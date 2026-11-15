Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 revine în centrul discuțiilor după doi ani în care indexările anuale nu au mai fost aplicate. Premierul Luca Niculescu susține că pensiile vor crește cel mai probabil de la începutul anului viitor, iar ministrul Muncii, Florin Manole, vorbește despre o indexare de aproximativ 7,3%, conform calculelor preliminare. Cu toate acestea, procentul final nu a fost aprobat, iar decizia depinde de situația bugetară și de resursele pe care Ministerul Finanțelor le va identifica.

Pentru milioane de pensionari, o eventuală majorare reprezintă o măsură așteptată, mai ales după perioada în care veniturile au rămas la același nivel, în timp ce cheltuielile pentru alimente, medicamente și utilități au continuat să apese asupra bugetelor familiale. Reprezentanții pensionarilor au solicitat în repetate rânduri aplicarea formulei de indexare prevăzute de lege și recuperarea unei părți din pierderea puterii de cumpărare.

Deocamdată, Executivul transmite că există intenția de a majora pensiile în 2027, însă nu a prezentat o decizie finală privind cuantumul și calendarul exact al plăților. Discuțiile se poartă în paralel cu pregătirea bugetului de stat pentru anul viitor, iar Ministerul Muncii susține aplicarea prevederilor legale.

Premierul Luca Niculescu a declarat pe 3 noiembrie că Executivul ia în calcul indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Șeful Guvernului a afirmat că nu consideră posibilă menținerea pensiilor la același nivel și în anul următor, după perioada în care majorările anuale nu au fost aplicate.

„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu-mi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor.”, a declarat premierul într-un interviu acordat postului TVR.

Niculescu a precizat însă că Guvernul trebuie să aștepte datele financiare prezentate de ministrul Finanțelor înainte de a stabili valoarea concretă a majorării. El a arătat că Executivul își dorește aplicarea propunerii formulate de ministrul Muncii, dar a evitat să transforme intenția într-un angajament privind un procent exact.

„Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a explicat premierul, referindu-se la indexarea pensiilor.

Într-o altă declarație, Niculescu a precizat că nu ia în calcul varianta în care pensiile să nu fie indexate în 2027. Totuși, modul în care va fi aplicată majorarea urmează să fie stabilit după analiza situației bugetare, în condițiile în care România trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului.

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pensiile trebuie majorate începând cu 1 ianuarie 2027 și că instituția pe care o conduce va înainta Guvernului propunerea rezultată din formula legală de indexare.

Pe 4 noiembrie, oficialul a declarat că majorarea va avea loc, iar procentul va fi stabilit în funcție de indicatorii statistici și de discuțiile referitoare la bugetul pentru anul viitor. Potrivit estimării preliminare prezentate de ministru, dacă propunerea ar fi transmisă în acest moment, indexarea ar fi de 7,3%.

„Cu certitudine, da.”, a răspuns Florin Manole când a fost întrebat dacă pensiile vor crește de la începutul anului viitor.

Ministrul a explicat că procentul de 7,3% reprezintă o estimare neoficială, care nu trebuie confundată cu o decizie deja adoptată de Guvern. Calculele sunt actualizate în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici, iar propunerea finală urmează să fie transmisă premierului și ministrului Finanțelor.

Florin Manole a estimat că aplicarea indexării ar presupune un efort bugetar de aproximativ 9,5-9,6 miliarde de lei. El a susținut că există resurse care ar putea acoperi această cheltuială, invocând proiecțiile bugetare pentru anul 2027 și necesitatea respectării drepturilor pensionarilor.

„Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor, nu sunt în măsură să fac asta. Mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos.”, a afirmat ministrul Muncii într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Formula de majorare este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Articolul 84 stabilește că valoarea punctului de referință trebuie majorată anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Calculul se bazează pe indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică pentru anul calendaristic anterior. Prin urmare, procentul final pentru 2027 trebuie stabilit folosind datele statistice relevante și aplicând formula prevăzută de legislație.

Estimarea de 7,3% prezentată de ministrul Muncii este cea mai recentă valoare neoficială avansată de acesta. În spațiul public au circulat și calcule de aproximativ 7,7%, însă aceste valori nu reprezintă o hotărâre guvernamentală și nici un procent garantat pentru toate pensiile.

