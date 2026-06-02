UPDATE: Donald Trump ar fi avut un schimb aprins de replici cu Netanyahu privind Libanul: „Ești complet nebun”

UPDATE 11:02: Potrivit Axios, convorbirea telefonică de luni ar fi fost plină de înjurături. Iranul a amenințat că va abandona negocierile cu SUA din cauza acțiunilor Israelului în Liban.

În timpul convorbirii, Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun” și l-a acuzat de ingratitudine, potrivit a două surse. De asemenea, ar fi blocat planul Israelului de a lovi Beirutul.

Un oficial american a declarat că Donald Trump i-ar fi transmis lui Benjamin Netanyahu că punerea în aplicare a amenințărilor de a bombarda capitala Libanului ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional. Două surse au afirmat că Trump a susținut că l-a ajutat pe Netanyahu să evite închisoarea — referindu-se la sprijinul său în timpul procesului de corupție al acestuia.

Rezumând declarațiile lui Donald Trump, un oficial american a afirmat că acesta ar fi spus: „Ești complet nebun. Ai fi fost în închisoare dacă nu eram eu. Te salvez. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.” O a doua sursă a spus că Trump era „furios” și la un moment dat a strigat la Netanyahu: „Ce naiba faci?”

Oficialul american a spus că Trump știa că Hezbollah a tras asupra Israelului și că Israelul trebuie să se apere, dar a considerat că în ultimele zile Netanyahu a escaladat disproporționat.

Pe lângă amenințările asupra Beirutului, Israelul și-a extins operațiunea terestră în sudul Libanului. Un alt oficial american a spus că Trump era îngrijorat de numărul mare de civili uciși în Liban și s-a opus distrugerii clădirilor pentru eliminarea unui singur comandant Hezbollah.

Un oficial israelian a declarat pentru Axios că Israelul nu mai intenționează să lovească ținte Hezbollah din Beirut. Trump și Netanyahu au avut mai multe convorbiri tensionate în trecut, dar au colaborat strâns pe tema Iranului și altor subiecte. Un oficial a spus că aceasta a fost una dintre cele mai tensionate discuții de la revenirea lui Trump la putere.

Furia lui Trump ar fi fost alimentată de faptul că escaladarea din Liban risca să compromită negocierile sale cu Iranul. După convorbire, Trump a postat pe Truth Social că discuțiile cu Iranul continuă „într-un ritm rapid”.

Netanyahu a emis o declarație după convorbire în care a spus că i-a transmis lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu oprește atacurile asupra Israelului și că, între timp, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului.

Al doilea oficial american a susținut că, în realitate, Trump l-ar fi „dominat” pe Netanyahu în discuție. Biroul lui Netanyahu nu a răspuns solicitării de comentarii, potrivit axios.com.

Memorandumul negociat de SUA și Iran prevede încetarea luptelor în Liban, potrivit unor surse Axios. Aceasta a fost și sursa unei convorbiri tensionate anterioare între Trump și Netanyahu. Iranul îngheață dialogul cu SUA privind programul nuclear și Strâmtoarea Ormuz din cauza unei dispute legate de armistițiu

Oficialii de la Teheran susțin că orice acord cu Washingtonul este condiţionat de o încetare a focului în Liban. Luni, premierul Israelului a ordonat armatei să atace o zonă a Beirutului în care s-ar afla centre ale grupării Hezbollah. În schimb, Donald Trump dă asigurări că situația este sub control și discuțiile cu oficialii iranieni continuă.

Nick Robertson, corespondent CNN: „Presa de stat iraniană a transmis că guvernul iranian suspendă discuțiile cu Statele Unite pe marginea memorandumului de pace în 14 puncte, care implică, printre altele, deschiderea Strâmtorii Ormuz și toate acele probleme dificile cu privire la programul nuclear. Totul pentru că o precondiție a armistițiului ar fi fost încălcată, iar acea precondiție era un armistițiu între guvernul israelian și guvernul libanez”.

Doar că, în ultimele zile, armata israeliană și-a intensificat atacurile în Liban. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat luni militarilor săi să atace ținte ale grupării Hezbollah din suburbiile Beirutului.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Împreună cu ministrul Apărării, am instruit armata să atace ținte teroriste din Beirut. Este de neacceptat ca Hezbollah să atace orașele și cetățenii noștri, așa că centrul teroriștiilor săi din Beirut, în Dahiyeh va rămâne inaccesibil”.

„Un armistițiu între Iran și Statele Unite constituie, fără nicio îndoială, un armistițiu care cuprinde toate fronturile, inclusiv pe cel din Liban. Orice încălcare a acestui armistițiu pe un front va fi considerată o încălcare a acestuia pe toate fronturile” – a scris ministrul iranian de Externe pe rețelele de socializare.

La scurt timp după ce Teheranul a anunțat suspendarea negocierilor, Donald Trump a transmis că situația este sub control.

„Am avut o convorbire foarte productivă cu prim-ministrul israelian Bibi Netanyahu și nu vor exista trupe care să intre în Beirut, iar toate trupele care sunt pe drum au fost deja întoarse”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare.

Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat că a vorbit și cu reprezentanți ai Hezbollah care au dat asigurări, la rândul lor, că nu vor ataca Israelul.

