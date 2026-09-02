UE pregătește noi sancțiuni împotriva unor persoane din Rusia. Anunțul venit de la Berlin: Presiunea este intensificată

Uniunea Europeană va continua să lucreze la impunerea unor noi sancțiuni împotriva unor persoane din Rusia în următoarele săptămâni, a anunțat miercuri ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Declarația a fost făcută în marja unei reuniuni a Uniunii Europene desfășurate în Irlanda. Oficialul german a precizat că blocul comunitar a adoptat deja sancțiuni extinse împotriva Rusiei, însă procesul de identificare și sancționare a unor persoane va continua în perioada următoare, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Potrivit ministrului german de Externe, presiunea exercitată asupra Rusiei este intensificată, în timp ce sprijinul acordat Ucrainei rămâne la un nivel ridicat. Germania consideră că menținerea acestor măsuri reprezintă un semnal al unității europene în actualul context.

„UE a impus sancțiuni ample împotriva Rusiei, însă vom continua cu siguranță să lucrăm la impunerea unor sancțiuni împotriva unor persoane în următoarele săptămâni”, a declarat ministrul german de Externe în marja unei reuniuni a UE desfășurate în Irlanda.

Anunțul privind pregătirea unor noi sancțiuni vine la scurt timp după ce guvernul german a transmis marți că Rusia s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, produsă luna trecută.

Autoritățile germane au anunțat că, în urma incidentului, au dispus o serie de măsuri ca răspuns. Aceste evoluții se adaugă poziției exprimate de Berlin privind necesitatea menținerii presiunii asupra Moscovei și a sprijinului pentru Ucraina.

„Presiunea asupra Rusiei este intensificată, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne, de asemenea, la un nivel ridicat. Aceasta este unitatea pe care o demonstrăm în acest moment”, a mai spus ministrul german de Externe.

Astfel, în următoarele săptămâni, Uniunea Europeană intenționează să continue demersurile pentru aplicarea unor sancțiuni suplimentare împotriva unor persoane din Rusia, în paralel cu măsurile deja existente la nivel comunitar. Acestea vizează atât persoane și entități, cât și sectoare importante ale economiei și activităților comerciale.

Măsurile includ înghețarea activelor și restricții de călătorie pentru persoanele sancționate, precum și o serie de restricții economice, comerciale și financiare menite să limiteze resursele disponibile Rusiei.