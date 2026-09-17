Lovitură puternică pentru firmele din construcții. Numărul radierilor a crescut cu peste 467% în primele opt luni

Sectorul construcțiilor a consemnat în primele opt luni ale anului un număr semnificativ de firme care au ieșit din piață, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cazul radierilor și insolvențelor, în timp ce dizolvările au avut, de asemenea, o evoluție puternic ascendentă.

Conform datelor ONRC, în perioada ianuarie-august 2026, numărul firmelor din construcții intrate în dizolvare a ajuns la 991, în categoria Construcții – CAEN 2025. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, numărul acestora a crescut cu 86%.

O evoluție și mai accentuată a fost înregistrată în cazul profesioniștilor din construcții intrați în insolvență. Numărul acestora a crescut de la 76 în primele opt luni ale anului trecut la 271 în aceeași perioadă din 2026. Creșterea este de 256%.

Și numărul radierilor a avut o evoluție puternic ascendentă. ONRC a înregistrat 823 de radieri în sectorul construcțiilor în primele opt luni ale anului, față de numai 145 în perioada similară din 2025. Astfel, numărul radierilor a crescut cu peste 467%.

În cazul suspendărilor de activitate, avansul a fost mai moderat, însă și aici a fost consemnată o creștere. În primele opt luni din 2026, ONRC a înregistrat 607 suspendări de activitate în rândul firmelor de construcții, față de 451 în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de 34%.

Suspendarea activității nu reprezintă însă o ieșire definitivă de pe piață. Spre deosebire de radiere sau dizolvare, suspendarea poate avea caracter temporar, iar compania își poate relua activitatea ulterior.

Datele prezentate de ONRC pentru sectorul construcțiilor sunt disponibile separat pentru mai multe versiuni ale Clasificării Activităților din Economia Națională. Este vorba despre CAEN 1998, CAEN 2003, CAEN 2008 și CAEN 2025.

Pentru analiza evoluției din sectorul construcțiilor în primele opt luni ale anului a fost utilizată categoria Construcții – CAEN 2025, astfel încât datele să reflecte clasificarea actuală.

În august, numărul profesioniștilor din construcții intrați în insolvență a ajuns la 27. Comparativ cu august 2025, când au fost înregistrate mai puține cazuri, numărul insolvențelor a crescut cu 69%.

Și în cazul radierilor a fost consemnată o creștere importantă. În august 2026 au fost radiate 80 de firme din sectorul construcțiilor, de peste două ori mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. În august 2025, ONRC înregistrase 37 de radieri.

În ceea ce privește dizolvările, în august 2026 au fost înregistrate 95 de firme dizolvate. Numărul este ușor mai mic decât cel consemnat în august 2025, când au fost dizolvate 100 de firme.

O evoluție similară a fost înregistrată și în cazul suspendărilor de activitate. În august 2026 au fost consemnate 59 de suspendări, față de 61 în august 2025.