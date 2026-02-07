În România, câinii și pisicile sunt animale de companie reglementate clar prin lege. Legea nr. 205/2004 și modificările ulterioare stabilesc drepturile și obligațiile proprietarilor.

Situația se complică, însă, când vine vorba de animale exotice: nu există o legislație unitară care să acopere toate speciile, iar regulile depind mai degrabă de bunăstarea animalelor, siguranța publică și reglementările de import și export internațional (CITES).

Autoritățile române se uită la specie, pericol pentru oameni, statutul de protecție internațională și modul de întreținere. Chiar dacă o specie este permisă, legea impune responsabilități stricte: hrănirea corespunzătoare, adăpost adaptat, apă și mediu potrivit speciei. Deținătorii trebuie să se asigure că animalele nu reprezintă un risc pentru oameni sau alte animale.

ANSVSA și Poliția Română pot controla condițiile de creștere și pot confisca animalele dacă regulile sunt încălcate. Nepăsarea poate atrage sancțiuni chiar dacă animalul a fost achiziționat legal.

Ce presupune deținerea unui animal exotic?

habitat adecvat: terariu, acvariu sau cușcă dimensionată pentru specie și comportament.

îngrijire veterinară specializată: veterinarul obișnuit poate să nu fie pregătit pentru nevoile exotice.

costuri ridicate: hrana, tratamentele și condițiile de trai pot depăși mult prețul de achiziție.

Este esențial să fii realist: timpul, banii și cunoștințele necesare pentru a menține animalul sănătos și fericit nu sunt neglijabile.

România și Uniunea Europeană (UE) au liste clare de animale pentru care deținerea privată este interzisă sau strict reglementată:

maimuțe și primate non-umane → aproape imposibil de deținut legal fără autorizații CITES;

reptile veninoase → necesită autorizație specială și condiții de siguranță;

păsări rare sau protejate, cum sunt papagalii în pericol → doar cu documente legale de proveniență;

specii protejate de CITES → necesită certificat internațional pentru orice transfer sau comerț.

Atenție! Deținerea fără documente a unei specii CITES este infracțiune penală, cu amenzi și confiscarea animalului.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) reglementează comerțul cu animale și plante pe cale de dispariție pentru a preveni exploatarea excesivă. În România, implementarea este responsabilitatea Ministerului Mediului și ANSVSA. Toate specimenele listate au nevoie de certificate CITES pentru import, export sau transfer. Animale precum maimuțele, unele păsări exotice, reptile rare, broaște exotice și pești tropicali protejați nu pot fi deținute fără documente. Nerespectarea regulilor = infracțiune, amendă și/sau închisoare.

amenzi: 5.000 – 50.000 lei, în funcție de specie și gravitate.

confiscarea animalului: Poliția Română și ANSVSA pot ridica imediat animalul și îl predau unei instituții autorizate sau grădini zoologice.

pedepse penale: pentru trafic internațional ilegal cu specii periculoase se poate ajunge la 1–3 ani de închisoare.

Atenție! Chiar dacă achiziția pare legală în piață, fără acte, riscurile sunt mari.

Contactează ANSVSA sau un medic veterinar specializat pentru a verifica legalitatea speciei. Speciile comune și nepericuloase (șerpi neveninoși, iguane, anumite păsări exotice) pot fi deținute fără autorizații speciale. Speciile protejate necesită autorizații și certificate CITES. Verificarea preventivă reduce riscurile legale și protejează animalul.

Dacă specia este legală: cumpără de la pet-shopuri autorizate sau crescători legitimi, solicită documente de proveniență și eventual certificat veterinar. Evită achizițiile online fără acte, care pot fi ilegale și riscante. Pentru animale protejate sau cu risc, depune cerere la autorități, obține certificat CITES și respectă toate cerințele de bunăstare și siguranță.

ANSVSA controlează bunăstarea animalelor exotice: spațiu, temperatură, umiditate, igienă, iluminare și hrană. Lipsa condițiilor adecvate poate duce la ordonanță de remediere sau confiscare imediată. Autoritatea verifică documentele legale, inclusiv certificate CITES, facturi de proveniență și autorizații. Lipsa documentelor atrage sancțiuni și confiscare. Animalele exotice pot fi vectori de boli (ex: salmonella la reptile), iar ANSVSA poate interzice deținerea sau cere izolarea.

Poliția Română intervine în caz de contrabandă, deținere ilegală sau abuz asupra animalelor. În situații grave, poate confisca animalul, documenta infracțiunea, amenda proprietarul sau declanșa urmărirea penală. Controalele pot fi preventive (la pet-shopuri, crescători autorizați, târguri) sau reacționare (sesizări de la vecini, ONG-uri sau postări online).