În cazul aplicării integrale a formulei, creșterea se va reflecta în valoarea punctului de referință, ceea ce va determina recalcularea cuantumului pensiilor din sistemul public. Majorarea efectivă în lei va fi diferită de la un pensionar la altul, în funcție de valoarea actuală a pensiei.

În timp ce Ministerul Muncii susține aplicarea formulei legale, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pune accent pe posibilitățile bugetare și pe necesitatea unei creșteri sustenabile.

Pe 25 octombrie, acesta a declarat că își dorește indexarea pensiilor de la începutul anului 2027, dar că decizia trebuie luată după analiza tuturor datelor financiare. Oficialul nu a confirmat dacă majorarea va ajunge la 7,3% sau dacă va fi stabilită la un nivel inferior.

„Îmi doresc acest lucru. Am spus-o public, de acum câteva luni bune de zile, că trebuie să facem o indexare, prudentă, sustenabilă.”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra riscului ca majorările de cheltuieli să genereze dezechilibre bugetare și a explicat că Executivul trebuie să analizeze impactul fiecărei măsuri înainte de aprobarea bugetului.

În spațiul public au apărut și informații despre posibilitatea ca indexarea să fie realizată în două etape. Unul dintre scenariile vehiculate presupune o creștere de 5% în ianuarie, urmată de o altă majorare în cursul anului. O altă variantă discutată presupune aplicarea indexării integrale și acordarea unor ajutoare financiare suplimentare pensionarilor cu venituri mici. Aceste variante au fost prezentate ca scenarii aflate în analiză, nu ca decizii oficiale ale Guvernului.

Nemulțumirea pensionarilor față de lipsa indexării a fost exprimată și prin intermediul organizațiilor care îi reprezintă. Federația Națională a Pensionarilor din România a solicitat Guvernului aplicarea prevederilor Legii 360/2023 și majorarea pensiilor în raport cu inflația.

Într-un comunicat transmis în ianuarie 2026, organizația, care declară că reprezintă 225.000 de pensionari membri ai structurilor sale teritoriale, a atras atenția asupra efectelor scumpirilor și asupra diminuării puterii de cumpărare.

Reprezentanții federației au indicat creșterea prețurilor la alimente, medicamente și utilități, precum și efectele măsurilor fiscale asupra veniturilor pensionarilor. Organizația a cerut Guvernului să dispună indexarea pensiilor cu rata inflației, susținând că pentru numeroși vârstnici pensia reprezintă singura sursă de venit.

În iunie 2026, Consiliul Național al Federației a adoptat o nouă rezoluție prin care a solicitat aplicarea Legii 360/2023 și corectarea efectelor măsurilor fiscale care au afectat veniturile pensionarilor. Printre revendicări s-au numărat și eliminarea sau corectarea unor obligații fiscale aplicate pensiilor care depășesc anumite praguri.

Poziția organizațiilor de pensionari arată că principala solicitare nu vizează doar o creștere acordată punctual, ci aplicarea mecanismului legal de indexare, astfel încât veniturile să țină pasul cu evoluția prețurilor. Nu există însă, în declarațiile publice consultate pentru această documentare, un sondaj reprezentativ recent care să stabilească procentul pensionarilor care mai speră la majorare sau nivelul de încredere al acestora în promisiunile autorităților.

Declarațiile recente ale premierului și ministrului Muncii au readus în discuție posibilitatea unei majorări după doi ani fără indexările anuale prevăzute de lege. Pentru pensionarii care au solicitat constant actualizarea veniturilor, anunțurile reprezintă un semnal că subiectul se află din nou pe agenda Executivului.

Totuși, între așteptările vârstnicilor și decizia efectivă există câteva etape administrative și bugetare. Procentul trebuie fundamentat pe datele statistice definitive, iar Ministerul Finanțelor trebuie să stabilească impactul cheltuielilor asupra bugetului de stat și al sistemului public de pensii.

Ministrul Muncii susține varianta indexării conform legii și a avansat estimarea de 7,3%, în timp ce ministrul Finanțelor insistă asupra unei majorări sustenabile. Premierul a transmis că dorește aplicarea indexării de la începutul anului viitor, dar a precizat că procentul și calendarul depind de cifrele bugetare.

Până la 9 noiembrie 2026, Guvernul nu a anunțat oficial procentul final al indexării și nici nu a publicat o decizie definitivă privind modalitatea de aplicare a majorării pensiilor de la 1 ianuarie 2027.