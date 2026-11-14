Locuitorii Sectorului 6 cu venituri reduse pot beneficia de ajutoare financiare pentru plata facturilor la încălzire. Sprijinul poate acoperi între 10% și 100% din costurile eligibile, în funcție de veniturile beneficiarilor. Primăria Sectorului 6 anunță că dosarele trebuie depuse până la 20 noiembrie 2026, inclusiv, pentru acordarea ajutorului începând din această lună.

Primăria Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, acordă sprijin financiar persoanelor singure și familiilor care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor la încălzire.

Ajutorul se adresează celor care se încadrează în anumite limite de venit. Astfel, venitul net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru al familiei.

În cazul persoanelor singure, plafonul este de 2.053 de lei pe lună.

Valoarea sprijinului financiar se stabilește în funcție de veniturile solicitantului. Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate acoperi între 10% și 100% din costurile eligibile.

Pe lângă această sumă, beneficiarii pot primi și un supliment lunar pentru energie. Acesta are valori cuprinse între 10 și 70 de lei.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și vor să primească sprijinul începând din luna noiembrie trebuie să respecte termenul de depunere.

Dosarul complet trebuie înregistrat cel târziu pe 20 noiembrie 2026, inclusiv.

Solicitanții trebuie să pregătească mai multe documente pentru obținerea ajutorului. Printre acestea se numără:

cererea-declarație pe propria răspundere;

documentele de identitate și de stare civilă;

actele care dovedesc veniturile;

documentele privind locuința;

facturile de energie;

alte documente necesare, în funcție de situația fiecărui solicitant.

Dosarele pot fi depuse direct la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, situat pe Strada Floare Roșie nr. 7A.

Programul de lucru pentru depunerea documentelor este următorul:

Luni, marți, joi și vineri: între orele 09:00 și 13:00;

Miercuri: între orele 13:00 și 18:30.

Există și posibilitatea transmiterii documentelor prin e-mail, la adresa [email protected].

Pentru informații suplimentare despre acordarea ajutorului și documentele necesare, persoanele interesate pot suna la 0726 316 989 sau 021 9970.

Primăria Sectorului 6 îi îndeamnă pe locuitorii care se încadrează în condițiile de eligibilitate să solicite acest sprijin. Instituția le recomandă și să transmită informațiile persoanelor din familie sau vecinătate care ar putea beneficia de ajutor.