Știrea inițială: Donald Trump s-a arătat optimist cu privire la discuțiile referitoare la redeschiderea Strâmtorii Hormuz și prelungirea armistițiului cu Iranul s-ar putea finaliza printr-un acord „în cursul săptămânii viitoare”, potrivit celor relatate de jurnaliștii de la CNN.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat ABC News, că există șanse ca negocierile privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz și prelungirea armistițiului cu Iranul să se concretizeze „în cursul săptămânii viitoare”.

Liderul american a lăsat să se înțeleagă că soluția diplomatică rămâne posibilă, însă a precizat că mai sunt necesare câteva elemente înainte de a-și exprima acordul final. „Mai am nevoie de câteva puncte”, a afirmat Trump.

Referindu-se la situația de securitate din Liban, președintele american a susținut că tensiunile apărute în timpul zilei au fost gestionate rapid.

„A fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme”, a declarat acesta.

Anterior, Donald Trump afirmase că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să lanseze „un raid major asupra Beirutului, în Liban”.

În conversația telefonică purtată cu jurnalistul Jonathan Karl de la ABC, președintele american a apreciat că un eventual acord de pace ar putea avea o valoare mai mare decât o victorie militară. Totodată, el a recunoscut dificultatea procesului, subliniind că „nu este un lucru simplu”.

Trump a adăugat că negocierile urmăresc atingerea obiectivelor stabilite de administrația sa. „Dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem”, a spus liderul de la Casa Albă.

Potrivit unei surse regionale citate de CNN, discuțiile au reintrat pe un curs favorabil la câteva ore după ce Iranul suspendase negocierile din cauza operațiunilor militare israeliene din Liban.

Aceeași sursă a indicat că există eforturi pentru menținerea armistițiului și pentru reluarea dialogului diplomatic dintre părțile implicate.

Autoritățile au anunțat că Hezbollah, grupare susținută de Iran, a acceptat o propunere americană de încetare a focului cu Israelul. Potrivit planului, atacurile asupra Beirutului urmau să înceteze.

Donald Trump a afirmat că forțele israeliene nu vor interveni în capitala libaneză după o convorbire avută cu Benjamin Netanyahu. Cu toate acestea, premierul israelian a transmis că operațiunile militare vor continua în sudul Libanului.

Surse citate de presă susțin că discuția telefonică dintre Trump și Netanyahu a devenit tensionată. Președintele american ar fi insistat ca Israelul să reducă amploarea ofensivei, temându-se că aceasta ar putea afecta negocierile aflate în desfășurare cu Iranul.

Potrivit acelorași informații, Trump și-a exprimat în mod vehement dezaprobarea față de planurile militare israeliene care riscau să perturbe procesul diplomatic.

Libanul a transmis că Hezbollah a acceptat un plan propus de Statele Unite, prin care gruparea își asumă încetarea atacurilor asupra Israelului, iar armata israeliană se angajează să nu lovească Beirutul. Informația a fost relatată de BBC.

Ambasada Libanului în Statele Unite a precizat că a „primit confirmarea acceptării de către Hezbollah a propunerii SUA privind o încetare reciprocă a atacurilor”.

Benjamin Netanyahu a confirmat existența acordului, însă a avertizat că atacurile asupra Beirutului ar putea continua „dacă Hezbollah nu încetează să atace oraşele şi civilii”.

Declarațiile au venit după ce Donald Trump a afirmat că a discutat atât cu liderii israelieni, cât și cu reprezentanți ai Hezbollah și că „aceştia au convenit ca toate atacurile armate să înceteze”. Mesajul a fost transmis pe fondul avertismentelor formulate de Iran, care consideră acțiunile Israelului din Liban o amenințare pentru actualul armistițiu dintre Washington și Teheran.

Într-un comunicat transmis luni seara, ambasada libaneză a precizat că „în conformitate cu acordul propus, atacurile israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului vor înceta în schimbul abţinerii Hezbollahului de la atacuri împotriva Israelului”.

Reprezentanții diplomatici au adăugat că armistițiul urma „să fie extins pentru a cuprinde întreg teritoriul libanez”.

Netanyahu a subliniat însă că „În acelaşi timp, IDF [Forţele de Apărare ale Israelului] vor continua să opereze în sudul Libanului conform planului”.

La scurt timp după anunțurile privind încetarea ostilităților, au fost raportate noi incidente. Hezbollah a susținut că a lansat trei atacuri asupra unor tancuri și militari israelieni aflați în apropierea a două localități din nordul Israelului, folosind drone și „un baraj de obuze de artilerie”.

Sistemele de apărare aeriană ale Israelului au interceptat marți dimineață două proiectile lansate din Liban către nordul țării, la doar câteva ore după anunțul făcut de Donald Trump privind oprirea luptelor, potrivit France24.

Armata israeliană a transmis că sirenele de alertă au fost activate la ora 01:35 în mai multe zone din nordul Israelului.

„În urma sirenelor care au sunat la ora 01:35 (22:35 GMT) în mai multe zone din nordul Israelului, Forţele Aeriene Israeliene (IAF) au interceptat două proiectile care au traversat graniţa din Liban în teritoriul israelian”, a precizat armata într-un mesaj publicat pe Telegram.

Militarii israelieni au mai anunțat că a fost identificată o „ţintă aeriană suspectă”, care ulterior a căzut pe teritoriul israelian, în apropierea frontierei cu Libanul. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, nu au fost raportate victime.