Un sanctuar din Statele Unite recrutează doi angajați pentru îngrijirea a peste 750 de papagali salvați. Posturile sunt disponibile în statul Arizona, iar salariile pot depăși 2.000 de euro lunar. Angajatorul oferă cazare gratuită și acoperă cheltuielile pentru utilități. Candidații trebuie însă să accepte condiții de muncă dificile și să participe la o perioadă de voluntariat.

Un sanctuar dedicat protejării unor papagali abandonați sau maltratați oferă două locuri de muncă în sud-estul statului Arizona. Organizația The Oasis Sanctuary funcționează în localitatea Cascabel și îngrijește peste 750 de păsări salvate. Instituția a fost înființată în 1997 și primește inclusiv exemplare care nu mai pot rămâne alături de foștii proprietari.

Potrivit CNN Brasil, sanctuarul ocupă o suprafață de aproximativ 72 de hectare, într-o regiune izolată a deșertului. Amplasarea presupune anumite dificultăți pentru persoanele care aleg să lucreze și să locuiască acolo. Cele mai apropiate servicii se găsesc în orașul Benson, situat la aproximativ 40 de kilometri.

Pentru a compensa distanța față de zonele locuite, organizația pune la dispoziția angajaților o locuință privată. Cazarea este gratuită, iar costurile principalelor utilități sunt suportate integral de angajator. Acestea includ apa, energia electrică, gazul și serviciile de colectare a deșeurilor.

Cele două posturi disponibile presupun un program de lucru de 40 de ore pe săptămână. Remunerația oferită variază între 15,15 și 15,75 dolari pe oră. Sumele corespund unor tarife aproximative de 13,76 și 14,31 euro pe oră.

La nivel lunar, venitul brut poate ajunge la aproximativ 2.482 de euro, în funcție de orele lucrate. Salariul este completat de cazarea gratuită și de plata utilităților. Astfel, persoanele recrutate nu trebuie să suporte aceste cheltuieli obișnuite ale unei locuințe.

Sanctuarul preferă angajarea unui cuplu, deoarece cele două persoane ar urma să împartă locuința pusă la dispoziție. Totuși, această preferință nu exclude participarea altor candidați la procesul de recrutare. Persoanele interesate pot aplica și dacă nu formează un cuplu.

Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții stabilite de administrația sanctuarului. Absolvirea liceului reprezintă o cerință obligatorie, alături de deținerea unui permis de conducere. Solicitanții trebuie să dispună și de un autovehicul propriu, având în vedere amplasarea izolată a instituției.

Experiența anterioară în îngrijirea păsărilor constituie un avantaj, însă nu reprezintă o condiție eliminatorie. Organizația acceptă și persoane care nu au mai lucrat într-un sanctuar pentru animale. În schimb, fiecare candidat trebuie să participe la cel puțin patru zile de muncă voluntară.

Această etapă face parte din procesul de selecție și permite evaluarea candidaților în condițiile reale de lucru. Persoanele interesate trebuie să se deplaseze la sanctuar și să participe efectiv la activitățile zilnice. Cerința presupune disponibilitatea de a lucra înaintea unei eventuale angajări.

Responsabilitățile celor două posturi depășesc activitățile obișnuite de hrănire și supraveghere a papagalilor. Angajații trebuie să pregătească hrana și să curețe periodic spațiile în care sunt adăpostite păsările. De asemenea, aceștia urmăresc starea de sănătate a animalelor și administrează medicamentele necesare.

O altă responsabilitate constă în organizarea activităților care stimulează comportamentul natural și mențin păsările active. Îngrijirea presupune atenție constantă, deoarece sanctuarul găzduiește sute de exemplare cu nevoi diferite. Activitățile trebuie desfășurate zilnic, indiferent de condițiile meteorologice.

Reprezentanții organizației avertizează că munca necesită un efort fizic considerabil și rezistență la condiții dificile. Angajații sunt expuși temperaturilor extreme specifice deșertului, prafului și zgomotului produs permanent de păsări. Programul include ridicarea și transportul unor greutăți, dar și perioade îndelungate petrecute în picioare.

Sanctuarul funcționează pe principiul îngrijirii permanente a animalelor salvate, fără comercializarea acestora sau oferirea lor spre adopție. Papagalii primiți rămân în instituție pentru tot restul vieții. Organizația își asumă asigurarea hranei, tratamentelor și condițiilor necesare bunăstării fiecărei păsări.