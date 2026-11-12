Ce se întâmplă dacă renunți la serviciu pentru a-ți îngriji părintele. Drepturile financiare pe care trebuie să le cunoști

Îngrijirea unui părinte ajuns la o vârstă înaintată sau afectat de o boală care îi limitează autonomia presupune, de multe ori, schimbări importante în viața copiilor. Aceștia ajung să se ocupe de programările medicale, de procurarea medicamentelor, de deplasările la consultații și de activitățile cotidiene pe care părintele nu le mai poate desfășura fără ajutor.

Situația devine mai dificilă atunci când persoana care oferă sprijinul trebuie să își reducă timpul de lucru sau chiar să renunțe la serviciu pentru a putea asigura îngrijirea necesară. În același timp, cheltuielile familiei pot crește din cauza tratamentelor, investigațiilor și nevoilor suplimentare ale părintelui.

Legislația din România prevede mai multe modalități prin care statul poate acorda sprijin financiar în astfel de situații. Printre acestea se numără indemnizația pentru însoțitor acordată pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate, angajarea unei rude ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav și indemnizația destinată îngrijitorului informal al unui vârstnic dependent.

Cele trei variante funcționează după reguli diferite, iar accesul la fiecare dintre ele presupune evaluări, documente și demersuri la instituții distincte. De aceea, primul pas este identificarea situației juridice și medicale a părintelui, pentru a stabili ce formă de sprijin poate fi solicitată.

Înainte de a începe procedurile, familia trebuie să verifice documentele pe care părintele le deține deja. Sunt importante decizia de pensionare, eventualele documente medicale privind încadrarea în grad de invaliditate și certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă acesta a fost emis.

Trebuie făcută o distincție între gradul I de invaliditate și handicapul grav, deoarece cele două încadrări aparțin unor sisteme diferite. Gradul de invaliditate este stabilit potrivit legislației pensiilor, în timp ce certificatul de handicap este acordat potrivit normelor privind protecția persoanelor cu dizabilități.

O persoană poate beneficia de ambele încadrări, însă obținerea lor presupune proceduri separate. Fiecare document deschide accesul la anumite drepturi, care nu trebuie confundate sau considerate automat cumulabile.

Pentru familiile care nu cunosc instituția de la care trebuie să înceapă, serviciul public de asistență socială al primăriei de domiciliu a părintelui poate oferi informații despre evaluările necesare și documentele care trebuie pregătite.

Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă pensie, de o indemnizație pentru însoțitor. Această categorie include persoane cu deficiențe funcționale grave, care și-au pierdut capacitatea de autoservire și au nevoie de ajutorul altei persoane pentru activitățile obișnuite.

Potrivit informațiilor indicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), de la 1 iulie 2026, valoarea indemnizației este de 2.163 de lei pe lună. Calculul se face potrivit formulei legale, reprezentând 50% din salariul minim brut pe țară, stabilit la 4.325 de lei începând cu aceeași dată.

Valoarea acestui drept nu este influențată de cuantumul pensiei pe care o primește beneficiarul. Indemnizația este acordată pensionarului pentru a acoperi nevoia de sprijin și nu reprezintă automat un venit salarial pentru copilul care îl îngrijește.

Astfel, dacă fiul sau fiica se ocupă de îngrijirea părintelui, simplul fapt că acesta din urmă încasează indemnizația nu creează un raport de muncă între copil și o instituție publică. Pentru existența unui salariu și a drepturilor aferente este necesară o procedură distinctă de angajare.

Evaluarea medicală pentru încadrarea în grad de invaliditate se solicită, de regulă, înainte ca persoana să atingă vârsta standard de pensionare. Demersul se face la cabinetul de expertiză medicală competent pentru domiciliul solicitantului.

Dosarul trebuie să conțină cererea, actul de identitate și documentele medicale relevante pentru stabilirea capacității de muncă și a gradului de invaliditate. Lista completă a actelor trebuie verificată la cabinetul competent, deoarece documentele necesare pot depinde de situația medicală a solicitantului.

Dacă persoana nu se poate deplasa, documentele pot fi depuse de un aparținător. Medicul expert emite decizia medicală, iar ulterior Casa de Pensii analizează dosarul pentru acordarea drepturilor de pensie.

Un aspect important este menținerea indemnizației pentru însoțitor după trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. Persoanele care beneficiază deja de acest drept nu îl pierd doar pentru că ajung la vârsta standard de pensionare.

Situația este diferită pentru un părinte care se îmbolnăvește grav la o vârstă înaintată, de exemplu la 80 de ani, când este deja pensionar pentru limită de vârstă. Acesta nu intră automat pe traseul pensiei de invaliditate, motiv pentru care familia trebuie să verifice posibilitatea încadrării în grad de handicap și accesul la serviciile sociale disponibile.

