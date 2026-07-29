România va fi cuprinsă de un val de căldură. ANM anunță că temperaturile pot ajunge la 39 de grade în următoarele zile

România se pregătește pentru un nou val de căldură care se va extinde treptat dinspre regiunile vestice începând cu data de 30 iulie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), fenomenul se va intensifica de la o zi la alta, iar perioada cu cele mai ridicate temperaturi este estimată între 3 și 6 august.

Meteorologii arată că vremea foarte caldă va cuprinde treptat cea mai mare parte a teritoriului, pe măsură ce aerul tropical va avansa către România. Cele mai afectate regiuni vor fi Banatul și Crișana, unde influența masei de aer fierbinte se va resimți cel mai puternic.

ANM amintește că și în alți ani luna august a adus episoade severe de caniculă. Printre acestea se numără intervalul 8-28 august 2024, când la Zimnicea s-a înregistrat o temperatură maximă de 41,1 grade în ziua de 14 august, perioada 1-7 august 2017, când la Calafat s-au atins 42,2 grade pe 6 august, precum și intervalul 2-9 august 2012, când la Giurgiu s-au înregistrat 43,5 grade pe 7 august.

În următoarele zile, la nivelul Europei se va menține un regim de presiune ridicată, în timp ce zonele cu presiune scăzută vor domina doar în nordul continentului și în zona Oceanului Atlantic. Această configurație atmosferică va favoriza un regim pluviometric deficitar în cea mai mare parte a Europei și va fi asociată cu prezența unei dorsale de aer foarte cald de origine nord-africană, orientată peste sudul, centrul și sud-estul continentului.

În aceste condiții, până la sfârșitul săptămânii vremea călduroasă va cuprinde cea mai mare parte a României. În Banat și Crișana se vor înregistra primele temperaturi caniculare, cu valori de 35-36 de grade joi, 30 iulie, iar vineri, 31 iulie, maximele vor ajunge la 37-38 de grade și izolat chiar la 39 de grade.

În weekendul 1-2 august, regimul termic va rămâne neschimbat în vestul țării, iar temperaturi caniculare de aproximativ 35 de grade vor apărea local și în Maramureș, Transilvania, Oltenia și izolat în Muntenia și Moldova. În același timp, disconfortul termic se va accentua treptat, mai întâi în regiunile vestice, apoi local și în restul teritoriului.

„Din data de 30 iulie vom vorbi de un val de căldură ce se va extinde și intensifica treptat în țara noastra, dinspre regiunile vestice, iar intensitatea maximă a acestuia urmând a se realiza cel mai probabil în perioada 3 – 6 august. De altfel și în alți ani în luna august ne-am mai confruntat cu valuri de căldură, amintim aici: perioada 8 – 28 august 2024, cu un maxim al temperaturii aerului de 41,1 grade la Zimnicea înregistrat în ziua de 14 august.

perioada 1 – 7 august 2017, cu un maxim al temperaturii aerului de 42,2 grade la Calafat înregistrat în ziua de 6 august.

perioada 2 – 9 august 2012, cu un maxim al temperaturii aerului de 43,5 grade la Giurgiu înregistrat în ziua de 7 august”, informează ANM.

Potrivit estimărilor ANM, în vestul țării temperaturile maxime se vor menține în jurul valorilor de 38-39 de grade până în jurul datei de 6 august, după care există o probabilitate ridicată ca temperatura aerului să înceapă să scadă.

În schimb, în partea de sud a țării vremea caniculară și disconfortul termic se vor accentua mai târziu, începând cu data de 3 august, și este posibil să persiste până în jurul datei de 9 august.

Meteorologii subliniază că, până în prezent, luna iulie, cunoscută popular drept luna lui cuptor, nu a înregistrat excese termice. Intervalele cu temperaturi maxime de peste 35 de grade au fost foarte puține.

Ca urmare, temperatura medie la nivel național înregistrată până la 27 iulie 2026 a fost de 20,2 grade, cu 0,1 grade mai mică decât media perioadei 1991-2020. De asemenea, valoarea este mai redusă decât în ultimii trei ani, când s-au înregistrat abateri pozitive de +1,7 grade în 2025, +3,2 grade în 2024 și +1,5 grade în 2023.