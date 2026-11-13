Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat vineri, 13 noiembrie 2026, plata în avans a drepturilor pentru persoanele cu dizabilități. Banii au fost virați în conturile bancare ale beneficiarilor. Plata a fost devansată deoarece data obișnuită, 14 noiembrie, este zi nelucrătoare. Cei care primesc banii prin mandat poștal vor trebui să mai aștepte câteva zile.

Potrivit instituției, plata aferentă lunii octombrie a fost realizată prin intermediul agențiilor teritoriale. Sumele au ajuns în conturile beneficiarilor în data de 13 noiembrie.

Pentru adulții cu handicap grav au fost virați 260.034.320 de lei. Banii au ajuns la 357.190 de beneficiari și reprezintă indemnizația lunară și bugetul personal complementar.

Adulții cu handicap accentuat au primit, în total, 193.769.840 de lei. Suma a fost distribuită către 390.665 de beneficiari. Aceasta reprezintă indemnizația lunară și bugetul personal complementar.

Alți 95.594 de adulți cu handicap mediu beneficiază de bugetul personal complementar lunar. Pentru această categorie, ANPIS a virat 7.647.520 de lei.

ANPIS a efectuat plăți și pentru copiii cu dizabilități. Banii sunt acordați familiilor sau reprezentanților legali ai acestora.

Pentru copiii cu handicap grav, instituția a virat 30.485.788 de lei. Suma corespunde drepturilor pentru 55.631 de beneficiari.

Alți 11.080 de beneficiari, copii cu handicap accentuat, primesc împreună 4.398.760 de lei. În cazul copiilor cu handicap mediu, suma totală se ridică la 3.292.455 de lei. Aceasta a fost repartizată către 16.545 de beneficiari.

De asemenea, ANPIS a virat 88.837.585 de lei pentru indemnizațiile de însoțitor. Aceste sume sunt destinate celor 32.915 beneficiari cu handicap vizual grav.

Persoanele care încasează drepturile prin intermediul Poștei Române nu au primit încă banii. Potrivit calendarului anunțat de ANPIS, distribuirea sumelor prin mandat poștal va începe miercuri, 18 noiembrie 2026.

Plata în avans prin card a fost necesară deoarece data obișnuită de plată, 14 noiembrie, cade într-o zi nelucrătoare.

Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru luna noiembrie 2026, valorile beneficiilor acordate adulților cu dizabilități sunt următoarele:

529 de lei pe lună – indemnizația pentru adultul cu handicap grav;

– indemnizația pentru adultul cu handicap grav; 350 de lei pe lună – indemnizația pentru adultul cu handicap accentuat;

– indemnizația pentru adultul cu handicap accentuat; 199 de lei pe lună – bugetul personal complementar pentru adultul cu handicap grav;

– bugetul personal complementar pentru adultul cu handicap grav; 146 de lei pe lună – bugetul personal complementar pentru adultul cu handicap accentuat;

– bugetul personal complementar pentru adultul cu handicap accentuat; 80 de lei pe lună – bugetul personal complementar pentru adultul cu handicap mediu.

În cazul copiilor cu dizabilități, prestațiile sociale lunare sunt stabilite în funcție de gradul de handicap:

548 de lei pe lună – prestația socială pentru copilul cu handicap grav;

– prestația socială pentru copilul cu handicap grav; 397 de lei pe lună – prestația socială pentru copilul cu handicap accentuat;

– prestația socială pentru copilul cu handicap accentuat; 199 de lei pe lună – prestația socială pentru copilul cu handicap mediu.

ANPIS precizează că asigură, prin agențiile teritoriale, plata beneficiilor de asistență socială pentru milioane de persoane și familii din România. Instituția urmărește respectarea drepturilor beneficiarilor și acordarea sprijinului financiar persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.