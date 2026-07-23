Vremea se schimbă: Ploi torențiale, vijelii și grindină lovesc România. Bucureștiul se răcește brusc

Prognoza meteo ANM, 23 iulie 2026: Vremea se schimbă din nou în România. Deși temperaturile vor crește ușor în multe regiuni, ploile torențiale, vijeliile și grindina revin în numeroase zone ale țării. ANM anunță instabilitate atmosferică accentuată, iar în București sunt prognozate: o răcire bruscă a temperaturii, cantități importante de precipitații și rafale puternice de vânt

Prognoza meteo ANM, 23 iulie 2026: Vremea se încălzește ușor, însă instabilitatea atmosferică rămâne prezentă în multe regiuni ale țării. În prima parte a zilei, ploile vor afecta în special nordul Dobrogei, iar spre după-amiază și seară acestea se vor extinde în zonele de deal și de munte, precum și în nordul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și aproximativ 30 de grade în vestul Olteniei. În Dobrogea și Bărăgan, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în județul Tulcea, unde sunt prognozate ploi abundente și vijelii puternice. Pe litoral vor fi doar averse trecătoare, iar în restul regiunii vremea va fi în general frumoasă. Valorile termice vor crește, atingând aproximativ 27 de grade.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, după orele prânzului sunt așteptate reprize de ploaie în zonele de deal și de munte. În restul regiunii predomină vremea însorită, iar temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade. În nordul Moldovei și în Bucovina se va încălzi ușor, însă maximele de până la 26 de grade vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă. Soarele va domina cea mai mare parte a zilei, iar ploile vor apărea doar izolat, în zonele montane.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, prima parte a zilei va fi predominant însorită, însă după-amiaza sunt prognozate înnorări, averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, în special în zona Satu Mare.

Și în vestul țării sunt posibile ploi de scurtă durată, însă acestea vor afecta doar suprafețe restrânse. În ansamblu, vremea va fi frumoasă și însorită, cu temperaturi de până la 29 de grade în Crișana. În Transilvania, instabilitatea atmosferică se va menține în special în regiunile montane, unde după-amiaza sunt așteptate averse, căderi de grindină și vijelii. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă și vor atinge aproximativ 25 de grade.

În Oltenia, vremea se va ameliora, iar cea mai mare parte a zilei va fi însorită. După prânz, în zonele de deal și de munte se vor forma nori de ploaie, însă în vestul regiunii temperaturile vor urca până la 30 de grade, cele mai ridicate din țară.

În sudul României, vremea va fi însorită până în jurul prânzului, după care norii se vor înmulți și vor aduce averse torențiale, vijelii și, izolat, grindină. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă, cu maxime de aproximativ 27 de grade.

La munte, vremea va fi în general frumoasă în prima parte a zilei, însă după-amiaza și spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Norii se vor înmulți treptat, iar în multe zone sunt așteptate reprize de ploaie însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, căderi de grindină.

Deși temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă, acestea vor rămâne sub valorile obișnuite pentru această perioadă.

Pe litoral, vremea va rămâne răcoroasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 26 de grade. Cerul va fi temporar noros, fiind posibile averse trecătoare, iar vântul va avea unele intensificări.

Temperatura apei mării va fi de aproximativ 21-22 de grade, menținându-se destul de scăzută pentru această perioadă a anului, potrivit meteorologilor ANM.

Vremea din București se schimbă semnificativ în cursul zilei de 23 iulie 2026. Capitala va traversa un episod de răcire accentuată, însoțit de ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, fenomene care pot crea dificultăți în trafic și în desfășurarea activităților în aer liber.

În zonele afectate de această răcire, temperatura maximă va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima va coborî până la 14-15 grade, diferența față de zilele precedente fiind resimțită puternic. Cerul va avea înnorări accentuate, iar aversele vor putea fi însemnate cantitativ. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp. În aceste condiții, există riscul acumulării rapide a apei pe străzi și în zonele joase, acolo unde sistemele de canalizare nu pot prelua suficient de repede precipitațiile.

Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări ale vântului, cu rafale estimate la 50-70 km/h. Acestea pot reduce brusc vizibilitatea și pot face carosabilul alunecos, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Totodată, obiectele ușoare aflate pe balcoane, terase sau în curți pot fi deplasate de vânt, iar apropierea de copaci sau de structuri instabile trebuie evitată în timpul fenomenelor severe.

O altă prognoză indică însă o evoluție mai puțin severă a vremii în București, cu o atmosferă ușor instabilă și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, dar în creștere față de ziua precedentă. În acest scenariu, temperatura maximă va fi cuprinsă între 24 și 25 de grade, cerul va fi temporar noros, iar local se vor semnala averse slabe, cu cantități de apă de aproximativ 5-10 l/mp. Vor fi posibile și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat.

Spre finalul intervalului, sunt prognozate condiții de ceață, în special în zonele joase, în apropierea cursurilor de apă și în regiunile unde umezeala se va menține ridicată după ploi. Vizibilitatea poate fi redusă, astfel că șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță mai mare față de celelalte vehicule și să evite manevrele bruște, deoarece carosabilul umed și ceața pot îngreuna circulația chiar și după încetarea precipitațiilor.