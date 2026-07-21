Nicușor Dan a promulgat legea pentru montarea lifturilor în blocurile fără ascensor. Milioane de români ar putea beneficia de acest program

Nicușor Dan a promulgat legea privind înființarea Programului național „Lift pentru viață”, un program care urmărește instalarea de lifturi în blocurile de locuințe cu peste trei etaje. Programul va fi finanțat din bugetul de stat, din resurse locale și din fonduri europene și va începe cu un proiect-pilot care vizează primele 100 de condominii.

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorul PSD Robert Cazanciuc. Proiectul a fost adoptat de Senat la sfârșitul lunii martie, iar votul final al Camerei Deputaților a fost acordat la finalul lunii trecute. După promulgarea de către șeful statului, programul poate fi pus în aplicare.

Potrivit inițiatorului, aproximativ 3,8 milioane de români care locuiesc în aproape 90.000 de blocuri ar putea beneficia de acest program, în special persoanele vârstnice și cele cu dizabilități, pentru care accesul în propriile locuințe este dificil în lipsa unui lift.

Robert Cazanciuc susține că proiectul-pilot va constitui baza demersurilor pentru ca, în cadrul exercițiului bugetar al Uniunii Europene aferent perioadei 2028-2034, să fie aprobată o linie de finanțare dedicată Programului național „Lift pentru viață”.

Proiectul a fost criticat însă de USR. Deputatul Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2 al Capitalei, a arătat că programul nu ține cont de veniturile locatarilor și nu prevede o contribuție financiară din partea proprietarilor, ceea ce înseamnă că anumite blocuri vor beneficia de finanțare exclusiv din bani publici.

Acesta a mai afirmat că, din punct de vedere tehnic, instalarea lifturilor în interiorul clădirilor este posibilă doar în aproximativ 10% dintre blocurile vizate.

În același timp, deși proiectul menționează că proiectul-pilot va fi finanțat cu precădere din fonduri europene, deputata PSD Diana Tușa, unul dintre inițiatori, a precizat că lifturile incluse în etapa pilot vor fi finanțate de la bugetul de stat, iar extinderea ulterioară a programului va beneficia de fonduri europene.

În forma inițială, proiectul viza blocurile construite până la 31 decembrie 1989 și locuințele pentru care lucrările au început până la aceeași dată și au fost finalizate până la 1 ianuarie 2000, cu regim de înălțime mai mare de P+3 și fără lifturi.

Ulterior, în forma adoptată de Senat și promulgată, legea se aplică tuturor condominiilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane, inclusiv celor aflate în zone construite protejate.

Din program sunt excluse condominiile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, precum și cele încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII. Excepție fac clădirile incluse în programele de intervenție pentru creșterea siguranței seismice.

Programul național va fi implementat în două etape. Prima etapă constă într-un proiect-pilot care prevede accesibilizarea fizică a 100 de condominii prin instalarea lifturilor, într-un termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Pentru această etapă se va acorda finanțare pentru câte două condominii din fiecare reședință de județ și din fiecare subdiviziune administrativ-teritorială, potrivit mecanismului de finanțare care va fi elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

A doua etapă prevede extinderea Programului național „Lift pentru viață” la toate condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane.

Legea stabilește că, în ambele etape, pe lângă instalarea lifturilor, pot fi finanțate și soluții alternative sau complementare, precum scări mecanizate, platforme elevatoare ori rampe de acces.

La selectarea condominiilor vor fi avute în vedere situațiile în care pe o scară de bloc locuiește, la un etaj superior parterului, cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu mobilitate redusă, o persoană cu dizabilități locomotorii sau o familie care are în îngrijire un copil antepreșcolar ori preșcolar.

Autoritățile administrației publice centrale și locale vor sprijini accesibilizarea fizică a condominiilor, la solicitarea asociațiilor de proprietari, prin inițierea și derularea tuturor procedurilor necesare contractării și executării lucrărilor de instalare a lifturilor sau a soluțiilor alternative și complementare.

Tot la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile administrației publice locale vor întocmi documentația tehnică simplificată necesară pentru stabilirea soluției de instalare a liftului sau a altor instalații de accesibilizare, pentru fiecare scară sau pentru întregul condominiu.

Conform legii, autoritățile administrației publice locale vor deveni proprietarele instalațiilor realizate prin program, în timp ce asociațiile de proprietari vor dobândi dreptul de folosință asupra lifturilor.

Cheltuielile privind exploatarea, întreținerea și revizia lifturilor, precum și ale instalațiilor alternative sau complementare, vor reveni asociațiilor de proprietari și vor fi repartizate tuturor proprietarilor din condominiu.