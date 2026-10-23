Ce familii pot primi 250 de lei lunar pentru copii. Care sunt regulile de acordare și ce documente trebuie 

Elevii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani și îndeplinesc anumite criterii sociale și financiare, vor putea beneficia de un ajutor lunar de 250 de lei pentru practicarea sportului.

Consiliul Local Sector 1 a aprobat un program destinat sprijinirii copiilor care provin din familii cu venituri reduse sau care se află în situații ce justifică acordarea unui sprijin suplimentar.

Inițiativa urmărește să le ofere copiilor eligibili posibilitatea de a se înscrie la cluburi sportive, prin acoperirea costurilor abonamentelor în limita sumei acordate de autoritățile locale. Banii nu vor putea fi utilizați pentru alte cheltuieli, ci exclusiv pentru plata serviciilor oferite de cluburile sportive acceptate în program.

Măsura se adresează familiilor care îndeplinesc condițiile stabilite de administrația locală, iar acordarea ajutorului va depinde de respectarea criteriilor de eligibilitate. Programul este prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu un buget anual de maximum 10 milioane de lei.

Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Sector 1 în ședința de joi, 22 octombrie. Potrivit criteriilor anunțate, sprijinul financiar va putea fi acordat copiilor cu vârste între 6 și 12 ani care provin din familii cu venituri nete de cel mult 4.000 de lei pe membru de familie.

De asemenea, pot fi eligibili copiii care beneficiază de bursă socială sau cei care au cerințe educaționale speciale (CES). Aceste criterii stabilesc categoriile de elevi pentru care autoritățile locale intenționează să faciliteze accesul la activități sportive organizate.

Suma acordată lunar va fi de 250 de lei pentru fiecare copil eligibil. Dacă abonamentul la clubul sportiv ales de familie costă mai puțin decât valoarea sprijinului, plata va acoperi numai prețul efectiv al acestuia, fără ca diferența să fie acordată familiei.

În situația în care abonamentul depășește 250 de lei, părinții vor trebui să achite din propriile fonduri suma rămasă. Astfel, sprijinul oferit de Primăria Sectorului 1 va contribui la reducerea cheltuielilor pentru activitățile sportive, fără să acopere automat orice tarif practicat de cluburile alese.

Reprezentanții administrației locale au precizat că plata va putea fi efectuată numai la cluburile sportive validate pentru participarea la program. Prin urmare, familiile vor trebui să aleagă o unitate sportivă inclusă pe lista acceptată de autorități pentru a putea utiliza suma alocată copilului.

Potrivit primarului Sectorului 1, George Tuță, programul „O şansă la sport” va introduce un sistem de acordare a sprijinului bazat pe un card nominal alimentat lunar. Acesta va înlocui voucherul pe hârtie, iar utilizarea sa va fi limitată la clubul sportiv ales de beneficiar.

„Prin proiectul „O şansă la sport”, schimbăm sistemul, astfel încât banii publici să fie cheltuiţi mai corect şi mai eficient. Nu mai vrem dosare complicate şi drumuri inutile. Înscrierea se va putea face online sau cu asistenţă pentru părinţii care au nevoie de ajutor. Voucherul pe hârtie va fi înlocuit cu un card nominal, alimentat lunar, care poate fi folosit doar la clubul sportiv ales”, a declarat primarul Sectorului 1, George Tuţă.

Sistemul propus urmărește să simplifice accesul familiilor la sprijinul financiar și să permită utilizarea banilor exclusiv pentru scopul stabilit. În același timp, cardul nominal va fi asociat beneficiarului, iar fondurile vor putea fi cheltuite numai pentru plata abonamentului la clubul sportiv selectat.

Înscrierea copiilor în program se va realiza prin intermediul unei platforme online dedicate. Părinții sau reprezentanții legali vor trebui să completeze procedura de înscriere și să încarce documentele justificative necesare pentru verificarea condițiilor de eligibilitate.

Printre actele solicitate se numără certificatul de naștere al copilului și documentul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal. Aceste documente vor permite identificarea copilului pentru care este solicitat ajutorul și verificarea datelor persoanei care depune cererea.

Dosarul va trebui să includă și o adeverință de elev sau alte documente care să ateste calitatea de elev în Sectorul 1. În plus, familiile vor trebui să prezinte dovezi privind veniturile nete, precum declarații și adeverințe de venit, pentru verificarea pragului financiar stabilit de autoritățile locale.

Pentru copiii care se încadrează în celelalte categorii eligibile, vor fi necesare documente oficiale care să ateste beneficierea de bursă socială sau existența cerințelor educaționale speciale. Aceste acte vor fi folosite pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute de programul de sprijin financiar destinat elevilor din Sectorul 1.