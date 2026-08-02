Arabia Saudită își unește aliații pentru securitatea Mării Roșii. Opt state vor apăra unul dintre cele mai importante coridoare comerciale din lume

Arabia Saudită a anunțat lansarea unei inițiative regionale pentru constituirea unei coaliții multinaționale de apărare maritimă în Marea Roșie și Golful Aden. Alianța reunește opt state riverane și are ca obiectiv protejarea rutelor comerciale și energetice într-o zonă devenită tot mai vulnerabilă din cauza tensiunilor geopolitice. Decizia vine într-un moment în care atacurile asupra navelor comerciale au afectat transportul maritim internațional și au generat costuri suplimentare pentru economia globală.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a prezentat planurile privind înființarea unei coaliții de apărare maritimă care să acopere Marea Roșie și Golful Aden, două dintre cele mai importante zone de tranzit pentru comerțul mondial. Inițiativa reunește opt state de coastă, dintre care cinci sunt africane, și urmărește întărirea cooperării în domeniul securității maritime.

Noua coaliție este alcătuită din Arabia Saudită, Iordania și Yemen, alături de Egipt, Sudan, Djibouti, Eritreea și Somalia. Prin această formulă, statele participante își propun să coordoneze măsurile de apărare într-o regiune prin care trece aproximativ 12% din comerțul mondial și care reprezintă o rută esențială pentru transportul petrolului, gazelor naturale lichefiate și containerelor între Europa, Asia și Africa.

În comunicatul oficial, obiectivele alianței sunt prezentate fără echivoc.

„Protejarea coridoarelor maritime internaționale, asigurarea securității rutelor comerciale și energetice și consolidarea cooperării colective în domeniul apărării maritime de-a lungul Mării Roșii, Strâmtorii Bab el-Mandeb și Golfului Aden”, a transmis Ministerul Apărării din Arabia Saudită.

Anunțul este făcut într-un context regional tensionat, după luni de atacuri asupra navelor comerciale pe fondul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Din cauza riscurilor de securitate, numeroși operatori maritimi au renunțat la traversarea Mării Roșii și au ales rute alternative în jurul Capului Bunei Speranțe, ceea ce a majorat costurile de transport și a întârziat livrările către piețele din Africa și Europa, scrie Africa Business Insider.

Noua structură de cooperare are o semnificație strategică majoră pentru statele africane participante, deoarece acestea controlează unele dintre cele mai importante puncte de acces către Marea Roșie și Oceanul Indian.

Egiptul, Djibouti, Eritreea și Somalia sunt amplasate în zone-cheie pentru navigația internațională, iar litoralul Sudanului completează legătura dintre nordul și estul continentului african. Poziționarea acestor state conferă alianței o importanță deosebită în menținerea siguranței traficului maritim.

Un rol central îl are Strâmtoarea Bab el-Mandeb, aflată între Djibouti, Eritreea și Yemen. Acest pasaj maritim face legătura dintre Marea Roșie, Golful Aden și Oceanul Indian, iar orice blocaj sau incident produs aici poate afecta imediat fluxurile comerciale, aprovizionarea cu energie, importurile, exporturile și securitatea alimentară a numeroase state africane.

Egiptul rămâne un actor esențial prin Canalul Suez, una dintre cele mai importante căi navigabile din lume și o sursă majoră de venit pentru economia egipteană. Redirecționarea navelor comerciale din cauza riscurilor din Marea Roșie a redus deja încasările generate de canal, după ce numeroase companii au ales rute mai lungi pentru a evita zona.

În același timp, inițiativa confirmă extinderea rolului regional al Arabiei Saudite în domeniul securității. Pe lângă măsurile destinate protejării transportului maritim, Riadul și-a intensificat investițiile în infrastructura portuară și logistică de la Marea Roșie și a consolidat cooperarea militară cu statele africane din vecinătate.

Pentru Djibouti și Somalia, o coordonare mai strânsă între forțele navale participante ar putea contribui la combaterea pirateriei, traficului de arme, pescuitului ilegal și rețelelor de trafic de persoane, probleme care afectează de ani de zile stabilitatea și dezvoltarea economică în Cornul Africii.