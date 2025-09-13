Întrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, sâmbătă, dacă deține vreo analiză care să sugereze că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO, Ionuț Moșteanu a oferit detalii privind evaluarea situației.

”Nu este niciun semnal. Există şi în spaţiul public îngrijorări, însă nu este nimic clar că asta se va întâmpla. Eu personal cred că Rusia nu va ataca un stat NATO pentru că avem articolul 5 al NATO, această umbrelă de protecţie extraordinar de bună pentru fiecare dintre noi. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra practic alături de statul respectiv în război cu Rusia şi Rusia nu poate să ducă în război cu NATO”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a apreciat că Rusia nu ar putea deschide un nou front împotriva NATO. El a explicat că, deși Ucraina beneficiază de un sprijin masiv din partea statelor NATO și europene, linia frontului s-a schimbat foarte puțin, cu doar aproximativ 0,11% din teritoriu cucerit de Rusia din aprilie până în prezent, în ciuda investițiilor substanțiale în capacitatea militară și mobilizările extinse ale Moscovei. Moșteanu a subliniat că, într-o eventuală confruntare cu întreaga Alianță Nord-Atlantică, Rusia nu ar putea concura cu forța militară superioară a NATO.

”Uitaţi-vă la linia frontului din Ucraina şi acolo nu există implicare directă a statelor NATO şi a europenilor, în Ucraina există un suport şi un ajutor masiv pentru ucraineni şi Rusia a cucerit 0,11% din teritoriu, dacă nu mă înşel, din aprilie până acum. Deci reuşeşte să mişte linia frontului foarte puţin, deşi investeşte masiv în capacitatea militară şi face mobilizări masive. Imaginaţi-vă că ar mai deschide încă un front cu toţi aliaţii NATO. NATO este cea mai mare putere militară de departe şi nu văd pe nimeni în momentul ăsta să se ia la trântă cu NATO”, a afirmat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că Statele Unite reprezintă cel mai stabil partener al NATO și asigură cea mai semnificativă prezență militară străină în România. El a subliniat că NATO nu poate funcționa fără implicarea americană, însă a menționat că, în perioada următoare, se va observa dacă SUA vor ajusta strategia lor militară, acordând o atenție mai mare regiunii Indo-Pacific.

”Sunt interesate. Americanii sunt cei mai solizi parteneri NATO, sunt principalii parteneri strategici ai României, au cea mai mare prezenţă străină în România. Avem aici nişte dispozitive şi nişte efective americane semnificative, sunt pe tot flancul estic. Nu există NATO fără participarea americană. Asta este foarte clar. Vom vedea în ce măsură în perioada care urmează îşi vor schimba postura, cum se spune în armată, şi efectivele de pe flancul estic…, pentru că se concentrează şi pe Indo-Pacific. Există această informaţie. Aşteptăm decizia şi strategia de apărare National Defense Strategy-ul din partea Americii. Probabil luna aceasta, în septembrie, o vom vedea”, a transmis ministrul Apărării.

Oficialul a subliniat că Europa și-a dat seama că trebuie să acționeze mai rapid și cu o solidaritate mai puternică. El a precizat că nu există motive pentru retragerea de pe flancul estic și că provocările continuă să apară săptămânal. Moșteanu a menționat că există contacte și întâlniri constante la nivel de șefi de stat, miniștri de externe, miniștri ai apărării și șefi ai armatelor, atât în cadrul Coaliției de Voință, cât și în alte formate și grupuri de sprijin pentru Ucraina. Oficialul a subliniat că aceste coordonări reflectă conștientizarea faptului că viitorul Europei este comun și că unitatea între state rămâne esențială.

Acesta a adăugat că prin programul SAFE statele europene se vor înzestra mai bine din punct de vedere militar.

”Faptul că Comisia a pus pe masa statelor europene posibilitatea aceasta, instrumentul de finanţare SAFE, prin care statele europene vor deveni mai puternice se vor înzestra mai bine din punct de vedere al echipamentelor, vor fi mai bine pregătiţi, mai rezilienţi, vor investi în capacităţile de mobilitate militară şi noi am primit aceşti bani care vor fi împărţiţi între achiziţie de echipamente şi investiţii în infrastructură, în proiecte mari”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că lista finală a proiectelor va fi stabilită în noiembrie împreună cu Comisia Europeană, iar săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice. El a precizat că ministerul deține o listă de proiecte majore, care implică atât localizarea producției, cât și transferul de tehnologie, în funcție de rezultatul negocierilor.

Moșteanu a subliniat că obiectivul Comisiei este ca fondurile să contribuie la dezvoltarea bazei industriale de apărare în Europa și că acest proces se va desfășura în toate statele membre, cu mențiunea că unele țări sunt mai avansate în acest domeniu decât altele. El a adăugat că lipsa investițiilor în industria de apărare timp de 35 de ani se resimte și în România.