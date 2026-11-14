Înlocuirea documentelor auto pierdute sau furate. Ce cereri se depun online și când este necesară prezentarea la RAR

Șoferii care și-au pierdut permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare pot cere un duplicat prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Pentru depunerea online este necesar un cont validat la un ghișeu de permise sau înmatriculări. Tarifele în vigoare din 15 septembrie 2026 sunt de 139 de lei pentru permis și de 76 de lei pentru certificatul de înmatriculare. În cazul talonului pierdut, Codul rutier stabilește un termen de 30 de zile pentru solicitarea unui nou document.

Articolul 2 alineatul (3) din Ordinul MAI nr. 82/2024 permite transmiterea electronică a cererii pentru eliberarea unui duplicat. Serviciul se accesează prin contul de pe platforma DGPCI. Pentru crearea contului, Ministerul Afacerilor Interne indică o singură vizită pentru verificarea identității, la oricare ghișeu de permise sau înmatriculări. După validare, titularul poate depune cererea și documentele din cont.

Titularul completează și semnează cererea, indică motivul solicitării și transmite o copie a actului de identitate valabil. Dacă permisul a fost pierdut sau furat, titularul declară acest lucru în cerere, potrivit articolului 3 alineatul (7) din ordin. Contravaloarea documentului poate fi achitată online.

Duplicatul păstrează valabilitatea administrativă a permisului pe care îl înlocuiește. Examinarea medicală este necesară la eliberarea unui permis cu o nouă perioadă de valabilitate. Pentru cererile depuse online, titularul poate alege expedierea la o adresă din România sau ridicarea de la serviciul indicat în cerere. De asemenea, poate solicita o dovadă înlocuitoare, valabilă până la emiterea permisului, pentru cel mult 30 de zile.

Articolul 18 din OUG nr. 195/2002 obligă proprietarul să solicite un nou certificat de înmatriculare în cel mult 30 de zile. În caz de pierdere sau furt, termenul curge de la data declarării acestuia. Dacă documentul s-a deteriorat, cele 30 de zile se calculează de la data constatării deteriorării.

Actele necesare sunt prevăzute la articolul 13 din Ordinul MAI nr. 181/2024. Pentru un talon pierdut se depune declarația de pierdere. În caz de furt, este necesară dovada declarării furtului, eliberată de autoritatea competentă. Dacă talonul s-a deteriorat, ordinul prevede prezentarea documentului deteriorat. Procedura include și identificarea solicitantului. Dovada plății se depune dacă plata a fost făcută în afara Sistemului Național Electronic de Plată.

Cererea este soluționată de autoritatea care a înmatriculat vehiculul, la solicitarea proprietarului înscris în certificat sau, după caz, a deținătorului mandatat. Opțiunea de a cere online duplicatul talonului este disponibilă din 16 iulie 2025, potrivit Instituției Prefectului Timiș. Cererea se depune din contul de utilizator al platformei DGPCI.

Pentru plăcuțele cu numărul de înmatriculare pierdute, furate sau deteriorate, solicitarea se face la ghișeul serviciului de înmatriculări. Articolul 28 din Ordinul MAI nr. 181/2024 prevede prezentarea actului de identitate și, după caz, a plăcuțelor vechi. Dacă acestea lipsesc, se depune declarația de pierdere sau dovada declarării furtului. Dovada plății se depune dacă plata nu a fost efectuată prin Sistemul Național Electronic de Plată.

Duplicatul cărții de identitate a vehiculului (CIV) se obține de la Registrul Auto Român. Potrivit articolului 16¹ din OG nr. 78/2000, RAR poate emite duplicatul după identificarea vehiculului. Mașina trebuie adusă la reprezentanță, iar pierderea, furtul sau distrugerea CIV nu trebuie publicate în Monitorul Oficial.

Pentru duplicatul CIV, RAR solicită cererea de activitate, actul de identitate al persoanei care prezintă vehiculul și un document care dovedește dreptul de proprietate. Acesta poate fi certificatul de înmatriculare sau contractul de vânzare-cumpărare. Dacă solicitarea este făcută prin reprezentant, RAR cere o procură notarială pentru deținătorul persoană fizică sau o delegație pentru deținătorul persoană juridică.