O altă posibilitate este prevăzută de Legea nr. 448/2006, care reglementează drepturile persoanelor cu handicap. Pentru cele două forme de sprijin prezentate, condiția esențială este ca părintele să fie încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal.

Faptul că o persoană suferă de demență sau prezintă sechele după un accident vascular cerebral nu înseamnă că beneficiază automat de acest drept. Diagnosticul medical este relevant pentru evaluare, însă acordarea certificatului și stabilirea gradului de handicap depind de procedura legală și de rezultatul evaluării.

Primul demers presupune contactarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul în care locuiește părintele sau din sectorul corespunzător, în cazul Bucureștiului. Familia trebuie să solicite lista documentelor necesare pentru evaluarea unui adult.

Dosarul poate include cererea, actul de identitate, documentele privind veniturile, scrisoarea medicală de la medicul de familie, referatele medicilor specialiști și rezultatele investigațiilor solicitate. În funcție de situație, este necesară și ancheta socială, realizată potrivit procedurii aplicabile.

Documentele pot fi pregătite și depuse de membrii familiei. Dacă părintele nu se poate deplasa, acest lucru trebuie comunicat încă de la început către DGASPC, pentru a fi stabilită modalitatea de evaluare corespunzătoare situației sale.

După obținerea certificatului de handicap grav cu asistent personal, copilul poate solicita angajarea pentru a-i asigura îngrijirea părintelui. Această opțiune presupune încheierea unui contract individual de muncă și respectarea obligațiilor prevăzute pentru ocupația de asistent personal.

Persoana care solicită angajarea trebuie să îndeplinească cerințele legale referitoare la vârstă, capacitatea de exercițiu, starea de sănătate și absența condamnărilor incompatibile cu această activitate. Solicitarea este formulată potrivit procedurii aplicabile, iar contractul de muncă se încheie cu primăria competentă.

Legea prevede un termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, cu respectarea condițiilor legale necesare pentru angajare. Asistentul personal devine salariat, beneficiază de vechime în muncă, contribuții sociale și concediu de odihnă. Spre deosebire de situația în care părintele primește o indemnizație, aici copilul este angajat efectiv și are responsabilități concrete privind îngrijirea beneficiarului. Pentru întocmirea dosarului de angajare trebuie solicitată lista actualizată de la primăria care urmează să încheie contractul.

În mod obișnuit, sunt cerute actele de identitate și de stare civilă, documentele care atestă încadrarea părintelui în grad de handicap, documentele medicale ale candidatului, cazierul judiciar și alte acte stabilite de instituția angajatoare. Valoarea salariului net nu trebuie presupusă ca fiind identică pentru toate situațiile. Aceasta poate varia în funcție de gradația pentru vechime, deducerile fiscale și drepturile salariale aplicabile, motiv pentru care calculul trebuie solicitat individual.

În locul angajării unui asistent personal, persoana cu handicap grav sau reprezentantul său legal poate alege indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 448/2006. Această plată reprezintă o alternativă la asistentul personal și este stabilită la nivelul salariului net al unui asistent personal, gradația 0.

Potrivit informațiilor publicate de DGASPC Sector 3, de la 1 iulie 2026, valoarea lunară indicată este de 2.699 de lei. Plata este realizată de primăria competentă și depinde de valabilitatea certificatului de handicap, precum și de îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege. Este important de reținut că beneficiarul indemnizației este părintele, nu copilul care îi acordă ajutorul. Încasarea banilor de către persoana cu handicap nu transformă automat ruda care o îngrijește în salariat al primăriei și nu îi conferă acesteia drepturi de muncă.

De exemplu, dacă o mamă obține certificatul de handicap grav cu asistent personal, fiica sa poate solicita angajarea pentru a o îngriji, cu condiția să îndeplinească cerințele legale. Dacă mama alege însă indemnizația lunară, banii îi sunt plătiți acesteia, iar fiica nu dobândește prin această opțiune un contract individual de muncă.

Decizia între cele două forme de sprijin aparține beneficiarului sau reprezentantului său legal. De asemenea, eventualele probleme legate de posturile disponibile ori de bugetul local nu trebuie considerate automat motive care obligă familia să renunțe la dreptul de a solicita un asistent personal, autoritățile locale având obligații legale privind prevederea fondurilor necesare.

În cazul unui refuz, familia trebuie să solicite un răspuns oficial, în scris, care să precizeze motivele și temeiul legal. Totodată, indemnizația pentru însoțitor acordată prin sistemul de pensii și indemnizația prevăzută de legislația privind persoanele cu handicap nu se cumulează automat. Dacă părintele beneficiază atât de gradul I de invaliditate, cât și de handicap grav cu asistent personal, situația trebuie clarificată cu DGASPC și Casa de Pensii.

O altă formă de sprijin este reglementată de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Actul normativ prevede posibilitatea acordării unui sprijin pentru îngrijitorul informal, adică pentru o rudă, un prieten sau o altă persoană care oferă ajutor unui vârstnic dependent.

