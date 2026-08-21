Permis auto 2026. Un document nu mai trebuie adus la ghișeu. Ce acte rămân obligatorii pentru dosar

Procedura pentru obținerea permisului de conducere a fost simplificată în 2026, după eliminarea obligației de a prezenta fizic certificatul de cazier judiciar la Serviciul Permise. Candidații nu mai trebuie să procure documentul înainte de depunerea dosarului, însă verificarea antecedentelor penale rămâne obligatorie. Aceasta este realizată direct de angajații serviciului, prin intermediul sistemelor informatice, cu acordul solicitantului.

Una dintre modificările importante pentru persoanele care vor să obțină permisul de conducere privește certificatul de cazier judiciar.

Documentul nu mai trebuie prezentat de candidat, în format fizic, la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Schimbarea nu înseamnă însă că verificarea cazierului a fost eliminată. Autoritățile continuă să verifice dacă persoana îndeplinește condițiile legale pentru obținerea dreptului de a conduce.

Diferența este că solicitantul nu mai trebuie să obțină documentul pentru a-l transporta de la o instituție la alta.

Angajații serviciilor de permise au posibilitatea să consulte direct Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

Verificarea se realizează la nivel instituțional, fiind necesar consimțământul expres al persoanei care solicită operațiunea.

Astfel, certificatul nu mai trebuie prezentat nici pe hârtie și nici în format electronic de către candidat.

Procedura elimină un drum suplimentar pentru persoanele care, anterior, trebuiau să solicite cazierul înainte de a-și completa dosarul pentru permis.

Eliminarea certificatului de cazier din documentele care trebuie prezentate de candidat nu înseamnă dispariția celorlalte acte necesare procedurii.

Unul dintre documentele importante este fișa de școlarizare. Aceasta atestă absolvirea pregătirii teoretice și practice efectuate în cadrul unei școli de conducători auto autorizate.

Solicitantul trebuie să prezinte și actul de identitate.

Un alt document necesar este fișa medicală, prin care se certifică faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor.

În cazul persoanelor care dețin deja un permis de conducere și solicită obținerea unei categorii suplimentare, trebuie prezentat și permisul existent.

Deși certificatul nu mai trebuie procurat și depus de candidat, informațiile din cazier continuă să aibă relevanță pentru obținerea permisului.

Autoritățile trebuie să stabilească dacă solicitantul se află într-o situație care, potrivit legislației, îl împiedică să obțină dreptul de a conduce.

Prin urmare, modificarea vizează modul în care sunt obținute informațiile, nu eliminarea verificării.

În loc ca persoana să solicite certificatul și să îl prezinte ulterior la Serviciul Permise, datele necesare sunt consultate direct de angajații instituției.

Noua procedură face parte din procesul de digitalizare și de simplificare a relației dintre cetățeni și instituțiile publice.

Pentru viitorii șoferi, efectul concret este reducerea numărului de documente pe care trebuie să le obțină separat înainte de prezentarea la ghișeu.

Cazierul judiciar poate fi în continuare eliberat și în format electronic în situațiile în care o persoană are nevoie de el pentru alte scopuri. Pentru operațiunile privind permisul vizate de noua procedură, candidatul nu mai trebuie însă să îl prezinte, deoarece verificarea este realizată direct de autorități.