterior afacerea din Rusia, în 2024, la un preț redus substanțial.