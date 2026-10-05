UPDATE. Alertă în Marea Neagră. Navă lovită de o dronă, trei ambarcațiuni intervin. Comandant rănit și 13 membri ai echipajului dispăruți

O navă aflată în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de țărm și la circa nouă mile sud de platforma Pescăruș, este verificată de autorități. Potrivit informațiilor apărute luni, 5 octombrie, vasul ar fi fost lovit anterior de o dronă. Trei nave au fost trimise în zonă pentru intervenție.

Două dintre ambarcațiunile care se îndreaptă spre navă aparțin Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), iar cea de-a treia este a Gărzii de Coastă.

La acest moment nu există informații oficiale privind eventuale victime sau noi pagube produse navei. Autoritățile urmează să verifice situația la fața locului.

Autoritatea Navală Română (ANR) a anunțat că în Marea Neagră este în desfășurare o operațiune de căutare și salvare, după izbucnirea unui incendiu la bordul navei. Incidentul maritim s-a produs în afara apelor teritoriale ale României.

„Astăzi în jurul orei 11.00, Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC Constanţa (Maritime Rescue Coordination Centre), a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav, petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanţa a solicitat intervenţia ARSVOM şi mobilizarea navelor de salvare”, au transmis reprezentanții ANR.

Pentru intervenție au fost mobilizate mai multe nave. SAR APOLLO a plecat din Sulina, iar SAR ARTEMIS din Dana 72. Autoritățile au solicitat și intervenția navei SAR ARES.

Primele informații transmise de ANR indică o situație gravă la bordul vasului.

„Din primele informaţii comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruţi”, au precizat reprezentanții Autorității Navale Române.

Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare. Potrivit informațiilor comunicate până în acest moment de ANR, incidentul a implicat producerea unui incendiu la bordul navei.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a confirmat că a fost declanșată o misiune de salvare în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost lovită de o dronă. Intervenția are loc în zona platformelor maritime și este în desfășurare.

„Luni 05.10.2026, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor”, au anunțat reprezentanții ARSVOM.

Pentru intervenție au fost trimise navele SAR Apollo și SAR Ares. La operațiune participă și o navă a Gărzii de Coastă.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, nava ROYAD MAMMADOV plecase din Portul Ismail, Ucraina, și s-ar fi îndreptat spre Italia.

Intervenția echipajelor este în plină desfășurare, iar deocamdată nu au fost comunicate informații suplimentare privind eventuale victime sau amploarea pagubelor suferite de navă.

Potrivit informațiilor Radio Bulgaria, nava aflată în derivă ar fi fost observată de elicoptere ale Forțelor Navale la aproximativ 40 de kilometri est de Capul Șabla.

Forțele Navale bulgare au avertizat navele care circulă prin zonă cu privire la potențialul pericol și continuă să monitorizeze situația.

Informațiile disponibile indică faptul că ar fi vorba despre nava EMIL, care ar fi fost lovită de o dronă în zona Odesa pe 5 august.

În urma incidentului, la bord s-ar fi produs un incendiu și ar fi apărut probleme tehnice, iar echipajul a abandonat vasul.

De atunci, nava ar fi rămas în derivă în Marea Neagră, traversând zona economică exclusivă a României și deplasându-se în direcția apelor Bulgariei.