Permis de conducere 2026. Șoferii care trebuie să schimbe documentul după 5 ani. Ce prevede Codul Rutier

Șoferii care trebuie să își schimbe permisul de conducere, fie pentru că documentul expiră, fie în alte situații prevăzute de lege, se pot adresa serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Programarea pentru prezentarea la ghișeu poate fi făcută online, prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Operațiunile privind emiterea și preschimbarea permiselor sunt gestionate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

DGPCI pune la dispoziție un sistem de programări online în care solicitantul selectează mai întâi județul unde dorește să se prezinte, apoi serviciul de care are nevoie și completează formularul pentru rezervarea datei și orei.

Programul și modul de acces la ghișee pot diferi de la un județ la altul, motiv pentru care șoferii trebuie să verifice informațiile serviciului teritorial înainte de deplasare.

Prezentarea la serviciul de permise nu este necesară numai atunci când documentul ajunge la termenul de valabilitate. Sunt prevăzute operațiuni și pentru situații precum pierderea, furtul sau deteriorarea permisului, precum și schimbarea numelui titularului.

De exemplu, Serviciul Permise Dolj menționează distinct preschimbarea permisului ca urmare a expirării și eliberarea duplicatelor în caz de deteriorare, pierdere, furt sau schimbare a numelui.

Pentru duplicatul unui permis românesc, DGPCI oferă, de asemenea, posibilitatea efectuării programării prin sistemul online.

În funcție de serviciul teritorial, accesul la anumite operațiuni se desfășoară de regulă sau obligatoriu pe baza unei programări. Spre exemplu, serviciul din Ilfov recomandă programarea online pentru evitarea aglomerației, iar la sediul secundar din Bragadiru aceasta este necesară inclusiv pentru preschimbarea permisului românesc și pentru eliberarea unui duplicat.

De aceea, înainte de prezentarea la ghișeu, șoferii ar trebui să verifice disponibilitatea programărilor pentru județul în care doresc să depună documentele.

După depunerea actelor pentru preschimbare, titularul poate verifica online stadiul emiterii noului permis. DGPCI pune la dispoziție această facilitate în secțiunea de servicii online, verificarea fiind realizată pe baza datelor solicitate de platformă.

În București, informațiile oficiale privind activitatea serviciului de permise sunt publicate și de Instituția Prefectului, care îi direcționează pe solicitanți către serviciile online DGPCI pentru verificarea stadiului cererilor de eliberare sau preschimbare a permisului.

Șoferii trebuie să fie atenți la data înscrisă pe permisul de conducere. După expirarea valabilității administrative, documentul trebuie preschimbat, iar continuarea deplasărilor cu permisul expirat poate atrage măsuri din partea Poliției Rutiere.

Codul Rutier prevede expres că permisul de conducere este reținut atunci când perioada sa de valabilitate a expirat. În această situație, polițistul eliberează titularului o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

Este importantă și diferența dintre un permis expirat și situația în care dreptul de a conduce este suspendat sau permisul a fost anulat. Expirarea administrativă a documentului nu trebuie confundată cu conducerea după suspendarea sau anularea permisului, situații pentru care Codul penal prevede consecințe mult mai grave.

Pentru cele mai întâlnite categorii, printre care AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, valabilitatea administrativă a permisului este de 10 ani. Pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE, perioada este de cinci ani.

De aceea, șoferii nu ar trebui să aștepte să fie opriți în trafic pentru a constata că documentul nu mai este valabil. Data expirării este înscrisă pe permis, iar preschimbarea poate fi făcută înainte de atingerea termenului.