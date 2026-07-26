Cod galben de furtuni și vijelii emis de ANM. Vânt de până la 100 km/h și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben care vizează o mare parte a țării. Prima avertizare este valabilă pe parcursul zilei de luni, 27 iulie, și anunță furtuni, vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni, în timp ce cea de-a doua privește intensificările puternice ale vântului din zonele montane, în noaptea de luni spre marți.

Meteorologii avertizează că fenomenele de instabilitate atmosferică vor afecta în special vestul, nord-vestul și centrul țării, iar în zonele montane rafalele vor deveni foarte puternice.

Prima avertizare este valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 22:00.

Sub incidența Codului galben se află Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Sunt prognozate:

averse torențiale;

intensificări ale vântului și vijelii;

descărcări electrice;

grindină de mici și medii dimensiuni, izolat.

Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cea de-a doua avertizare Cod galben intră în vigoare luni, la ora 22:00, și este valabilă până marți, 28 iulie, la ora 10:00.

Sunt vizate Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Munții Apuseni.

ANM anunță că în aceste regiuni vântul va avea intensificări cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90-100 km/h.

Totodată, în primele ore ale intervalului sunt așteptate intensificări ale vântului și în estul Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 45-50 km/h.

Pentru municipiul București nu au fost emise avertizări de vreme severă.

În intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 10:00, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și spre seară vor apărea înnorări temporare, însoțite de ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi reduse, de aproximativ 2-5 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, când rafalele vor ajunge la 35-40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 17 și 18 grade.

ANM precizează că Bucureștiul nu se află, în acest moment, sub incidența avertizărilor de vreme severă, însă prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting.