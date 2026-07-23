Ministerul Agriculturii pregătește schimbări pentru fermieri. Ar putea fi vizați de noi reguli privind eligibilitatea la sprijin

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat publicarea, în transparență decizională, a unui proiect de ordin care vizează modificarea și completarea Normelor tehnice pentru completarea registrului agricol în perioada 2025-2029.

Potrivit informațiilor publicate de MADR pe Facebook, proiectul urmărește actualizarea regulilor privind modul în care sunt înregistrate informațiile în registrul agricol, astfel încât acestea să fie armonizate cu legislația europeană și cu cerințele privind acordarea sprijinului pentru agricultori.

Printre modificările propuse se numără actualizarea regulilor referitoare la înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile. De asemenea, proiectul introduce clarificări privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și stabilește reguli privind evidența unor categorii de plantații și a speciilor forestiere cu ciclu scurt de producție.

Conform ministerului, aceste modificări au ca obiectiv armonizarea legislației naționale cu prevederile europene referitoare la plățile în agricultură. Totodată, proiectul urmărește clarificarea modului în care anumite tipuri de culturi sunt încadrate în registrul agricol.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în transparență decizională proiectul de ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru completarea registrului agricol în perioada 2025–2029. Proiectul prevede actualizarea regulilor referitoare la: înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile;

schimbarea categoriei de folosință a terenurilor;

evidența unor categorii de plantații și a speciilor forestiere cu ciclu scurt de producție”, a scris MADR.

Proiectul poate fi vizualizat AICI.

Prin aceste schimbări, autoritățile urmăresc să asigure eligibilitatea fermierilor pentru formele de sprijin disponibile, în conformitate cu regulile aplicabile în domeniul agriculturii.

Ministerul Agriculturii precizează că proiectul de ordin a fost publicat în transparență decizională, iar persoanele interesate pot consulta atât proiectul de act normativ, cât și documentele aferente în secțiunea dedicată transparenței decizionale de pe site-ul instituției.

„Modificările au ca obiectiv armonizarea legislației naționale cu prevederile europene privind plățile în agricultură, precum și clarificarea încadrării în registrul agricol a unor tipuri de culturi, pentru a asigura eligibilitatea fermierilor la formele de sprijin disponibile. Proiectul de act normativ și documentele aferente pot fi consultate în secțiunea Transparență decizională de pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, a conchis MADR.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului, opinii, propuneri sau sugestii în scris, la adresa de e-mail extensie.formare@madr.ro.

Ministerul precizează că persoanele sau organizațiile care formulează observații cu privire la proiectul de act normativ trebuie să indice în mod clar articolul sau articolele la care se referă propunerile, precum și data transmiterii și datele de contact ale expeditorului.