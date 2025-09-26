Donald Trump, a transmis vineri pe platforma Truth Social că, începând cu 1 octombrie 2025, Statele Unite vor impune taxe de 100% asupra oricărui produs farmaceutic de marcă sau patentat care nu este fabricat pe teritoriul american.

Președintele SUA a precizat că firmele care vor construi unități de producție în Statele Unite nu vor fi vizate de aceste tarife.

„Începând cu 1 octombrie 2025, vom impune o taxă vamală de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau patentat, cu excepția cazului în care compania își CONSTRUIEȘTE fabrica de producție farmaceutică în America. Prin „CONSTRUIEȘTE” se va înțelege că a fost începută construcția – fie prin deschiderea șantierului, fie că fabrica se află deja în construcție. Prin urmare, nu va exista nicio taxă vamală pentru aceste produse farmaceutice dacă lucrările de construcție au început”, a transmis Trump pe Truth Social.

În replică, Comisia Europeană a amintit că există un acord comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite care limitează tarifele la maximum 15%.

Un purtător de cuvânt al instituției a spus că Bruxelles-ul va face demersuri pentru ca această clauză să fie respectată și pentru ca exporturile de medicamente europene să nu fie supraimpozitate.

„Noi am stabilit cu SUA tarife generale de cel mult 15%, iar acest lucru reprezintă o garanție că nu vor fi impuse cote suplimentare. Vom face demersuri pentru a ne asigura că taxele vamale pentru exporturile de medicamente nu depășesc 15%”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Reprezentanții industriei farmaceutice germane și-au exprimat deja îngrijorarea. Han Steutel, președintele Asociației germane a Producătorilor de Medicamente, a afirmat că, în pofida acordului existent, situația ar putea evolua în defavoarea Europei și a subliniat că perspectivele pentru industrie nu par a fi pozitive.

„Există acordul dintre Comisia Europeană și Casa Albă privind taxele de 15%, dar se pare că situația este de fapt altfel. Pentru industria farmaceutică, perspectivele nu par a fi bune”, a reacționat Han Steutel.

Datele oficiale arată că, în 2024, aproape un sfert din exporturile germane de medicamente au mers către Statele Unite. Valoarea acestora a fost de aproximativ 27 de miliarde de euro. O creștere bruscă a taxelor ar afecta semnificativ balanța comercială a Germaniei și ar putea destabiliza rețelele de aprovizionare.

Specialiștii în economie și piața farmaceutică spun că soluția este consolidarea pieței interne a Uniunii Europene. Analistul Jasmina Kirchhoff de la Institutul Economiei Germane a subliniat că Europa are potențialul de a deveni o piață suverană prin dezvoltarea unităților proprii de producție.

„Avem o șansă mare să exploatăm potențialul foarte mare al pieței europene, Europa poate deveni o piață suverană prin extinderea propriilor unități de producție”, a declarat Jasmina Kirchhoff.

La rândul său, expertul Anja Kohl a atras atenția că, în prezent, 90% dintre materiile prime pentru producătorii americani provin din Europa, ceea ce transformă relația comercială într-una extrem de sensibilă.