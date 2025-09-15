România ar putea beneficia în perioada următoare de investiții importante din partea companiilor americane, în contextul unui deficit bugetar semnificativ, potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a explicat că discuțiile purtate la Washington cu reprezentanți ai Departamentului de Comerț al SUA și ai sectorului financiar-bancar au vizat identificarea de oportunități de colaborare în domenii strategice precum infrastructura, energia, tehnologia și sănătatea.

Nazare a menționat că întâlnirea cu Programul pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) a avut o importanță deosebită, marcând reluarea dialogului cu noua administrație americană la nivel înalt, după o perioadă fără contacte oficiale directe. În cadrul discuțiilor, au fost prezentate potențialele proiecte de investiții, cu accent pe parteneriatele public-private, iar partea americană și-a arătat interesul pentru modernizarea rețelelor de transport și logistică, diversificarea surselor energetice, dezvoltarea digitalizării și infrastructura spitalicească.

„Una dintre cele mai importante întâlniri pe care le-am avut zilele acestea la Washington a fost la Departamentul de Comerţ al Statelor Unite, în special cu reprezentanţii Programului pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) – o structură specializată care sprijină ţările partenere în reforme legislative şi instituţionale menite să îmbunătăţească mediul de afaceri, investiţiile şi comerţul. Întâlnirea are o relevanţă aparte, întrucât marchează consolidarea dialogului cu noua administraţie de la Washington, într-un context în care România nu a mai avut, în ultima perioadă, contacte oficiale la acest nivel. Am prezentat oportunităţile de investiţii pe care România le oferă, în special prin parteneriate public-private, iar interesul american s-a concentrat asupra unor domenii strategice: infrastructură – modernizarea reţelelor de transport şi logistică; energie – diversificare şi securitate energetică; tehnologie – inovaţie şi digitalizare; sănătate – spitale şi infrastructură critică”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că implicarea investitorilor din SUA nu aduce doar capital și expertiză tehnică, ci și o consolidare a parteneriatului economic bilateral, deschiderea către noi investiții și crearea de locuri de muncă, reafirmând totodată statutul României de partener strategic de încredere în regiune.

Totodată, Alexandru Nazare a anunțat că, în următoarele trei luni, Departamentul de Comerț al SUA va organiza la București mai multe evenimente menite să sprijine atragerea investițiilor.

Oficialul a precizat că vizita sa la Washington a fost prima la nivel de ministru de la finalul anului trecut și că discuțiile au permis consolidarea relațiilor cu partenerii instituționali și cu sectorul bancar, pregătind terenul pentru derularea unor proiecte complexe de parteneriat public-privat, unde americanii ar putea aduce capital și alți investitori.