Prețuri mari la carburanți, luni, 31 august. Cât a ajuns să coste un litru de motorină și benzină în România

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România la începutul acestei săptămâni. Luni, 31 august 2026, benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la 10,23 lei pe litru. Față de sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc cu până la peste un leu în plus pentru fiecare litru alimentat.

Datele pentru luni, 31 august, arată că prețurile medii ale principalilor carburanți au rămas neschimbate față de ziua precedentă, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Benzina standard are un preț mediu național de 9,55 lei/litru, fiind monitorizate 1.556 de stații. Prețurile variază între 9,29 și 9,67 lei/litru.

Motorina standard este considerabil mai scumpă și se menține peste pragul de 10 lei. Media națională este de 10,23 lei/litru, pe baza prețurilor din 1.497 de stații. Cel mai mic preț identificat este de 10,09 lei/litru, iar cel mai mare ajunge la 10,77 lei/litru.

În cazul GPL, media națională este de 4,63 lei/litru, cu prețuri cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru în cele 383 de stații monitorizate.

Niciunul dintre cei trei carburanți nu a înregistrat o modificare a prețului mediu față de ziua precedentă.

Diferențele devin însă semnificative atunci când prețurile actuale sunt comparate cu cele de la sfârșitul lunii iunie.

Față de 30 iunie, benzina standard s-a scumpit cu 89 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 10,3%.

Motorina a înregistrat o majorare și mai puternică. Prețul este cu 1,01 lei pe litru mai mare, respectiv cu 11% peste nivelul de la finalul lunii iunie.

GPL a avut o evoluție mult mai temperată, cu o creștere de 8 bani pe litru, echivalentul unui avans de 1,8%.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri, diferența față de prețurile din 30 iunie ajunge la aproximativ 44,5 lei în cazul benzinei și 50,5 lei pentru motorină.

Cele mai mici prețuri identificate luni diferă considerabil în funcție de carburant și localitate.

Pentru benzina standard, cel mai mic preț este de 9,29 lei/litru, la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai redus preț este de 10,09 lei/litru, la stația DHR din Cluj-Napoca.

Cel mai ieftin GPL este comercializat cu 4,28 lei/litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă stație monitorizată ajunge astfel la 38 de bani/litru pentru benzină și la 68 de bani/litru pentru motorină.

În București, benzina standard costă în medie 9,55 lei/litru, iar motorina 10,22 lei/litru.

La Cluj-Napoca, prețurile medii sunt de 9,55 lei pentru benzină și 10,23 lei pentru motorină. În Timișoara, benzina are aceeași medie de 9,55 lei, în timp ce motorina ajunge la 10,24 lei/litru.

La Iași, șoferii plătesc în medie 9,55 lei pentru un litru de benzină și 10,22 lei pentru motorină. În Constanța, valorile sunt de 9,55 lei, respectiv 10,24 lei/litru.

În Brașov, media este de 9,55 lei pentru benzină și 10,23 lei pentru motorină, iar în Craiova motorina are una dintre cele mai mici medii dintre marile orașe analizate, de 10,21 lei/litru. Benzina costă în medie 9,55 lei.

La Oradea, benzina se menține la 9,55 lei/litru, iar motorina ajunge la 10,24 lei/litru.

La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina costă în medie 9,53 lei/litru, iar motorina 10,19 lei/litru.

La polul opus se află Bistrița-Năsăud, unde benzina are o medie de 9,57 lei/litru, iar motorina de 10,27 lei/litru.

Prețurile carburanților evoluează într-un context în care și petrolul se menține semnificativ peste nivelurile de la începutul verii.

Cotația petrolului Brent este de 88,10 dolari pe baril, fără modificări față de cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când barilul Brent era cotat la 73,66 dolari, prețul este însă cu 19,6% mai mare.

Evoluția petrolului rămâne unul dintre factorii importanți pentru prețurile carburanților, alături de cursul de schimb, nivelul taxelor și costurile de distribuție.