Vacanța s-a încheiat la spital pentru peste 60 de turiști. Ce s-a întâmplat la un hotel de pe Costa del Sol
Costa del Sol. Sursa foto: Pixabay
Peste 60 de turiști cazați la un hotel din Benahavís, pe Costa del Sol, au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență după ce au prezentat simptome compatibile cu o intoxicație produsă duminică în piscina complexului. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.
Anchetă după ce peste 60 de turiști au ajuns la spital. Totul ar fi pornit de la piscina hotelului
Primele date din anchetă indică drept posibilă cauză o defecțiune la pompa de presiune responsabilă cu injectarea clorului și a acidului în apa piscinei. Potrivit unor surse din sistemul regional de sănătate, diferențialul instalației s-ar fi declanșat, iar sistemul s-ar fi defectat.
În aceste condiții, „încetarea funcționării clorului și a pH-ului și la continuarea ieșirii altor gaze” ar fi stat la baza incidentului. Cel puțin 60 de persoane, printre care copii și vârstnici, au fost transportate și tratate la Spitalul Costa del Sol din Marbella.
După evaluarea medicală și acordarea îngrijirilor necesare, toți pacienții au fost externați. Alte surse au precizat că un număr neprecizat de turiști a primit asistență medicală direct la hotel.
Piscina hotelului a fost închisă după incident
După producerea incidentului, administrația hotelului a decis închiderea piscinei. O parte dintre oaspeți iau în calcul posibilitatea de a depune o plângere în legătură cu cele întâmplate.
Turiștii care s-au cazat luni dimineață au declarat că au fost informați la recepție că piscina va rămâne închisă pe parcursul întregii zile „pentru întreținere”. Unul dintre oaspeți a afirmat: „Întreținerea se face de obicei iarna, nu vara, în mijlocul sezonului turistic de vârf.”
Publicația SUR a relatat că la hotel a fost observată sosirea unei autoutilitare aparținând companiei Integralab, laborator acreditat cu sediul în PTA Malaga. Acesta este specializat în analiza apei, alimentelor și piscinelor, dar și în teste pentru depistarea bacteriei legionella, precum și în analize alimentare pentru listeria, salmonella, E. coli și evaluări nutriționale.
Autoritățile continuă verificările
Un turist polonez cazat la hotel a declarat că nu cunoaște detaliile incidentului, precizând: „Tot ce am auzit a fost că au fost probleme cu apa, dar nu știu ce s-a întâmplat.”
Reprezentanții Spitalului Costa del Sol au refuzat să ofere comentarii referitoare la situație.
Specialiștii explică faptul că intoxicațiile asociate piscinelor pot apărea atunci când nivelul de clor și valorile pH-ului nu sunt menținute în limitele corespunzătoare. În astfel de situații se pot forma substanțe toxice care afectează persoanele aflate în apă, provocând iritații ale ochilor și mucoaselor, dificultăți respiratorii sau tulburări gastrointestinale.
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