Această modalitate nu este destinată exclusiv persoanelor care nu au obținut un certificat de handicap. Elementul central îl reprezintă evaluarea dependenței și identificarea activităților pe care părintele nu le mai poate realiza fără ajutor.

Sprijinul este organizat printr-un contract încheiat cu serviciul public de asistență socială, pe baza evaluării nevoilor persoanei vârstnice și a planului individual de îngrijire. Documentul stabilește ce activități trebuie realizate de îngrijitor și în ce condiții este acordat sprijinul.

Printre responsabilitățile care pot fi prevăzute se numără cumpărăturile, pregătirea hranei, activitățile de menaj, însoțirea la deplasări și alte forme de ajutor necesare pentru viața de zi cu zi a persoanei dependente. Activitățile sunt stabilite în funcție de situația concretă a beneficiarului și de nevoile identificate prin evaluare.

Pentru îngrijitorul informal, legislația permite reducerea programului de lucru la jumătate, cu acordarea unei indemnizații calculate în funcție de salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu, gradația 0. Cuantumul acesteia reprezintă 50% din salariul de bază brut corespunzător funcției respective.

Indemnizația este supusă regulilor fiscale aplicabile, astfel că nu există o valoare netă identică pentru toate persoanele care beneficiază de acest mecanism. Suma efectivă depinde de baza de calcul și de reținerile legale. Pentru exemplificare, dacă salariul de bază brut ipotetic este de 4.400 de lei, jumătate din această valoare înseamnă 2.200 de lei înainte de aplicarea reținerilor. Cuantumul care ajunge efectiv la beneficiar trebuie stabilit de serviciul local de asistență socială, potrivit formulei legale.

Un alt element important privește vechimea în muncă. Perioada în care îngrijitorul lucrează cu program redus este recunoscută ca timp lucrat cu normă întreagă pentru stabilirea vechimii, pe baza adeverinței eliberate de serviciul public de asistență socială.

Astfel, dacă o fiică salariată are nevoie de mai mult timp pentru a-și îngriji mama dependentă, trebuie să solicite mai întâi SPAS verificarea condițiilor de eligibilitate și calculul indemnizației. Ulterior, poate discuta cu angajatorul despre modificarea programului de lucru, în funcție de procedura stabilită.

Depunerea unei cereri la serviciul social nu modifică automat contractul individual de muncă. Reducerea programului trebuie clarificată prin demersurile necesare, astfel încât schimbarea să respecte prevederile legale și situația profesională a îngrijitorului.

Solicitarea se adresează serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei competente pentru domiciliul părintelui. Familia trebuie să ceară evaluarea nevoilor persoanei vârstnice și informații despre documentele necesare pentru încheierea contractului de îngrijitor informal.

Dosarul poate cuprinde actele de identitate ale părților implicate, acordul părintelui sau documentele reprezentantului legal, documentele medicale și evaluarea dependenței. Pot fi solicitate și dovezi referitoare la programul de lucru al îngrijitorului, precum și informațiile privind contul bancar în care urmează să fie efectuate plățile.

În ceea ce privește persoana care asigură îngrijirea, instituția poate solicita documente care să ateste starea de sănătate și integritatea acesteia. Printre actele necesare se pot regăsi cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală.

Finanțarea acestui mecanism implică bugetul local, iar legea prevede obligația autorităților de a include fondurile necesare în funcție de nevoile estimate. Din acest motiv, un simplu răspuns verbal precum „nu avem bani” nu reprezintă o clarificare suficientă a situației unei solicitări.

Pentru a putea urmări procedura și pentru a avea o dovadă oficială a demersului, cererea trebuie depusă cu număr de înregistrare. Dacă instituția respinge solicitarea sau consideră că nu sunt îndeplinite condițiile, familia trebuie să ceară comunicarea unui răspuns scris, care să precizeze motivele și baza legală a deciziei.

La primul contact cu serviciul social sau cu DGASPC, este important ca familia să descrie cât mai concret dificultățile cu care se confruntă părintele. Instituțiile trebuie să cunoască activitățile pe care acesta nu le mai poate desfășura singur și nivelul de ajutor de care are nevoie.

Pot fi menționate probleme precum imposibilitatea de a se îmbrăca fără sprijin, dificultățile în pregătirea hranei, lipsa autonomiei la deplasare sau necesitatea supravegherii permanente. Aceste informații ajută la identificarea evaluării care trebuie solicitată și a serviciilor corespunzătoare.

Familia trebuie să prezinte și documentele pe care părintele le deține deja, precum decizia de pensionare, actele medicale și certificatul de handicap, dacă există. De asemenea, este util să precizeze cine asigură în prezent îngrijirea și în ce măsură aceasta afectează programul profesional al persoanei respective.