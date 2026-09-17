Germania taie din nou fondurile pentru dezvoltare. Bugetul a scăzut cu o treime în cinci ani

Germania se pregătește să reducă pentru al cincilea an consecutiv bugetul Ministerului Cooperării Economice și Dezvoltării. Pentru 2027 sunt prevăzute mai puțin de 9,5 miliarde de euro, față de aproape 14 miliarde de euro în 2022, în timp ce organizațiile umanitare avertizează că diminuarea finanțărilor afectează deja milioane de persoane.

Ministrul german al Dezvoltării, Reem Alabali Radovan, a prezentat în Bundestag proiectul de buget pentru 2027 într-un context marcat de crize climatice și umanitare.

Ea a vorbit despre inundații, valuri de căldură, incendii, secetă și pierderi de recolte și a atras atenția că milioane de oameni se confruntă cu foametea.

„Criza climatică amenință întreaga lume. Nicio țară nu o poate combate singură”, a declarat Reem Alabali Radovan.

În ciuda acestor provocări, bugetul ministerului urmează să scadă de la puțin peste 10 miliarde de euro la mai puțin de 9,5 miliarde de euro. Comparativ cu nivelul de aproape 14 miliarde de euro din 2022, reducerea acumulată în ultimii cinci ani este de aproximativ o treime.

Ministrul susține că politica de dezvoltare trebuie să devină un pilon tot mai important al securității Germaniei, alături de diplomație și apărare, transmite Deutsche Welle.

VENRO, organizația care reprezintă aproximativ 150 de organizații neguvernamentale din domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar, critică noile reduceri.

Michael Herbst, reprezentant al VENRO, susține că diminuarea finanțării pentru cooperarea internațională agravează o situație deja dificilă. Organizația critică și nivelul fondurilor pentru ajutorul umanitar administrat de Ministerul german de Externe. Acestea depășeau 3 miliarde de euro în 2022, dar se mențin la numai un miliard de euro începând din 2025.

Efectele reducerilor ar fi deja vizibile. Un sondaj realizat în rândul membrilor VENRO arată că numărul proiectelor finanțate scade semnificativ.

„Eșantionul nostru de 34 de organizații arată că, numai în cazul acestora, cu peste zece milioane mai puține persoane beneficiază de asistență”, a declarat Herbst.

El susține că unele organizații partenere locale nu își mai pot continua activitatea și avertizează că efectele complete ale reducerilor ar putea deveni vizibile abia peste trei sau patru ani.

Reducerea cheltuielilor are loc în contextul consolidării bugetului federal și al creșterii investițiilor Germaniei în apărare după invazia Rusiei în Ucraina.

În timp ce bugetul apărării a crescut în mod repetat, aproape toate celelalte ministere au fost nevoite să funcționeze cu resurse mai reduse.

VENRO cere ca finanțarea cooperării pentru dezvoltare și a ajutorului umanitar să fie exceptată de la regulile germane privind limitarea îndatorării, așa-numita „frână a datoriei”. Herbst argumentează că astfel de excepții au fost deja introduse pentru modernizarea armatei și pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

Jamila Schäfer, parlamentar al Verzilor, susține că dezvoltarea internațională și acțiunile climatice nu reprezintă doar forme de ajutor, ci servesc inclusiv intereselor Germaniei.

„Germania trebuie să investească în capacitățile sale de apărare, dar securitatea nu este creată doar prin investiții în bugetul apărării”, a declarat aceasta.

În schimb, Nicolas Zippelius, parlamentar al alianței CDU/CSU aflate la guvernare, consideră că toate ministerele trebuie să contribuie la consolidarea finanțelor publice.

„Mai puțini bani nu înseamnă neapărat un impact mai mic. În schimb, acest lucru ar trebui să ne încurajeze să ne concentrăm mai clar asupra priorităților și să analizăm critic structurile existente”, a afirmat Zippelius.

El respinge ideea exceptării Ministerului Dezvoltării de la regulile privind datoria și susține că eficiența politicilor trebuie evaluată prin rezultatele obținute, nu doar prin dimensiunea bugetului.

Jan Sebastian Friedrich-Rust, care conduce organizația Action Against Hunger, avertizează la rândul său asupra consecințelor reducerilor prevăzute pentru 2027. El susține că diminuarea ajutorului este o abordare pe termen scurt și că foametea, crizele și instabilitatea pot genera ulterior costuri mult mai mari decât măsurile de prevenție.

Înaintea dezbaterii bugetare din Bundestag, Action Against Hunger a transmis liderilor grupurilor parlamentare ale coaliției de guvernare o petiție prin care cere consolidarea ajutorului internațional. Aproximativ 100.000 de persoane au semnat apelul.