Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat emiterea unui ordin comun privind comercializarea cărnii de porc. Actul a fost emis împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Potrivit ministrului, termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă refrigerată, care nu a fost tratată pentru conservare, este de maximum opt zile de la sacrificare.

Ministrul a explicat că autoritățile vor să clarifice ce pot prezenta comercianții drept carne proaspătă. Măsura îi privește atât pe cumpărători, care trebuie să știe ce produs aleg de la raft, cât și pe producătorii și comercianții care respectă regulile.

„Împreună cu ANSVSA și ANPC am emis un ordin prin care protejăm consumatorii români de eventuale practici comerciale înșelătoare și producătorii români de concurență neloială.

Am stabilit împreună reguli mai clare privind comercializarea cărnii de porc, pentru a nu lăsa loc la nicio interpretare cu privire la ceea ce este oferit spre comercializare românilor.

Consumatorii trebuie să știe exact ce cumpără, iar producătorii și comercianții onești trebuie să fie protejați de comercializarea la raft a cărnii decongelate sub aparența cărnii proaspete”, a transmis Florin Barbu.

Florin Barbu a precizat că ordinul indică atât momentul de la care se calculează termenul, cât și condițiile de păstrare. Limita anunțată se referă la carnea proaspătă, păstrată în condiții de refrigerare.

„Pentru a nu exista niciun dubiu, în actul normativ comun, am menționat clar că termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării, este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiții de refrigerare”, a explicat ministrul.

Barbu a mai transmis că ordinul stabilește definiții și reguli mai clare și că documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ministerul deschisese discuția în februarie, după o întâlnire cu reprezentanții crescătorilor de porci. La reuniune au participat și reprezentanți ai ANSVSA, ANPC și Consiliului Concurenței. La acel moment, ministerul anunța că vrea să clarifice etichetarea cărnii decongelate pentru a împiedica vânzarea ei drept produs proaspăt.

Regulamentul european privind informarea consumatorilor prevede deja, ca regulă generală, ca denumirea unui aliment congelat înainte de vânzare și comercializat după decongelare să fie însoțită de mențiunea „decongelat”. Regulamentul prevede și excepții de la această obligație.