SUA ar putea retrage jumătate dintre militarii aflați în Europa. Îngrijorări în rândul aliaților

Pentagonul ia în calcul o reducere amplă a prezenței militare americane în Europa, care ar putea include retragerea unor aeronave, nave, echipamente și a zeci de mii de militari. Potrivit NBC News, scenariile analizate merg de la plecarea a aproximativ 25.000 de militari până la retragerea a aproape jumătate dintre cei circa 80.000 de militari americani aflați în prezent pe continent.

Departamentul american al Apărării analizează variante pentru diminuarea substanțială a forțelor desfășurate în Europa, potrivit informațiilor furnizate NBC News de șapte actuali și foști oficiali americani și occidentali.

Unul dintre scenarii presupune reducerea efectivelor cu aproximativ o treime. Raportat la cei circa 80.000 de militari americani aflați în Europa, aceasta ar însemna retragerea a aproximativ 25.000 de persoane.

Există însă și posibilitatea unei reduceri considerabil mai mari. Un oficial american și o altă persoană familiarizată cu discuțiile au declarat că numărul militarilor retrași ar putea ajunge la aproximativ 40.000, adică jumătate din actualele efective.

Planurile analizate nu se limitează la personal. O eventuală retragere ar putea afecta și avioanele, navele, armamentul și alte capacități militare americane amplasate în Europa.

Dacă un asemenea scenariu va fi pus în practică, Europa s-ar confrunta cu cea mai importantă diminuare a prezenței militare americane de după reducerile efectuate în anii 1990, odată cu încheierea Războiului Rece.

Discuțiile au loc în condițiile în care aliații NATO avertizează asupra amenințării reprezentate de Rusia și asupra necesității menținerii capacităților de descurajare pe flancul european.

Posibilitatea retragerii unui număr atât de mare de militari a provocat îngrijorări inclusiv în Congresul Statelor Unite. Atât politicieni democrați, cât și republicani și-au exprimat preocuparea față de consecințele unei diminuări semnificative a prezenței americane.

Și unele guverne europene se tem că o retragere de asemenea amploare ar putea modifica echilibrul de securitate pe continent și ar putea afecta capacitatea de descurajare a NATO în raport cu Rusia.

Printre țările care ar putea resimți direct eventualele reduceri se numără Germania, Italia și Spania, potrivit oficialilor citați.

Cele trei state găzduiesc o parte importantă a efectivelor și infrastructurii militare americane desfășurate în Europa.

O reducere masivă a prezenței SUA ar putea determina, în același timp, statele europene să își reevalueze propriile capacități de apărare și relațiile de securitate, într-un context internațional marcat de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

De la începutul celui de-al doilea mandat, președintele Donald Trump și reprezentanții administrației sale au susținut că statele europene trebuie să preia o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

În această abordare, Europa ar continua să beneficieze de protecția oferită de arsenalul nuclear american, însă ar trebui să suporte o parte mai importantă a efortului convențional de apărare.

Administrația americană consideră că resursele militare ale SUA trebuie redistribuite și către alte amenințări pe care Washingtonul le consideră prioritare, între acestea fiind menționate China, Iranul și cartelurile de droguri din emisfera vestică.

Deocamdată, informațiile prezentate de NBC News se referă la scenarii aflate în analiză, nu la o decizie definitivă privind numărul militarilor sau capacităților care ar urma să fie retrase din Europa.