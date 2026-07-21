Ajutorul de 68 de euro pe cap de animal întârzie pentru fermieri. Tanczos Barna explică de ce plățile nu pot începe înainte de octombrie: Este o problemă generală la nivel european

Ajutorul de 68 de euro pe cap de animal pentru crescătorii de bovine din sectorul laptelui va întârzia, după ce proiectul de lege care instituie schema de sprijin s-a blocat în Camera Deputaților. Primele plăți nu vor putea fi făcute înainte de luna octombrie, dacă procedura legislativă va fi finalizată în toamnă.

Schema de sprijin, pregătită de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prevede acordarea unui ajutor de 68 de euro pentru fiecare bovină adultă eligibilă. Deși proiectul de lege a fost adoptat de Senat, acesta nu a mai fost dezbătut și votat de Camera Deputaților înainte de vacanța parlamentară, ceea ce amână acordarea sprijinului financiar.

Potrivit ministrului, dificultățile cu care se confruntă crescătorii de vaci de lapte sunt cauzate în principal de supraproducția existentă pe piața europeană. Acesta a arătat că este vorba despre o problemă la nivelul întregii Uniuni Europene, care s-ar putea atenua începând din luna septembrie, odată cu reducerea cantităților de lapte produse, ceea ce ar putea conduce și la o revenire a prețului laptelui.

„Situația este generată în mare măsură de supraproducția din Europa, este o problemă generală la nivel european care probabil se va termina undeva din luna septembrie, când încep să scadă cantitățile de producție și atunci este așteptată o revenire, nu știu cât de imediată și de abruptă a prețului la lapte”, a explicat Tánczos Barna la AGRO TV.

Datele Comisiei Europene confirmă presiunile existente pe piață. În primele patru luni ale anului 2026, cantitatea de lapte colectată în Uniunea Europeană a fost cu 4% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. În luna aprilie, prețul mediu al laptelui la poarta fermei a scăzut la 42,8 eurocenți pe kilogram, cu 19,3% sub nivelul înregistrat în aprilie 2025.

În România, situația este și mai dificilă. Deși fermierii sunt afectați de prețurile reduse de pe piața europeană, cantitatea de lapte colectată de procesatori a scăzut. Potrivit datelor Comisiei Europene, în aprilie 2026 România a înregistrat o reducere de 13,8% a cantității de lapte colectate față de aceeași lună a anului precedent, cea mai mare scădere dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru a compensa o parte dintre pierderile crescătorilor de bovine, Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de lege care instituie schema de ajutor de stat. Proiectul a fost adoptat de Senat la sfârșitul lunii iunie, însă procedura legislativă s-a blocat în Camera Deputaților.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, proiectul a trecut de Senat și a ajuns în Comisia pentru Agricultură, unde beneficiază de sprijin, însă Comisia pentru Buget-Finanțe nu a convocat ședință în ultima zi a sesiunii parlamentare. Din acest motiv, proiectul a rămas blocat până la reluarea activității Parlamentului în luna septembrie, iar plata ajutorului nu poate fi efectuată până la adoptarea definitivă a legii.

Forma adoptată de Senat stabilește un sprijin de 68 de euro pentru fiecare bovină sau bubalină eligibilă și un buget total de aproximativ 277,18 milioane de lei, echivalentul a 54,4 milioane de euro. Proiectul a fost adoptat de Senat în ședința din 24 iunie 2026, iar Camera Deputaților este forul decizional.

„Noi am făcut proiectul de lege pentru sprijinirea fermierilor, l-am depus în Parlament, l-am trecut de Senat, am ajuns în Comisia de Agricultură, avem tot sprijinul acolo, dar din păcate, Comisia de Buget-finanțe a refuzat să convoace ședință în ultima zi de sesiune parlamentară și au lăsat în sertar, cel puțin până în septembrie, acest proiect de lege, deci nu putem să plătim cei 68 de euro pe care i-am propus noi pentru fiecare proprietar de bovină adultă”, a mai spus ministrul interimar al Agriculturii.

Conform prevederilor proiectului, fermierii trebuie să fi deținut la data de 1 martie 2026 cel puțin zece bovine sau bubaline înregistrate în Baza Națională de Date. Pentru exploatațiile din zona montană, pragul minim este de cinci animale. Totodată, beneficiarii trebuie să păstreze până la data de 5 octombrie 2026 cel puțin 75% din efectivul pentru care solicită sprijinul.

Ajutorul nu va putea fi acordat imediat nici după reluarea activității Parlamentului. Proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat, publicat în Monitorul Oficial, iar fondurile necesare trebuie alocate prin rectificarea bugetară.

Potrivit estimărilor prezentate de ministrul Agriculturii, în cel mai favorabil scenariu, dacă proiectul va fi adoptat în prima săptămână a noii sesiuni parlamentare din septembrie și va fi urmat de rectificarea bugetară, primele plăți ar putea fi efectuate în perioada octombrie-noiembrie 2026. În orice caz, acestea nu vor putea începe înainte de luna octombrie.

„Mai devreme de octombrie, cu siguranță nu. În condiții ideale, dacă trece în prima săptămână din sesiunea normală în septembrie, teoretic după rectificarea bugetară putem să facem niște plăți undeva în octombrie-noiembrie”, a completat Tánczos Barna.

Proiectul mai prevede că cererile pentru acordarea ajutorului vor putea fi depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii, iar plata sprijinului trebuie realizată până la 31 decembrie 2026. Respectarea acestui calendar depinde însă de adoptarea rapidă a actului normativ și de asigurarea fondurilor necesare în bugetul Ministerului Agriculturii.