Evaluarea Națională 2027: calendarul probelor scrise, afișarea rezultatelor și noile reguli de corectare

Elevii de clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Națională 2027 în perioada 22–25 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației în Monitorul Oficial. Probele scrise sunt programate la Limba și literatura română, Matematică și limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00.

Examenul din 2027 vine și cu modificări privind verificarea lucrărilor scrise. Noile reguli prevăd reanalizarea automată a notelor de către aceiași profesori evaluatori atunci când diferențele dintre punctajele acordate depășesc anumite praguri. Dacă diferențele se mențin după această etapă, lucrările vor fi transmise aleatoriu către alți doi evaluatori pentru o nouă verificare.

Elevii vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații începând cu 30 iunie și până pe 2 iulie. Soluționarea contestațiilor este programată între 3 și 6 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 7 iulie.

Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, va avea loc pe 22 iunie 2027. Proba la Matematică este programată pentru 24 iunie, iar elevii care susțin examenul la limba maternă vor participa la această probă pe 25 iunie.

Potrivit calendarului, înscrierea candidaților la Evaluarea Națională se va desfășura în perioada 7–11 iunie 2027. Cursurile pentru elevii claselor a VIII-a se vor încheia pe 11 iunie, iar până pe 15 iunie trebuie finalizată încărcarea datelor tuturor candidaților în aplicația informatică EVNAT și verificarea acestora.

După încheierea probelor scrise, elevii vor aștepta afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru 30 iunie, până la ora 12:00. Tot din această zi începe perioada în care candidații își pot consulta lucrările și pot depune contestații, termenul-limită fiind 2 iulie.

Rezolvarea contestațiilor va avea loc în intervalul 3–6 iulie 2027. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale vor fi afișate pe 7 iulie, după încheierea etapelor de soluționare a contestațiilor.

Pentru Evaluarea Națională din 2027 sunt prevăzute reguli noi privind situațiile în care cei doi profesori evaluatori acordă punctaje diferite aceleiași lucrări. La Limba și literatura română și la limba maternă, reanalizarea este declanșată dacă diferența dintre punctajele celor doi profesori depășește un punct. La Matematică, pragul este de 0,5 puncte.

În astfel de situații, cei doi evaluatori vor fi notificați automat pentru a reanaliza notele acordate. Procedura urmărește verificarea punctajelor atunci când diferențele dintre evaluări depășesc limitele stabilite pentru fiecare disciplină.

Dacă, după reanalizare, diferența de punctaj se menține, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori. Aceștia vor efectua o nouă evaluare, potrivit regulilor prevăzute pentru examenul din 2027.

Modificările vizează și reevaluarea lucrărilor după depunerea contestațiilor. În această etapă, pragul pentru declanșarea unei noi reanalizări scade de la 1,5 puncte la un punct, potrivit informațiilor din documentul oficial.

Dacă între nota inițială și cea finală este înregistrată o diferență de cel puțin un punct, evaluatorii vor fi solicitați să își reanalizeze punctajele. Regula se aplică situațiilor în care rezultatul obținut după contestație diferă semnificativ de nota acordată inițial.

În cazul în care diferența se menține și după această etapă, lucrarea va fi reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Astfel, procedura prevede o nouă verificare atunci când neconcordanțele dintre note persistă.

Calendarul oficial stabilește și posibilitatea modificării anumitor termene în situații excepționale. Documentul precizează că pot fi aprobate prelungiri sau reduceri ale perioadelor de evaluare și reevaluare a lucrărilor scrise, precum și ale termenelor de afișare sau comunicare a rezultatelor.

7–11 iunie 2027 – Înscrierea la Evaluarea Națională.

11 iunie 2027 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a.

15 iunie 2027 – Finalizarea încărcării în aplicația informatică EVNAT a datelor tuturor candidaților și verificarea acestora.

22 iunie 2027 – Limba și literatura română, probă scrisă.

24 iunie 2027 – Matematică, probă scrisă.

25 iunie 2027 – Limba și literatura maternă, probă scrisă.

30 iunie 2027 – Afișarea rezultatelor inițiale, până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor.

1–2 iulie 2027 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor.

3–6 iulie 2027 – Soluționarea contestațiilor.

7 iulie 2027 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

„La solicitarea comisiilor judeţene/a Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, atât în cadrul examenului, cât și al simulării acestuia, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare/comunicare a rezultatelor”, se mai arată în document, potrivit edupedu.ro.