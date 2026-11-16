Vești despre banii de chirie pentru militari și polițiști. Ce a anunțat vicepremierul Marian Neacșu

Banii de chirie acordați militarilor și polițiștilor ar putea fi majorați, după mai mulți ani în care sumele au rămas neschimbate. Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat luni, 16 noiembrie, că Guvernul analizează posibilitatea actualizării acestor drepturi în România. Măsura ar urma să țină cont de creșterea chiriilor și de resursele bugetare disponibile. Executivul nu a stabilit, deocamdată, un termen pentru aplicarea eventualelor majorări.

Banii de chirie acordați militarilor și polițiștilor nu au mai fost actualizați de mai mulți ani, în ciuda scumpirii locuințelor închiriate. Această situație a determinat Guvernul să analizeze posibilitatea modificării sumelor decontate angajaților din structurile de apărare și ordine publică.

Vicepremierul Marian Neacșu a explicat că menținerea indemnizațiilor la nivelurile anterioare face parte dintr-o politică bugetară mai amplă. Potrivit acestuia, măsurile de înghețare a veniturilor au vizat și alte categorii profesionale.

„Nu sunt singurele categorii de venituri care sunt înghețate la diferite orizonturi de timp. Asta a făcut parte din politicile guvernamentale de la fiecare moment”, a spus Neacșu.

Declarațiile vicepremierului vin în contextul diferențelor dintre costurile actuale ale închirierii locuințelor și nivelurile indemnizațiilor stabilite în anii precedenți.

Guvernul caută soluții pentru actualizarea sumelor destinate închirierii locuințelor de către militari și polițiști, fără a compromite echilibrul bugetar.

Discuțiile vizează identificarea unor măsuri care să permită ajustarea indemnizațiilor la condițiile actuale de pe piața imobiliară. În același timp, Executivul analizează situația altor categorii de venituri care nu au mai fost modificate în ultimii ani.

Marian Neacșu a recunoscut că există diferențe între chiriile practicate în prezent și cele din perioada stabilirii plafoanelor de decontare. Actualizarea acestor drepturi trebuie însă corelată cu fondurile pe care statul le poate aloca.

Până în prezent, Guvernul nu a comunicat cuantumul unei eventuale majorări. De asemenea, nu există un calendar oficial pentru modificarea indemnizațiilor sau o dată stabilită pentru intrarea în vigoare a măsurii.

Posibilitatea majorării indemnizațiilor pentru chirii începând din 2027 a fost discutată cu vicepremierul Marian Neacșu, însă acesta nu a confirmat aplicarea măsurii.

Întrebat dacă militarii și polițiștii vor beneficia de sume mai mari de anul viitor, oficialul a explicat că nu poate oferi garanții. O asemenea decizie presupune implicarea mai multor membri ai Executivului și identificarea resurselor financiare necesare.

Vicepremierul a precizat că va susține demersurile pentru rezolvarea situației, dar a subliniat că nu gestionează direct bugetul central.

„Voi putea să dau asigurări că voi face toate demersurile care depind de mine pentru lucrul ăsta, dar nu sunt nici posesorul bugetului, nu sunt nici executorul bugetului central. Voi încerca, alături de colegii mei, să avem în același timp o politică fiscală chibzuită, dar în același timp oamenii să nu sufere”, a mai adăugat vicepremierul, potrivit Știripesurse.

Astfel, actualizarea indemnizațiilor rămâne în etapa analizelor guvernamentale. Marian Neacșu nu a anunțat o decizie privind majorarea sumelor și nici nu a confirmat că aceasta va fi inclusă în bugetul pentru 2027.