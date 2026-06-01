Semnal de alarmă pentru piața petrolului. Goldman Sachs: Cererea scade în China și Europa

Piețele petroliere au petrecut luni întregi sub presiunea temerilor legate de un posibil blocaj al aprovizionării din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, evoluția din ultimele săptămâni a surprins mulți investitori: prețul petrolului a scăzut semnificativ, chiar dacă tensiunile din regiune nu au dispărut complet.

Analiștii de la Goldman Sachs consideră că explicația nu ține doar de reducerea riscurilor geopolitice, ci și de apariția unor semnale tot mai clare privind slăbirea cererii de combustibili în mai multe regiuni importante ale lumii.

Potrivit analiștilor băncii americane, contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut aproximativ 20% față de nivelurile maxime atinse la sfârșitul lunii martie, deși fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie afectate.

În prima parte a anului, riscul extinderii conflictului cu Iranul a determinat atât companiile, cât și investitorii să își majoreze expunerea pe piața petrolului. Numeroase firme și-au mărit stocurile, în timp ce investitorii au pariat pe creșterea prețurilor.

Situația s-a schimbat însă pe măsură ce piețele au început să creadă că un acord între Statele Unite și Iran este posibil. În aceste condiții, multe dintre achizițiile realizate anterior au fost inversate, iar presiunea asupra prețurilor s-a redus.

Goldman Sachs atrage atenția că prețurile ridicate au avut un impact mai puternic decât se estima asupra consumului final. Cererea pentru combustibilul utilizat în aviație și pentru produsele petrochimice a început să încetinească, iar semne de slăbiciune au apărut inclusiv în segmentul carburanților rutieri.

Datele analizate de Goldman Sachs indică o reducere importantă a cererii în China. Vânzările cu amănuntul de benzină și produse similare au scăzut în aprilie cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Analiștii băncii consideră că această evoluție este în concordanță cu informațiile raportate de rafinării, cu reducerea traficului pe autostrăzi și cu creșterea utilizării transportului public. Totodată, se observă o utilizare mai intensă a metroului, a transportului feroviar de marfă și a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Semnale similare apar și în Europa Occidentală. Datele privind vânzările cu amănuntul arată o scădere medie de aproximativ 8% a volumelor de carburanți auto comercializați în luna aprilie comparativ cu anul precedent.

Goldman Sachs explică faptul că schimbările structurale din economie joacă un rol tot mai important. Creșterea numărului de automobile electrice, dezvoltarea sistemelor de transport urban și extinderea muncii la distanță oferă consumatorilor alternative care reduc dependența de combustibilii tradiționali.

Chiar dacă semnalele privind cererea au devenit mai slabe, banca americană consideră că piața petrolului rămâne expusă unor riscuri importante.

Pe de o parte, o continuare a încetinirii consumului în China și Europa ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Pe de altă parte, eventuale probleme persistente de aprovizionare din Orientul Mijlociu ar putea provoca noi creșteri.

Goldman Sachs estimează în prezent că petrolul Brent va avea un preț mediu de aproximativ 90 de dolari pe baril în ultimul trimestru al anului 2026. Totuși, banca avertizează că, dacă slăbiciunea cererii observată în China și Europa Occidentală se va menține, cotațiile ar putea ajunge cu aproximativ 10 dolari sub această prognoză.