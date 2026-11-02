Moștenirea după deces. Ce drepturi are copilul care a plătit toate cheltuielile părinților

Îngrijirea unui părinte în vârstă poate presupune ani de cheltuieli cu medicamentele, tratamentele, hrana sau întreținerea locuinței. Problemele apar adesea după deces, când copilul care s-a ocupat de toate aceste responsabilități descoperă că frații săi au, în principiu, aceleași drepturi succesorale. Legislația din România nu acordă automat o cotă mai mare din moștenire celui care a îngrijit părintele, însă anumite cheltuieli și obligații pot fi analizate separat de împărțirea bunurilor.

Codul civil stabilește regulile de împărțire a moștenirii între descendenți. Atunci când mai mulți copii vin la moștenire în aceeași calitate, aceștia au, în principiu, cote egale, dacă nu există împrejurări juridice care modifică distribuirea patrimoniului.

Prin urmare, faptul că unul dintre copii a locuit cu părintele, l-a însoțit la medic sau i-a cumpărat medicamente nu îi oferă automat o cotă suplimentară din casă, terenuri ori economii.

Această situație poate produce conflicte în familiile în care responsabilitățile de îngrijire au fost suportate aproape exclusiv de o singură persoană.

Trebuie însă făcută diferența dintre dreptul de a moșteni și eventualele drepturi de recuperare a unor sume cheltuite în beneficiul părintelui.

Nu orice cheltuială suportată de un copil devine automat o datorie a părintelui sau a succesiunii.

În anumite situații, poate exista un drept de creanță dacă sunt îndeplinite condițiile legale și se poate demonstra că sumele au fost acordate cu obligația de restituire sau în baza unui alt raport juridic care justifică recuperarea lor.

De exemplu, pot exista documente care atestă împrumuturi, plăți făcute în numele părintelui sau alte obligații patrimoniale.

Situația este diferită atunci când banii au fost oferiți voluntar, fără intenția de a fi recuperați, ori când cheltuielile au reprezentat executarea unei obligații legale de întreținere.

În asemenea cazuri, simpla prezentare a unor bonuri fiscale nu garantează obținerea unei despăgubiri.

O situație distinctă apare atunci când unul dintre copii a investit sume importante în locuința părintelui.

Modernizarea instalațiilor, schimbarea acoperișului sau extinderea casei pot ridica probleme juridice diferite de cele privind cheltuielile obișnuite de îngrijire.

Dacă locuința aparținea părintelui, investițiile nu îl transformă automat pe copil în coproprietar.

Totuși, în funcție de înțelegerile existente, de natura lucrărilor și de dovezile disponibile, poate fi analizată posibilitatea unei pretenții patrimoniale.

Este important dacă lucrările au fost făcute cu titlu gratuit, în baza unei promisiuni ori în condiții care justifică o obligație de restituire.

Părinții și copiii pot clarifica din timp anumite aspecte patrimoniale prin acte juridice adecvate.

În funcție de situație, pot fi analizate un contract de întreținere, o donație sau un testament, cu respectarea regulilor privind rezerva succesorală și drepturile moștenitorilor protejați de lege.

Contractul de întreținere nu trebuie confundat cu o simplă promisiune verbală că locuința va reveni copilului care are grijă de părinte.

De asemenea, existența unui testament nu înseamnă că drepturile rezervatarilor pot fi ignorate.

Pentru copilul care suportă cheltuieli importante, păstrarea documentelor și clarificarea naturii juridice a plăților pot deveni esențiale în cazul unui litigiu succesoral.

În lipsa unor asemenea dovezi, faptul că unul dintre frați a contribuit mai mult la îngrijirea părintelui nu este suficient, prin el însuși, pentru modificarea cotelor de moștenire.