Bătălia medicamentelor pentru slăbit ajunge în instanță: Ce acuzații îi aduce producătorul Ozempic companiei rivale

Novo Nordisk, compania care produce medicamentele Wegovy și Ozempic, a deschis o acțiune în justiție împotriva rivalului american Eli Lilly, acuzând compania de publicitate falsă în promovarea tratamentelor pentru scădere în greutate.

Procesul a fost depus marți în Statele Unite și vizează campaniile publicitare realizate de Eli Lilly pentru medicamentele Mounjaro și Zepbound. Novo Nordisk susține că aceste campanii ar fi fost concepute astfel încât să transmită pacienților o imagine eronată privind eficiența produselor companiei americane.

Potrivit acuzațiilor formulate de producătorul danez, Eli Lilly ar fi comparat cele mai mari doze aprobate ale propriilor medicamente pentru obezitate și diabet de tip 2 cu doze mai mici ale tratamentelor dezvoltate de Novo Nordisk. Compania reclamantă afirmă că, în aceste comparații, au fost omise variantele mai noi ale produselor sale, care includ doze mai ridicate.

Eli Lilly a respins acuzațiile și a transmis că își menține poziția privind modul în care își promovează medicamentele. „Susține ferm publicitatea noastră”, a declarat compania, printr-un reprezentant.

„Este adevărat, este transparent și se bazează pe cele mai directe dovezi științifice disponibile – exact ceea ce merită pacienții. Vom continua să ne concentrăm pe știință și să ne apărăm energic împotriva acestui proces”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, potrivit BBC.

Acțiunea în instanță apare într-un moment în care Novo Nordisk și Eli Lilly concurează pentru poziția dominantă pe piața globală a medicamentelor pentru pierderea în greutate. Segmentul a înregistrat o creștere accelerată, în special în Statele Unite, iar analiștii estimează că valoarea acestei industrii ar putea depăși 100 de miliarde de dolari până în 2030.

Novo Nordisk susține că Eli Lilly ar fi încălcat mai multe prevederi federale și statale privind publicitatea falsă și concurența neloială prin campaniile desfășurate la nivel național.

Compania daneză afirmă că reclamele adversarului său au utilizat „în mod intenționat” studii mai vechi pentru a compara dozele maxime ale medicamentelor Lilly cu doze mai mici ale tratamentelor Novo Nordisk.

Potrivit acuzațiilor, aceste materiale publicitare ar fi prezentat „în mod înșelător” produsele Eli Lilly ca fiind superioare, fără să includă anumite informații considerate relevante pentru evaluarea rezultatelor clinice. Produsele comparate în aceste campanii, conform Novo Nordisk, au fost Mounjaro în raport cu Ozempic și Zepbound în raport cu Wegovy.

John F. Kuckelman, vicepreședinte senior și consilier juridic general al grupului Novo Nordisk, a declarat că pacienții trebuie să primească informații actualizate despre opțiunile de tratament disponibile.

„Pe măsură ce devin disponibile opțiuni de tratament noi și mai eficiente, oamenii merită informații precise care să reflecte cele mai recente dovezi științifice și să îi ajute să ia decizii de îngrijire informate”, a declarat John F. Kuckelman, vicepreședinte senior și consilier juridic general al grupului Novo Nordisk.

Acesta a mai afirmat că producătorii de medicamente trebuie să se asigure că mesajele publice transmise sunt corecte și actualizate.

„Companiile din domeniul sănătății au responsabilitatea de a-și menține declarațiile publice exacte și actuale – declarațiile ineficiente și concise nu corectează impresia înșelătoare creată de campaniile naționale majore”, a spus el.

Novo Nordisk solicită instanței să oblige Eli Lilly să retragă reclamele contestate și să desfășoare o „campanie publicitară corectivă”. Compania a precizat că, în cazul în care reclamele nu vor fi eliminate voluntar, intenționează să solicite o ordonanță preliminară pentru suspendarea acestora.

Eli Lilly a răspuns acțiunii susținând că Novo Nordisk încearcă să limiteze comunicarea rezultatelor unui studiu comparativ pe care compania îl consideră solid. Reprezentanții Eli Lilly au afirmat că studiul respectiv a fost „conceput robust” și reprezintă „standardul de aur”, contestând astfel acuzațiile formulate de rivalul danez.