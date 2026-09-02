Benzina, mai ieftină decât apa în unele țări. Unde costă un rezervor plin cât o cafea

Prețurile benzinei diferă considerabil de la o țară la alta, chiar dacă piețele pornesc de la aceleași repere internaționale pentru prețul petrolului. În unele state, un litru de combustibil costă doar câțiva cenți, în timp ce în altele prețul trece de 3 dolari.

O analiză realizată pe baza celor mai recente date disponibile pe platforma GlobalPetrolPrices indică diferențe foarte mari între piețele de combustibil din întreaga lume. Cele mai mici prețuri se întâlnesc în special în statele care dispun de importante resurse petroliere și mențin costurile interne prin politici de subvenționare.

La nivel global, prețul mediu al unui litru de benzină este de aproximativ 1,5 dolari americani. Diferențele dintre state sunt însă considerabile, iar prețul plătit de șoferi este influențat nu doar de piața petrolului, ci și de politicile fiscale și de sprijinul acordat de autorități.

În unele dintre cele mai ieftine piețe, costul unei alimentări complete poate fi atât de redus încât un rezervor de 50 de litri ajunge să coste doar puțin peste un dolar, potrivit celor relatate de blic.rs.

Libia ocupă primul loc în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină. Prețul unui litru este de doar câțiva cenți, astfel că pentru 50 de litri un șofer plătește puțin peste un dolar.

Iranul se află pe poziția a doua, cu un preț foarte scăzut la pompă. Acolo, tariful subvenționat se aplică primilor 60 de litri de benzină cumpărați într-o lună, iar cantitățile care depășesc acest prag sunt vândute la un preț mai ridicat.

Venezuela completează primele trei poziții ale clasamentului. Și aici prețul benzinei este exprimat în doar câțiva cenți americani pentru un litru, ceea ce face ca alimentarea unui autoturism să fie mult mai ieftină decât în majoritatea piețelor europene.

Printre statele în care combustibilul are, de asemenea, un preț foarte redus se numără Angola, Kuweit și Algeria. Nivelurile scăzute sunt asociate, în general, cu existența unor resurse petroliere importante și cu măsuri prin care autoritățile susțin prețurile de pe piața internă.

Menținerea unor prețuri atât de mici pentru combustibili are însă un cost pentru statele care aleg să subvenționeze puternic piața. Cheltuielile necesare pentru susținerea prețurilor pot reprezenta o povară importantă pentru bugetele guvernamentale.

La polul opus se află țările și teritoriile cu prețuri ridicate la benzină. Printre acestea se găsesc economii dezvoltate care depind de importurile de energie, dar și piețe unde combustibilul este supus unor taxe și accize importante.

Hong Kong se află de mai mulți ani printre piețele cu cea mai scumpă benzină din lume. Pentru șoferii de aici, alimentarea unui autoturism poate costa de câteva ori mai mult decât în statele cu cele mai mici prețuri.

Un rezervor de 50 de litri ajunge să coste peste 150 de dolari în Hong Kong. Prin comparație, pentru aceeași cantitate de benzină, un șofer din Libia plătește puțin peste un dolar.

După Hong Kong, printre piețele cu prețuri ridicate se află mai multe țări europene. Danemarca, Țările de Jos, Islanda, Elveția și Liechtenstein se numără în mod tradițional printre statele unde benzina este mai scumpă pentru consumatori.

Diferențele dintre prețurile afișate la benzinării nu sunt determinate exclusiv de costul petrolului sau de cheltuielile asociate producției și rafinării. Un rol important îl au politicile adoptate de fiecare stat în ceea ce privește taxarea și subvenționarea combustibililor.

În țări precum Libia și Iran, autoritățile mențin prețurile pentru populație la niveluri foarte scăzute prin diferite forme de subvenții. Aceste măsuri permit ca prețul plătit de consumator să rămână mult sub nivelurile întâlnite pe alte piețe.

În statele europene, situația este diferită. Impozitele și accizele reprezintă o componentă importantă a prețului final plătit pentru fiecare litru de combustibil.

Astfel, aceeași cantitate de benzină poate avea costuri extrem de diferite în funcție de țara în care este cumpărată, chiar și atunci când prețurile internaționale ale petrolului reprezintă un punct de plecare comun pentru piețele globale.