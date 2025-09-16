România are o contribuție importantă la lanțurile de aprovizionare din industria auto germană, ceea ce înseamnă că orice măsură favorabilă pentru sectorul auto din Germania aduce beneficii și furnizorilor români de componente și subansamble. Cu toate acestea, există și efecte negative asupra României, chiar dacă Statele Unite se află abia pe locul al 11-lea în clasamentul partenerilor comerciali ai țării.

Potrivit unor calcule prezentate de Winkler, România ar putea pierde aproximativ 0,2% din produsul intern brut ca urmare a tarifelor impuse de administrația Trump. Impactul este de două tipuri: direct și indirect. La nivel direct, comerțul bilateral România-SUA a fost afectat în special în industria metalurgică, unde taxele vamale impuse pe piața americană au ajuns la 50%. În acest domeniu, Comisia Europeană nu a reușit până acum să obțină concesii, ceea ce afectează întreaga industrie europeană.

„România contribuie mult la lanțurile de aprovizionare din industria auto germană. Deci orice lucru care avantajează industria auto germană avantajează, evident, și furnizorii din România, de diverse componente sau subansamble”, a declarat Iuliu Winkler pentru StartupCafe.

În privința comerțului indirect, România este vulnerabilă din cauza relațiilor sale economice cu statele membre ale Uniunii Europene. Aproximativ 70% din comerțul românesc are loc în interiorul UE, iar Germania, Franța și Italia sunt parteneri majori care exportă volume considerabile în Statele Unite. Dacă aceste țări întâmpină dificultăți ca urmare a tarifelor americane, efectele negative se vor resimți și în economia românească.

„Sunt două aspecte aici – efectul direct și efectul indirect. Efectul direct, adică comerțul bilateral România-SUA, iar Statele Unite sunt, cred, pe locul 11 dintre partenerii noștri comerciali. Ne-a lovit foarte mult în industria metalurgică, dar i-a lovit pe toți, pentru că pentru industria metalurgică, deocamdată, n-a reușit Comisia Europeană să facă vreun pas și acolo suntem la 50% taxe vamale (pe piața SUA). Lupta cea mai mare este lupta pe care împreună ar trebui să o facă Statele Unite și Uniunea Europeană împotriva Chinei. Pentru că China este cea care inundă piața globală în domeniul metalurgiei, fie că vorbim de oțel sau de aluminiu, inundă piața globală cu producție extrem de ieftină și subvenționată de la stat”, a mai spus Winkler.

Winkler a subliniat că, pe lângă industria auto, există și alte sectoare care necesită protecție și susținere. Industria băuturilor, inclusiv vinurile, este considerată strategică pentru exporturile europene. În cazul României, industriile mobilei și încălțămintei ar putea fi afectate de tarife, însă sectorul IT este exceptat, întrucât serviciile nu fac obiectul acestor taxe. Pentru a proteja industriile vulnerabile, vor fi necesare atât măsuri guvernamentale, cât și decizii la nivel european.

„Reamintesc celor care ne urmăresc că 70% din comerțul României este cu statele membre ale Uniunii Europene. Un partener foarte important este Germania, dar și Franța sau Italia, parteneri care, la rândul lor, exportă extrem de mult în SUA. Și atunci, dacă acești parteneri ai noștri vor suferi consecințe, înseamnă că ș1i noi vom vom suferi consecințe indirecte ca efect în PIB. Eu sper că – ceea ce Comisia Europeană mereu spune – acesta este primul pas și urmează și alți pași. Spre exemplu, în mod concret, în industria băuturilor este foarte important”, a subliniat europarlamentarul.

Un alt aspect discutat este legat de așteptările fabricilor europene ca administrația Trump să emită un ordin executiv prin care să fie returnate aproximativ 600 de milioane de dolari, sumă reprezentând taxe vamale suplimentare percepute în luna august.

Winkler consideră că negocierile succesive dintre Comisia Europeană și Statele Unite trebuie să vizeze obținerea de avantaje pentru produsele la care europenii au o competitivitate ridicată.