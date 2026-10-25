Întârzii să-ți iei copilul de la școală sau grădiniță? În ce situații pot interveni autoritățile și ce riscă părinții

Întârzierea părinților la preluarea copiilor de la școală sau grădiniță a provocat discuții privind eventualele sancțiuni și intervenția autorităților. Avocatul Adrian Cuculis a explicat în ce condiții o asemenea situație poate atrage răspunderea părintelui. Acesta a făcut distincția între întârzierile ocazionale și cazurile repetate în care copilul rămâne nesupravegheat după încheierea programului. Explicațiile vizează inclusiv prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Părinții care întârzie să își ia copilul de la școală sau grădiniță nu riscă automat să fie sancționați sau să piardă dreptul de a-l avea în îngrijire, potrivit explicațiilor oferite de avocatul Adrian Cuculis. Acesta a precizat că o întârziere de aproximativ 30 de minute trebuie diferențiată de situațiile în care părintele nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile față de copil.

Subiectul a intrat în atenția publică după apariția unor discuții privind posibilitatea ca autoritățile să fie sesizate atunci când un copil rămâne în unitatea de învățământ după terminarea programului, fără să fie preluat de familie.

Avocatul a explicat că întârzierile sunt frecvente, în special în orașele aglomerate, unde părinții se pot confrunta cu probleme de trafic, obligații profesionale sau alte împrejurări neprevăzute.

„Nu-ți ia nimeni copilul dacă ai întârziat jumătate de oră atunci când te duci să-l iei de la grădiniță. În contextul acesta, cred că o bună parte, dacă nu peste jumătate dintre cei care sunt părinți și își duc copilul la școală sau la grădiniță ar trebui să nu mai aibă copii, pentru că statul le ia copiii că întârzie, pentru că majoritatea întârziem, cel puțin aici în București.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis a explicat că legislația privind protecția copilului conține dispoziții referitoare la abandon, neglijență și respectarea drepturilor minorilor, însă aplicarea acestora depinde de circumstanțele concrete ale fiecărui caz.

Avocatul a făcut referire la Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, arătând că existența unor prevederi referitoare la responsabilitatea părintească nu înseamnă că orice întârziere poate conduce la separarea copilului de familie.

„E adevărat, există noțiunea abandonului pe legea 272/2004 care a introdus niște paragrafe foarte interesante spre exemplu pe înstrăinare părintească și pe promovarea intereselor și drepturilor copilului, dar nu îți ia nimeni copilul”, a explicat Adrian Cuculis.

Potrivit interpretării prezentate de avocat, trebuie făcută distincția între o situație izolată, în care părintele nu reușește să ajungă la ora stabilită, și un comportament care poate afecta îngrijirea și siguranța copilului.

Astfel, simplul fapt că un părinte ajunge mai târziu la unitatea de învățământ nu reprezintă, în sine, dovada existenței unei situații de abandon sau neglijență.

Situația poate avea implicații juridice diferite atunci când părintele întârzie în mod constant să preia copilul, iar acesta este nevoit să rămână ore întregi la școală sau grădiniță după încheierea programului. Adrian Cuculis a atras atenția că repetarea unui asemenea comportament poate ridica probleme privind îndeplinirea obligațiilor părintești.

În explicațiile sale, avocatul a subliniat că durata întârzierilor și caracterul repetat al acestora sunt elemente importante pentru evaluarea situației.

„Totuși, atenție, să nu uităm, că dacă acest tip de abandon este repetat, este o neglijență clară cu privire la organizarea vieții copilului, copilul îți rămâne la școală ore în șir, atunci da, există aceste riscuri și bineînțeles că atunci vei fi tras la răspundere, dar în alte condiții stați liniștiți”, a avertizat avocatul Adrian Cuculis.

Din explicațiile acestuia rezultă că problemele pot apărea atunci când întârzierile nu mai sunt excepții, ci devin o practică obișnuită, iar părintele nu ia măsuri pentru ca minorul să fie preluat după terminarea cursurilor sau a programului de grădiniță.

În asemenea împrejurări, comportamentul părintelui poate fi analizat din perspectiva neglijenței și a obligației de a asigura îngrijirea corespunzătoare a copilului.

Explicațiile oferite de Adrian Cuculis vizează și temerile părinților privind eventualele intervenții ale autorităților atunci când nu reușesc să ajungă la timp pentru preluarea copiilor. Avocatul a precizat că o întârziere ocazională, de câteva zeci de minute, nu conduce automat la pierderea copilului sau la aplicarea unor măsuri de protecție care presupun separarea acestuia de familie.

În schimb, situațiile în care minorul este lăsat în mod repetat ore întregi în unitatea de învățământ, fără ca părintele să se preocupe de preluarea sa, pot ridica probleme legate de neglijență și responsabilitate părintească.

Potrivit avocatului, eventualele consecințe juridice trebuie raportate la comportamentul concret al părintelui și la împrejurările în care copilul rămâne la școală sau la grădiniță după terminarea programului.