Raiffeisen Bank, acuzată că a facilitat tranzacții de peste 1 miliard de dolari pentru Rusia. Acțiunile au scăzut cu până la 9%

Raiffeisen Bank International este acuzată de Grizzly Research că ar fi facilitat tranzacții de peste un miliard de dolari pentru Rusia, inclusiv pentru industria de armament. Raportul publicat joi, 17 septembrie, a provocat o scădere de până la 9% a acțiunilor RBI.

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a ajuns din nou în centrul atenției, după ce un investitor care pariază pe scăderea acțiunilor, cunoscut drept „short-seller”, a acuzat banca că reprezintă un canal important prin care Rusia poate ocoli sancțiunile internaționale.

Subsidiara Raiffeisen din Rusia este cea mai mare bancă din această țară care nu este vizată de sancțiunile ce au izolat numeroși competitori locali. Din acest motiv, instituția a devenit importantă pentru efectuarea plăților comerciale, inclusiv pentru tranzacțiile legate de exporturile de gaze către Europa.

Firma Grizzly Research, cu sediul la New York, susține că RBI a devenit un „canal cheie” pentru ocolirea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei. Potrivit companiei, banca ar fi facilitat tranzacții în valoare de peste un miliard de dolari, inclusiv pentru bunuri utilizate în industria rusă de armament.

Grizzly Research a precizat că deține o poziție „short”, respectiv un pariu pe scăderea acțiunilor RBI, ceea ce îi permite să obțină profit în cazul în care valoarea titlurilor se depreciază. După publicarea raportului, acțiunile Raiffeisen Bank International au scăzut joi cu până la 9%.

Raiffeisen a respins acuzațiile și a declarat că raportul publicat de Grizzly Research este înșelător și conține mai multe erori.

„Avem încredere deplină în soliditatea sistemelor noastre de conformitate, care au fost verificate în repetate rânduri”, a transmis joi banca.

Instituția a precizat că încearcă de mai mulți ani să se retragă de pe piața din Rusia, însă mai multe tentative de vânzare a operațiunilor rusești nu au avut succes. Deși și-a redus activitatea în Rusia, Raiffeisen nu a închis complet subsidiara din această țară.

În 2024, autoritățile americane au avertizat Raiffeisen Bank International (RBI) că i-ar putea bloca accesul la dolarii americani din cauza relațiilor sale cu Rusia. Până în prezent, însă, această amenințare nu a fost pusă în aplicare.

Cu peste 18 milioane de clienți, de la Viena până la Moscova, și aproximativ 44.000 de angajați, Raiffeisen reprezintă un important pilon financiar pentru Austria și pentru o mare parte din Europa de Est. Rusia a devenit o sursă și mai importantă de profit pentru banca austriacă după declanșarea războiului din Ucraina, chiar dacă Kremlinul a blocat repatrierea unor profituri de ordinul miliardelor de euro.

Raiffeisen a încercat de mai multe ori să își vândă subsidiara din Rusia unui cumpărător local, în speranța că autoritățile ruse vor ridica restricțiile privind repatrierea profiturilor substanțiale. Aceste demersuri nu au avut succes, deoarece oficialii ruși s-au opus unei astfel de vânzări.

Poziția Rusiei este legată și de dorința de a păstra ceea ce a mai rămas din legăturile economice cu Europa. Țările europene continuă să cumpere petrol și gaze rusești în valoare de miliarde de euro, chiar dacă volumele sunt mult mai mici decât înainte de declanșarea războiului.