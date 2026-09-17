SUA pregătesc noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. China și India riscă tarife de până la 100%

Camera Reprezentanților din SUA a aprobat un amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele energetic și de apărare, conducerea de la Moscova și așa-numita „flotă fantomă”. Proiectul îi oferă totodată președintelui Donald Trump posibilitatea de a impune tarife de până la 100% statelor care continuă să cumpere cantități mari de petrol și gaze rusești.

Proiectul a trecut miercuri de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă. Senatul îl aprobase deja luna trecută cu 86 de voturi pentru și 11 împotrivă.

Donald Trump a indicat că intenționează să semneze proiectul, ceea ce ar transforma pachetul în cea mai importantă acțiune legislativă americană împotriva Moscovei de la revenirea sa la Casa Albă.

Noile măsuri vizează industria energetică și cea de apărare din Rusia, precum și pe președintele Vladimir Putin și oficialii de rang înalt din jurul acestuia.

Pe listă se află și „flota fantomă”, rețeaua de petroliere folosită de Moscova pentru a evita restricțiile occidentale deja existente.

Legislația extinde și sancțiunile existente legate de Iran și urmărește companiile și entitățile străine care sprijină efortul militar al Rusiei, transmite Euronews.

Una dintre cele mai importante prevederi pentru economia mondială îi acordă lui Trump autoritatea de a impune tarife de până la 100% statelor care continuă să cumpere volume mari de petrol și gaze din Rusia.

Măsura vizează în special China și India, doi dintre cei mai importanți clienți rămași pentru energia rusească.

Prevederea a provocat însă controverse inclusiv printre politicienii americani care susțin intensificarea presiunilor asupra Moscovei.

Gregory Meeks, principalul reprezentant democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a criticat modul în care a fost redactat proiectul. Acesta consideră că legislația pune prea mult accent pe extinderea puterilor președintelui în domeniul tarifelor, în loc să se concentreze asupra unor sancțiuni obligatorii.

Meeks a afirmat că ar fi susținut proiectul dacă prevederile tarifare ar fi fost eliminate. Republicanii au blocat însă încercările de modificare.

În cele din urmă, majoritatea democraților au votat în favoarea proiectului, în timp ce un număr redus de republicani s-au opus din considerente legate de libertatea pieței.

Reacția Indiei a venit joi. New Delhi a semnalat că nu intenționează să-și schimbe politica și că va continua să cumpere petrol din Rusia.

Autoritățile indiene au transmis că achizițiile vor continua „prin surse diversificate și pe baza evoluției dinamicii pieței”.

Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri strategici și militari ai Indiei, ceea ce complică încercările Washingtonului de a izola economic Moscova.

Aplicarea unor tarife de până la 100% asupra unor mari parteneri comerciali ai SUA ar putea extinde astfel efectele noii legislații mult dincolo de economia rusă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut direct Congresului american să aprobe măsurile, susținând că presiunea economică susținută este necesară pentru a determina Moscova să accepte negocieri.

În timpul unei intervenții la Washington în luna iulie, Zelenski a afirmat că Rusia pierde aproximativ 30.000 de militari pe lună, dar nu arată semne că ar intenționa să încheie războiul.

Votul din Camera Reprezentanților a venit și în contextul unor noi atacuri rusești cu drone asupra transportului civil din sudul Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, cinci persoane au murit miercuri.

Organizațiile ucrainene care au susținut adoptarea sancțiunilor cer acum aplicarea rapidă a acestora după promulgarea legii. Svitlana Romanko, reprezentanta Razom We Stand, a afirmat că o aplicare strictă a măsurilor ar trebui să urmărească oprirea fluxurilor financiare care alimentează efortul de război al Kremlinului.