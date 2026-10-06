Calendarul admiterii la liceu în 2027 a fost modificat. Când are loc repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată la liceu pentru anul școlar 2027-2028 este programată pe 22 iulie 2027, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării pe 5 octombrie. Elevii și părinții vor completa opțiunile în perioada 12-16 și 19 iulie, iar dosarele vor fi depuse la liceele unde candidații au fost repartizați între 23 și 27 iulie.

Noua variantă vine după eliminarea din legislație a concursului separat de admitere pe care liceele îl puteau organiza pentru maximum 50% dintre locuri. Repartizarea computerizată este acum programată cu patru zile mai devreme decât în prima variantă a calendarului pentru admiterea din 2027.

Etapa principală a admiterii începe, pentru elevi și părinți, cu completarea opțiunilor în fișele de înscriere. Aceasta este programată în perioadele 12-16 și 19 iulie 2027 și se face de absolvenții clasei a VIII-a împreună cu părinții, cu sprijinul diriginților.

Calendarul atrage atenția că orice opțiune completată greșit poate conduce la o repartizare nedorită. De asemenea, completarea unui număr prea mic de opțiuni poate duce la situația în care candidatul nu este repartizat computerizat.

Datele din fișele de înscriere vor fi introduse în baza de date în aceleași perioade. Părinții și candidații trebuie apoi să verifice corectitudinea informațiilor și să solicite corectarea eventualelor greșeli. Termenul-limită pentru transmiterea bazelor de date de la centrele de înscriere către centrele județene de admitere este 19 iulie.

Pe 20 iulie, bazele de date sunt transmise către Centrul național de admitere, iar pe 21 iulie sunt verificate și corectate eventualele erori.

Repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor are loc pe 22 iulie. În aceeași zi sunt comunicate rezultatele și sunt afișate locurile rămase neocupate.

Candidații repartizați trebuie să își depună dosarele de înscriere la licee în perioada 23-27 iulie. Pe 28 iulie, unitățile de învățământ transmit situația locurilor rămase libere după neînscrierea unor candidați, iar eventualele situații speciale sunt rezolvate în 29 și 30 iulie.

Proiectul actual este a doua variantă a calendarului pentru admiterea la liceu în 2027 pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

Prima variantă, publicată în august, includea concursul separat de admitere organizat de licee. Acesta urma să se încheie pe 15 iulie, înaintea repartizării computerizate, care era programată atunci pentru 26 iulie.

Între timp, această formă de admitere a fost eliminată din Legea învățământului preuniversitar prin Legea nr. 189/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 25 septembrie.

Au fost abrogate prevederile care permiteau liceelor să organizeze propriul concurs de admitere pentru maximum 50% dintre locuri, după susținerea Evaluării Naționale.

În consecință, noua variantă a calendarului mută repartizarea computerizată pe 22 iulie, cu patru zile mai devreme decât prevedea proiectul inițial.

Calendarul conține în continuare etape distincte pentru liceele și clasele unde sunt necesare probe de aptitudini, probe suplimentare sau verificări ale cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. Există proceduri separate și pentru liceele tehnologice și tehnologice duale, candidații romi, elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, învățământul special, seral și cu frecvență redusă.

Pentru probele de aptitudini, anexele fișelor de înscriere sunt eliberate sau transmise în 10-11 mai. Înscrierile sunt programate în perioada 19-21 mai, iar probele propriu-zise se desfășoară între 24 și 28 mai 2027. Primele rezultate sunt comunicate pe 31 mai, iar rezultatele finale după contestații sunt programate pentru 2 iunie.

Un calendar similar este stabilit pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Înscrierile au loc între 19 și 21 mai, iar probele sunt programate în perioada 24-28 mai. Rezultatele sunt comunicate pe 31 mai, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 2 iunie.

În cazul liceelor tehnologice și tehnologice duale care organizează probe suplimentare, înscrierile sunt prevăzute în perioada 6-12 mai. Unitățile pot prelungi perioada până în intervalul 13-18 mai, în funcție de propriul calendar. Probele suplimentare sunt programate între 13 și 18 mai, iar rezultatele sunt afișate pe 19 mai.

Pentru candidații romi, locurile speciale sunt afișate pe 1 mai 2027. Calendarul prevede între unul și două locuri pe clasă sau grupă pentru fiecare filieră, profil, specializare, domeniu de pregătire, calificare sau limbă de predare.

Completarea opțiunilor pentru aceste locuri are loc pe 12 și 13 iulie, iar repartizarea este programată pe 15 iulie. Aceasta se realizează computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și în funcție de opțiunile înscrise în fișă.

Tot pe 15 iulie are loc repartizarea candidaților pentru locurile distincte destinate elevilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale în unitățile de învățământ de masă. Și în acest caz repartizarea este computerizată și se desfășoară într-o sesiune separată.

Pentru locurile rămase disponibile după prima repartizare, proiectul stabilește o a doua etapă de admitere.

Pe 2 august este afișată situația locurilor libere, precum și informațiile privind eventualele probe de aptitudini, probe suplimentare sau verificări de limbă. Aceste probe sunt programate pe 4 și 5 august, iar rezultatele și eventualele contestații sunt soluționate pe 6 august.

În 9 și 10 august sunt primite cererile candidaților care nu au fost repartizați, nu și-au depus dosarele la timp, au renunțat la locurile obținute sau se află în alte situații prevăzute de calendar. Tot în această etapă pot depune cereri absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

Repartizarea candidaților din etapa a doua este programată pentru 11-12 august, iar rezultatele sunt transmise Centrului național de admitere pe 13 august 2027.