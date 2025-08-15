La finalul lunii iulie 2025, SUA și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial care stabilește un plafon de 15% pentru tarifele americane aplicate bunurilor europene, inclusiv farmaceutice și semiconductori. Această înțelegere evită scenariul unor taxe exagerate, care ar fi putut afecta drastic exporturile europene.

Totuși, chiar și cu plafonul oficial, retorica Casei Albe privind posibile tarife viitoare a început să aibă efecte palpabile pe piețele europene, generând creșteri de preț și volatilitate, mai ales în segmentele private, unde consumatorii resimt imediat impactul.

Cazul Mounjaro (tirzepatidă), produs de Eli Lilly, ilustrează efectul imediat asupra prețurilor. În Marea Britanie, de la 1 septembrie, doza maximă (15 mg) va costa 330 lire pentru patru injecții pe lună, o majorare de 170% față de 122 lire anterior. Costul anual pentru pacienții care plătesc din buzunar va depăși astfel 4.000 lire.

Chiar și dozele mai mici vor crește cu aproximativ 45%, ajungând la 138 lire. Mulți pacienți care nu se încadrează în schemele de compensare publică vor fi nevoiți să renunțe la tratament.

Mounjaro nu este doar un medicament pentru slăbit — el este utilizat și pentru controlul diabetului de tip 2, o afecțiune care afectează milioane de europeni, inclusiv peste 5 milioane în Marea Britanie.

Acordul SUA–UE confirmă un plafon clar de 15% pentru taxele americane aplicate produselor europene. Totuși, declarațiile președintelui Donald Trump privind posibile tarife viitoare de 150–250% au generat confuzie pe piețe și au tras în jos acțiunile marilor companii farmaceutice europene.

UE și Marea Britanie nu au impus taxe noi asupra medicamentelor americane. Creșterile de preț din Europa apar indirect, ca urmare a ajustărilor globale ale producătorilor și a reacțiilor bursiere, transmite Daily Mail.

Acțiunile companiilor europene de sănătate, precum Roche, Novartis, Novo Nordisk și Bayer, au scăzut vizibil după avertismentele privind tarifele.

În Marea Britanie, pacienții privați plătesc deja efectele: Mounjaro aproape se triplează la dozele mari, compania invocând „alinierea” cu piețele dezvoltate și presiunea externă asupra industriei americane.

NHS rămâne protejat prin acorduri separate, dar segmentul privat resimte impactul direct.

În România, deocamdată nu există taxe suplimentare la frontieră. Totuși, majorările de preț și contractele pan-europene pot conduce la scumpiri în lanț pentru terapii inovatoare — oncologie, boli rare sau endocrinologie.

Licitațiile spitalelor și listele de compensare, deja limitate financiar, pot fi afectate, crescând co-plățile, întârzierile la introducerea tratamentelor și presiunea asupra stocurilor.

UE importă anual volume semnificative de produse farmaceutice din SUA — aproximativ 46 miliarde de euro în 2024, adică 38% din totalul importurilor farmaceutice europene.

Plafonul de 15% influențează marjele de profit ale companiilor europene pe piața americană. Pentru a menține aceste marje, producătorii ajustează prețurile global, iar primele piețe lovite sunt cele neprotejate sau preponderent private, cum este segmentul privat britanic.