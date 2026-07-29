Mișcarea făcută de administrația Trump care schimbă regulile pentru roboții umanoizi

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat noi restricții care vizează importurile de roboți umanoizi și cvadrupedi fabricați în China, precum și invertoarele de putere conectate la rețele energetice. Măsura are ca obiectiv protejarea dezvoltării inteligenței artificiale din Statele Unite și reducerea riscurilor considerate amenințări la adresa securității naționale.

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a publicat marți decizia, care interzice introducerea pe piața americană a noilor modele de roboți proveniți din China și a invertoarelor utilizate pentru conectarea surselor de energie regenerabilă și a sistemelor de stocare a energiei la rețele electrice și la infrastructura centrelor de date.

Potrivit autorităților americane, noile restricții urmăresc consolidarea lanțului de aprovizionare destinat tehnologiilor de inteligență artificială și limitarea riscurilor asociate unor eventuale perturbări, furturi de date sau atacuri cibernetice. Totodată, administrația americană încearcă să încurajeze mutarea producției pe teritoriul Statelor Unite.

FCC a transmis că „Aceste dispozitive ar putea crea vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare care ar putea perturba securitatea economică și națională a SUA și ar putea crea un risc de securitate cibernetică care ar amenința infrastructura critică americană”. În același comunicat, președintele instituției, Brendan Carr, a afirmat că „FCC va continua să își aducă contribuția pentru a securiza lanțurile de aprovizionare critice ale Americii”.

Ambasada Chinei la Washington a criticat măsurile adoptate de administrația americană și a solicitat autorităților din SUA să țină cont de pozițiile exprimate de mediul de afaceri din cele două state.

Reprezentanții diplomatici ai Chinei au declarat că Beijingul „îndeamnă Statele Unite să ia în considerare vocile obiective și raționale ale comunităților de afaceri din ambele țări” și „să înceteze să denigreze companiile chineze și să le amenințe cu sancțiuni”. Totodată, ambasada a avertizat că autoritățile chineze „vor lua toate măsurile necesare ca răspuns la orice acțiune care cauzează prejudicii materiale intereselor sale”.

În paralel, o parte dintre analiști estimează că roboții umanoizi echipați cu sisteme bazate pe inteligență artificială vor avea o utilizare tot mai extinsă atât în sectorul industrial, cât și în cel destinat consumatorilor. De asemenea, dezvoltarea accelerată a centrelor de date din Statele Unite va crește necesarul de invertoare performante și fiabile.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat că firmele chineze din domeniul inteligenței artificiale ar putea deveni ținta unor sancțiuni americane dacă sunt implicate în furtul proprietății intelectuale aparținând companiilor din Statele Unite.

Oficialii americani încearcă, în același timp, să evite repetarea situației create în domeniul mineralelor din pământuri rare, unde China deține o poziție dominantă. Controlul exercitat asupra acestor resurse a oferit Beijingului un avantaj strategic important în relațiile comerciale și geopolitice.

După intrarea în vigoare a noilor reguli, FCC este așteptată să acorde excepții pentru numeroși furnizori din afara Chinei, după modelul aplicat anterior în cazul restricțiilor privind dronele și routerele produse în străinătate, potrivit unor surse citate de Reuters.

Restricțiile se aplică exclusiv modelelor de roboți și invertoare care nu au fost lansate încă pe piața americană. Totuși, FCC deține autoritatea de a retrage autorizațiile acordate anterior unor produse deja aprobate pentru comercializare în Statele Unite.

Interdicția este așteptată să afecteze în mod direct compania chineză Unitree, unul dintre liderii mondiali ai pieței roboților umanoizi. Datele Counterpoint Research arată că firma controlează aproape o cincime din piața globală a acestui segment aflat în plină dezvoltare.

Compania se numără printre cele trei firme chineze care domină industria roboților umanoizi și a fost inclusă recent de Pentagon pe lista societăților considerate a avea legături cu armata chineză. Decizia este privită de analiști drept un posibil semnal că Washingtonul ar putea adopta măsuri suplimentare împotriva companiei.

Recent, Unitree a încheiat un parteneriat cu Nvidia pentru utilizarea cipului Blackwell în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială destinate roboților săi. Nvidia a precizat că datele generate de acești roboți vor rămâne stocate în Statele Unite și că principalii clienți ai Unitree sunt instituții academice și centre de cercetare americane.

Susținătorii măsurilor adoptate de Washington susțin că astfel de roboți ar putea colecta informații sensibile din industrii strategice și le-ar putea transmite către Beijing sau ar putea afecta funcționarea unor infrastructuri critice.

FCC a avertizat că roboții „colectează date care ar putea fi valorificate de actori malițioși pentru a supraveghea americanii, a spori capacitățile serviciilor de informații străine sau pentru a rechiziționa roboții de la distanță”.

Reprezentantul republican John Moolenaar, președintele Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților pentru China, a salutat decizia FCC și a declarat că măsura „protejează țara noastră și consolidează industria roboticii națiunii noastre”. Acesta a promovat anterior inițiative legislative care prevăd evaluări de securitate națională și eventuale interdicții pentru roboții fabricați în China.

Pe segmentul invertoarelor de putere, China ocupă poziția de principal producător mondial, prin companii precum Sungrow Power Supply și Huawei. Beijingul și-a extins prezența pe piețele occidentale inclusiv prin reducerea prețurilor practicate.

Reuters relata anterior că FCC pregătea restricții și pentru această categorie de echipamente, pe fondul preocupărilor generate de posibile vulnerabilități informatice și de riscul instalării unor programe malware.

Autoritățile americane încearcă să prevină repetarea unor incidente precum campania de hacking cunoscută sub numele Volt Typhoon, făcută publică în 2023. Potrivit investigațiilor, atacatorii au compromis routere private pentru a ascunde operațiuni ulterioare îndreptate împotriva infrastructurii critice din Statele Unite.

Departamentul Apărării al SUA are deja interdicții privind achiziția de celule fotovoltaice, module și invertoare produse de entități străine considerate surse de risc, inclusiv companii din China. Până la momentul publicării informațiilor, Unitree, Sungrow și Huawei nu au transmis un punct de vedere referitor la noile măsuri adoptate de autoritățile americane.